트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1623 1...161616171618161916201621162216231624162516261627162816291630...3399 새 코멘트 Mihail Marchukajtes 2020.03.19 09:01 #16221 파르하트 구자이로프 : 계정 모니터가 있습니까? 아니오, 거래는 막 시작되었고 아직 시작도 하지 않았습니다. 왜냐하면 전체 기계가 여전히 신뢰성에 대해 테스트되고 있기 때문입니다. 사실, 선물이 오늘 종료되기 때문에 지난 1~2주 동안 견적은 순전히 기술적으로 작동했으며 모든 시스템이 작동하기 시작했습니다. 내일 우리는 새로운 fuch로 전환할 것입니다. 모든 것이 항상 어렵다는 인용의 시작 부분에서 우리는 볼 것입니다 ... Farkhat Guzairov 2020.03.19 09:10 #16222 마이클 마르쿠카이테스 : 아니오, 거래는 막 시작되었고 아직 시작도 하지 않았습니다. 왜냐하면 전체 기계가 여전히 신뢰성에 대해 테스트되고 있기 때문입니다. 사실, 선물이 오늘 종료되기 때문에 지난 1~2주 동안 견적은 순전히 기술적으로 작동했으며 모든 시스템이 작동하기 시작했습니다. 내일 우리는 새로운 fuch로 전환할 것입니다. 모든 것이 항상 어렵다는 인용의 시작 부분에서 우리는 볼 것입니다 ... 분명히 나도 테스트 중이지만 무언가가 너무 길었습니다))). 이제 화살표가 있는 사진은 없고 이 사진만 있습니다(포인트로 이익). 물론 이것은 우연의 일치일 수도 있습니다. mytarmailS 2020.03.19 09:47 #16223 예브게니 듀카 : 모든 잘못된... 한 모델(신경망)은 원하는 결과를 제공하지 않습니다. 그녀는 뭔가를 배울 수 있지만 충분하지 않습니다. 따라서 입력에서 다른 기능을 가진 20-25 모델을 만듭니다. 이제 25개 모델이 동시에 신호를 보내고 있으며 각 모델의 의견은 최종 예측에서 특정 가중치와 함께 고려됩니다. 한 모델의 계산은 약 0.5-0.7초, 총 15-20초가 소요됩니다. + 25개 모델에 대한 입력 날짜도 준비해야 합니다. 1분마다 하는 일이 많다)) 파이썬에서 멀티스레딩을 제대로 사용하면 답을 1~3초로 줄일 수 있는데 아직 해보지 않았다. 나는 일반 모드에서 모델을 별도로 훈련합니다. 데이터 세트는 1년의 기록 기간과 평소와 같이 추가 교육에서 수집됩니다. 목표는 무엇입니까? Aleksei Kuznetsov 2020.03.19 10:35 #16224 예브게니 듀카 : 모든 잘못된... 한 모델(신경망)은 원하는 결과를 제공하지 않습니다. 그녀는 뭔가를 배울 수 있지만 충분하지 않습니다. 따라서 입력에서 다른 기능을 가진 20-25 모델을 만듭니다. 이제 25개 모델이 동시에 신호를 보내고 있으며 각 모델의 의견은 최종 예측에서 특정 가중치와 함께 고려됩니다. 한 모델의 계산은 약 0.5-0.7초, 총 15-20초가 소요됩니다. + 25개 모델에 대한 입력 날짜도 준비해야 합니다. 1분마다 하는 일이 많다)) 파이썬에서 멀티스레딩을 제대로 사용하면 답을 1~3초로 줄일 수 있는데 아직 해보지 않았다. 나는 일반 모드에서 모델을 별도로 훈련합니다. 데이터 세트는 1년의 기록 기간과 평소와 같이 추가 교육에서 수집됩니다. 매분 모델을 훈련시키는 것처럼 느껴집니다. 훈련된 모델의 결과를 얻는 데 일반적으로 1/1000초가 걸립니다. Evgeny Dyuka 2020.03.19 10:44 #16225 도서관 : 매분 모델을 훈련시키는 것처럼 느껴집니다. 훈련된 모델의 결과를 얻는 데 일반적으로 1/1000초가 걸립니다. 다른 모델과 다른 하드웨어가 있습니다. 그냥 천분의 일? Aleksei Kuznetsov 2020.03.19 10:57 #16226 예브게니 듀카 : 숲과 부스트는 매우 빠릅니다. 신경망은 약간 느립니다. Evgeny Dyuka 2020.03.19 11:35 #16227 mytarmailS : 목표는 무엇입니까? 목표가 없다, 모두가 평등하다 mytarmailS 2020.03.19 11:52 #16228 예브게니 듀카 : 목표가 없다, 모두가 평등하다 어떤 의미에서? 내 말은 Y가 무엇입니까? Кеша Рутов 2020.03.19 12:17 #16229 예브게니 듀카 : 모든 잘못된... 한 모델(신경망)은 원하는 결과를 제공하지 않습니다. 그녀는 뭔가를 배울 수 있지만 충분하지 않습니다. 따라서 입력에서 다른 기능을 가진 20-25 모델을 만듭니다. 이제 25개 모델이 동시에 신호를 보내고 있으며 각 모델의 의견은 최종 예측에서 특정 가중치와 함께 고려됩니다. 한 모델의 계산은 약 0.5-0.7초, 총 15-20초가 소요됩니다. + 25개 모델에 대한 입력 날짜도 준비해야 합니다. 1분마다 하는 일이 많다)) 파이썬에서 멀티스레딩을 제대로 사용하면 답을 1~3초로 줄일 수 있는데 아직 해보지 않았다. 나는 일반 모드에서 모델을 별도로 훈련합니다. 데이터 세트는 1년의 기록 기간과 평소와 같이 추가 교육에서 수집됩니다. 흠, "0.5-0.7초 계산"은 MLP에 너무 많은 것입니다. 슬라이딩 윈도우가 있는 작은 데이터 세트에서 배우고 계산할 수 있을까요? 순서대로 가자: 1 초기 데이터는 무엇입니까(티커, 기간) 2 훈련 데이터 세트의 크기는 얼마입니까(1k, 10k, 100k...) 3 기능은 무엇입니까 4 대상은 무엇입니까 5 어떤 유형의 메쉬 시작하기에 충분합니다... mytarmailS 2020.03.19 12:22 #16230 케샤 뿌리 : 흠, "0.5-0.7초 계산"은 MLP에 너무 많은 것입니다. 슬라이딩 윈도우가 있는 작은 데이터 세트에서 배우고 계산할 수 있을까요? 순서대로 가자: 1 초기 데이터는 무엇입니까(티커, 기간) 2 훈련 데이터 세트의 크기는 얼마입니까(1k, 10k, 100k...) 3 기능은 무엇입니까 4 대상은 무엇입니까 5 어떤 유형의 메쉬 시작하기에 충분합니다... 그리고 램프는 여전히 눈에 빛날 필요가 있습니다)) 1...161616171618161916201621162216231624162516261627162816291630...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
계정 모니터가 있습니까?
아니오, 거래는 막 시작되었고 아직 시작도 하지 않았습니다. 왜냐하면 전체 기계가 여전히 신뢰성에 대해 테스트되고 있기 때문입니다. 사실, 선물이 오늘 종료되기 때문에 지난 1~2주 동안 견적은 순전히 기술적으로 작동했으며 모든 시스템이 작동하기 시작했습니다. 내일 우리는 새로운 fuch로 전환할 것입니다. 모든 것이 항상 어렵다는 인용의 시작 부분에서 우리는 볼 것입니다 ...
분명히 나도 테스트 중이지만 무언가가 너무 길었습니다))). 이제 화살표가 있는 사진은 없고 이 사진만 있습니다(포인트로 이익).
물론 이것은 우연의 일치일 수도 있습니다.
모든 잘못된...
한 모델(신경망)은 원하는 결과를 제공하지 않습니다. 그녀는 뭔가를 배울 수 있지만 충분하지 않습니다. 따라서 입력에서 다른 기능을 가진 20-25 모델을 만듭니다. 이제 25개 모델이 동시에 신호를 보내고 있으며 각 모델의 의견은 최종 예측에서 특정 가중치와 함께 고려됩니다. 한 모델의 계산은 약 0.5-0.7초, 총 15-20초가 소요됩니다. + 25개 모델에 대한 입력 날짜도 준비해야 합니다. 1분마다 하는 일이 많다)) 파이썬에서 멀티스레딩을 제대로 사용하면 답을 1~3초로 줄일 수 있는데 아직 해보지 않았다.
나는 일반 모드에서 모델을 별도로 훈련합니다. 데이터 세트는 1년의 기록 기간과 평소와 같이 추가 교육에서 수집됩니다.
목표는 무엇입니까?
모든 잘못된...
한 모델(신경망)은 원하는 결과를 제공하지 않습니다. 그녀는 뭔가를 배울 수 있지만 충분하지 않습니다. 따라서 입력에서 다른 기능을 가진 20-25 모델을 만듭니다. 이제 25개 모델이 동시에 신호를 보내고 있으며 각 모델의 의견은 최종 예측에서 특정 가중치와 함께 고려됩니다. 한 모델의 계산은 약 0.5-0.7초, 총 15-20초가 소요됩니다. + 25개 모델에 대한 입력 날짜도 준비해야 합니다. 1분마다 하는 일이 많다)) 파이썬에서 멀티스레딩을 제대로 사용하면 답을 1~3초로 줄일 수 있는데 아직 해보지 않았다.
나는 일반 모드에서 모델을 별도로 훈련합니다. 데이터 세트는 1년의 기록 기간과 평소와 같이 추가 교육에서 수집됩니다.
매분 모델을 훈련시키는 것처럼 느껴집니다. 훈련된 모델의 결과를 얻는 데 일반적으로 1/1000초가 걸립니다.
목표는 무엇입니까?
목표가 없다, 모두가 평등하다
어떤 의미에서? 내 말은 Y가 무엇입니까?
모든 잘못된...
한 모델(신경망)은 원하는 결과를 제공하지 않습니다. 그녀는 뭔가를 배울 수 있지만 충분하지 않습니다. 따라서 입력에서 다른 기능을 가진 20-25 모델을 만듭니다. 이제 25개 모델이 동시에 신호를 보내고 있으며 각 모델의 의견은 최종 예측에서 특정 가중치와 함께 고려됩니다. 한 모델의 계산은 약 0.5-0.7초, 총 15-20초가 소요됩니다. + 25개 모델에 대한 입력 날짜도 준비해야 합니다. 1분마다 하는 일이 많다)) 파이썬에서 멀티스레딩을 제대로 사용하면 답을 1~3초로 줄일 수 있는데 아직 해보지 않았다.
나는 일반 모드에서 모델을 별도로 훈련합니다. 데이터 세트는 1년의 기록 기간과 평소와 같이 추가 교육에서 수집됩니다.
흠, "0.5-0.7초 계산"은 MLP에 너무 많은 것입니다. 슬라이딩 윈도우가 있는 작은 데이터 세트에서 배우고 계산할 수 있을까요?
순서대로 가자:
1 초기 데이터는 무엇입니까(티커, 기간)
2 훈련 데이터 세트의 크기는 얼마입니까(1k, 10k, 100k...)
3 기능은 무엇입니까
4 대상은 무엇입니까
5 어떤 유형의 메쉬
시작하기에 충분합니다...
흠, "0.5-0.7초 계산"은 MLP에 너무 많은 것입니다. 슬라이딩 윈도우가 있는 작은 데이터 세트에서 배우고 계산할 수 있을까요?
순서대로 가자:
1 초기 데이터는 무엇입니까(티커, 기간)
2 훈련 데이터 세트의 크기는 얼마입니까(1k, 10k, 100k...)
3 기능은 무엇입니까
4 대상은 무엇입니까
5 어떤 유형의 메쉬
시작하기에 충분합니다...
그리고 램프는 여전히 눈에 빛날 필요가 있습니다))