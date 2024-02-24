트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1622 1...161516161617161816191620162116221623162416251626162716281629...3399 새 코멘트 Evgeny Dyuka 2020.03.19 08:17 #16211 파르하트 구자이로프 : 나는 .... 테스터의 백테스트에서 결론을 얻었습니다. 시스템이 올바르게 훈련되면 무엇을 얻을 것이라고 생각합니까? 정확한 입력 결과의 거의 90%. 이전에는 동일한 백테스트에서 그러한 결과가 나오지 않았으므로 이 경우의 훈련이 옳았다고 결론지었습니다. 당신을 위해 같은 것을 시도합니다. 나는 아이디어를 잘 이해하지 못했다. 건설적인 비판과 버그 보고서를 받는 대가로 이미 고문을 제공할 수 있습니다. 개인 에 씁니다 . Farkhat Guzairov 2020.03.19 08:22 #16212 예브게니 듀카 : 나는 아이디어를 잘 이해하지 못했다. 건설적인 비판과 버그 보고서를 받는 대가로 이미 고문을 제공할 수 있습니다. 개인 에 씁니다 . 모든 것을 설명하려 했던 것 같습니다. 아직 시스템이 없습니다. 시스템이 있는 즉시 기록을 통해 실행하고 시스템이 얼마나 준비(훈련)되었는지에 대한 결론을 도출할 수 있습니다. Evgeny Dyuka 2020.03.19 08:25 #16213 파르하트 구자이로프 : 모든 것을 설명하려 했던 것 같습니다. 아직 시스템이 없습니다. 시스템이 있는 즉시 기록을 통해 실행하고 시스템이 얼마나 준비(훈련)되었는지에 대한 결론을 도출할 수 있습니다. 역사를 통해 운전하는 것은 비현실적입니다! 예측은 1분마다 나오고 예측 계산은 12-17초(최대 22초)가 소요되며 하루는 1400분이 있습니다. 백테스트의 하루는 몇 시간이 걸릴 것입니다 ... Farkhat Guzairov 2020.03.19 08:42 #16214 예브게니 듀카 : 역사를 통해 운전하는 것은 비현실적입니다! 예측은 1분마다 발표되며 예측 계산은 12-17초(최대 22초)가 소요되며 하루는 1400분이 있습니다. 백테스트의 하루는 몇 시간이 걸릴 것입니다 ... 음... 역사의 어느 부분에서 신경망을 훈련하고 있습니까(5/30분)? Aleksei Kuznetsov 2020.03.19 08:42 #16215 알렉세이 비아즈미킨 : 나는 그들의 도움을 보러 갔지만 정말로 이해하지 못했습니다. 쓰기에는 너무 혼란스럽습니다. 나중에 비디오에서 이 순간을 찾으려고 노력할 것입니다. 그들은 더 명확하게 설명합니다. 그러나 대칭 트리 옵션만 있기 전에 CB가 나무를 만들기 위한 새로운 기능을 추가한 것을 보았습니다. --성장 정책 나무 성장 정책. 욕심 많은 트리 구성을 수행하는 방법을 정의합니다. 가능한 값: SymmetricTree - 트리는 지정된 깊이에 도달할 때까지 레벨별로 빌드됩니다. 각 반복에서 마지막 트리 수준의 모든 잎이 동일한 조건으로 분할됩니다. 결과 트리 구조는 항상 대칭입니다. Depthwise - 트리는 지정된 깊이에 도달할 때까지 레벨별로 빌드됩니다. 각 반복에서 마지막 트리 수준의 모든 비터미널 리프가 분할됩니다. 각 잎은 손실 개선이 가장 좋은 상태로 분할됩니다. 노트. 이 증가하는 정책을 사용하는 모델은 다음을 사용하여 분석할 수 없습니다. 예측차이 기능이 중요하며 다음으로만 내보낼 수 있습니다. json 그리고 씨비엠 . Lossguide - 트리는 지정된 최대 잎 수에 도달할 때까지 잎별로 작성됩니다. 각 반복에서 손실 개선이 가장 좋은 비단말 리프가 분할 됩니다. 무작위 분할 세트에서 최상의 분할을 선택하고 무작위 분할 세트에서 무작위 분할을 선택하지 않는 것이 논리적입니다(이 경우 출력은 훈련된 모델이 아니라 백색 잡음이 됨). 그래서 그들은 3가지 방법 중 2가지에 대해 "최고의 손실 개선" 을 씁니다. Farkhat Guzairov 2020.03.19 08:43 #16216 예브게니 듀카 : 12-17초(최대 22초) 이 교육이 필요합니까? Mihail Marchukajtes 2020.03.19 08:49 #16217 빨간색 화살표는 이미 썩은 것으로 간주되지만 성능이 부정되는 것은 아닙니다. 결과적으로, 당신이 눈치채지 못했다면 지금까지 거래에 마이너스가 하나도 없었습니다. 글쎄, 여기 누구야 ***??? :-) Evgeny Dyuka 2020.03.19 08:57 #16218 파르하트 구자이로프 : 음... 역사의 어느 부분에서 신경망을 훈련하고 있습니까(5/30분)? 모든 잘못된... 한 모델(신경망)은 원하는 결과를 제공하지 않습니다. 그녀는 뭔가를 배울 수 있지만 충분하지 않습니다. 따라서 입력에서 다른 기능을 가진 20-25 모델을 만듭니다. 이제 25개 모델이 동시에 신호를 보내고 있으며 각 모델의 의견은 최종 예측에서 특정 가중치와 함께 고려됩니다. 한 모델의 계산은 약 0.5-0.7초, 총 15-20초가 소요됩니다. + 25개 모델에 대한 입력 날짜도 준비해야 합니다. 1분마다 하는 일이 많다)) 파이썬에서 멀티스레딩을 제대로 사용하면 답을 1~3초로 줄일 수 있는데 아직 해보지 않았다. 나는 일반 모드에서 모델을 별도로 훈련합니다. 데이터 세트는 1년의 기록 기간과 평소와 같이 추가 교육에서 수집됩니다. 최적화 결과에 대한 도움 다중 통화 전문가 고문 계량경제학: 한 발 앞서 Farkhat Guzairov 2020.03.19 08:57 #16219 마이클 마르쿠카이테스 : 빨간색 화살표는 이미 썩은 것으로 간주되지만 성능이 부정되는 것은 아닙니다. 결과적으로, 당신이 눈치채지 못했다면 지금까지 거래에 마이너스가 하나도 없었습니다. 글쎄, 여기 누구야 ***??? :-) 계정 모니터가 있습니까? Farkhat Guzairov 2020.03.19 08:59 #16220 예브게니 듀카 : 모든 잘못된... 한 모델(신경망)은 원하는 결과를 제공하지 않습니다. 그녀는 뭔가를 배울 수 있지만 충분하지 않습니다. 따라서 입력에서 다른 기능을 가진 20-25 모델을 만듭니다. 이제 25개 모델이 동시에 신호를 보내고 있으며 각 모델의 의견은 최종 예측에서 특정 가중치와 함께 고려됩니다. 한 모델의 계산은 약 0.5-0.7초, 총 15-20초가 소요됩니다. + 25개 모델에 대한 입력 날짜도 준비해야 합니다. 1분마다 하는 일이 많다)) 파이썬에서 멀티스레딩을 제대로 사용하면 답을 1~3초로 줄일 수 있는데 아직 해보지 않았다. 나는 일반 모드에서 모델을 별도로 훈련합니다. 데이터 세트는 1년의 기록 기간과 평소와 같이 추가 교육에서 수집됩니다. 모든 것이 얼마나 심각한지 ... 이제 정말로 거래할 수 있는지 확인하기만 하면 됩니다. 1...161516161617161816191620162116221623162416251626162716281629...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
나는 .... 테스터의 백테스트에서 결론을 얻었습니다. 시스템이 올바르게 훈련되면 무엇을 얻을 것이라고 생각합니까? 정확한 입력 결과의 거의 90%. 이전에는 동일한 백테스트에서 그러한 결과가 나오지 않았으므로 이 경우의 훈련이 옳았다고 결론지었습니다.
모든 것을 설명하려 했던 것 같습니다. 아직 시스템이 없습니다. 시스템이 있는 즉시 기록을 통해 실행하고 시스템이 얼마나 준비(훈련)되었는지에 대한 결론을 도출할 수 있습니다.
역사를 통해 운전하는 것은 비현실적입니다! 예측은 1분마다 발표되며 예측 계산은 12-17초(최대 22초)가 소요되며 하루는 1400분이 있습니다. 백테스트의 하루는 몇 시간이 걸릴 것입니다 ...
나는 그들의 도움을 보러 갔지만 정말로 이해하지 못했습니다. 쓰기에는 너무 혼란스럽습니다. 나중에 비디오에서 이 순간을 찾으려고 노력할 것입니다. 그들은 더 명확하게 설명합니다.
그러나 대칭 트리 옵션만 있기 전에 CB가 나무를 만들기 위한 새로운 기능을 추가한 것을 보았습니다.
나무 성장 정책. 욕심 많은 트리 구성을 수행하는 방법을 정의합니다.
Depthwise - 트리는 지정된 깊이에 도달할 때까지 레벨별로 빌드됩니다. 각 반복에서 마지막 트리 수준의 모든 비터미널 리프가 분할됩니다. 각 잎은 손실 개선이 가장 좋은 상태로 분할됩니다.
Lossguide - 트리는 지정된 최대 잎 수에 도달할 때까지 잎별로 작성됩니다. 각 반복에서 손실 개선이 가장 좋은 비단말 리프가 분할 됩니다.
빨간색 화살표는 이미 썩은 것으로 간주되지만 성능이 부정되는 것은 아닙니다. 결과적으로, 당신이 눈치채지 못했다면 지금까지 거래에 마이너스가 하나도 없었습니다. 글쎄, 여기 누구야 ***??? :-)
한 모델(신경망)은 원하는 결과를 제공하지 않습니다. 그녀는 뭔가를 배울 수 있지만 충분하지 않습니다. 따라서 입력에서 다른 기능을 가진 20-25 모델을 만듭니다. 이제 25개 모델이 동시에 신호를 보내고 있으며 각 모델의 의견은 최종 예측에서 특정 가중치와 함께 고려됩니다. 한 모델의 계산은 약 0.5-0.7초, 총 15-20초가 소요됩니다. + 25개 모델에 대한 입력 날짜도 준비해야 합니다. 1분마다 하는 일이 많다)) 파이썬에서 멀티스레딩을 제대로 사용하면 답을 1~3초로 줄일 수 있는데 아직 해보지 않았다.
나는 일반 모드에서 모델을 별도로 훈련합니다. 데이터 세트는 1년의 기록 기간과 평소와 같이 추가 교육에서 수집됩니다.
