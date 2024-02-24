트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1617 1...161016111612161316141615161616171618161916201621162216231624...3399 새 코멘트 Mihail Marchukajtes 2020.03.17 16:47 #16161 엠티브넬 : 저를 도와주고 고문이 GBPJPY에서만 거래를 열 수 있도록 하는 방법을 작성하십시오. 그리고 그래프가 어디에 있는지 분석했습니다. 고맙습니다 ! _기호는 "GBPJPY"로 대체 Кеша Рутов 2020.03.17 19:02 #16162 마이클 마르쿠카이테스 : 네, 그렇게 될 것입니다. 곧. 강의 준비를 시작하면서 우연히 책을 썼는데 가장 먼저 알려드리고 싶은 것은 재수습 이론입니다. 말하자면 법원에 가져가세요 :-) 이미 그것을 믿지 않고 "늑대, 늑대 ..."를 외쳤지만 아무도 그를 믿지 않은 소년과 같습니다 (( Кеша Рутов 2020.03.17 19:07 #16163 마이클 마르쿠카이테스 : Reshetov의 마지막 버전은 14번째 버전이었습니다. 용기를 내서 옵티마이저를 버전 15까지 끝내고 개인적으로 이걸로 결정했습니다. 유라, 이미 암호 해독은 그만, 모두 오랫동안 모든 것을 이해합니다 :) 처음부터 나는 죽음이나 파수꾼으로 떠난다는 버전을 믿지 않았습니다. Evgeny Dyuka 2020.03.17 19:26 #16164 내 신경에서 MT5에 대한 지표를 만들고 싶습니다. 질문: 표시기에 이러한 제한이 있는 경우 표시기는 공식 절차를 거쳐 표시기 라이브러리 에 들어가게 됩니까?: 1. 사용자는 MT 설정에서 WebRequest를 허용해야 합니다. 2. 백테스트는 작동하지 않지만 시작 시 작은 히스토리가 로드될 것입니다 - 현재 촛불 100의 순간부터. Evgeny Dyuka 2020.03.17 19:32 #16165 ... 아니면 고문으로 할 수 있습니까? 이 Expert Advisor가 카탈로그에 포함됩니까? Mihail Marchukajtes 2020.03.18 03:35 #16166 케샤 뿌리 : 유라, 이미 암호 해독은 그만, 모두 오랫동안 모든 것을 이해합니다 :) 처음부터 나는 죽음이나 파수꾼으로 떠난다는 버전을 믿지 않았습니다. 당신은 정말 바보입니다. 내 이름을 봐. 내 이름은 마이클이고 성은 잠시 완전히 다릅니다. 똥싸지마세요.... Aliaksandr Hryshyn 2020.03.18 06:00 #16167 케샤 뿌리 : 유라, 이미 암호 해독은 그만, 모두 오랫동안 모든 것을 이해합니다 :) 처음부터 나는 죽음이나 파수꾼으로 떠난다는 버전을 믿지 않았습니다. 판매자의 경우 결국 실명과 성이 표시되고 여권으로 발급됩니다. Mihail Marchukajtes 2020.03.18 08:49 #16168 알리악산드르 흐리신 : 판매자의 경우 결국 실명과 성이 표시되고 여권으로 발급됩니다. 그래서 나는 같은 것에 대해 이야기하고 있습니다. 그래서 MKUL5 포럼에서 전리품을 가져옵니다. 누가 나에게 이것을 가명으로 하라고 주었겠는가. 한편, 질문. 글쎄, 어떻게이 짐승을 믿을 수 없습니까? mtyvnel 2020.03.18 10:22 #16169 안녕하세요 ! 저는 Gann을 수동으로 거래하면서 11년 동안 거래자였습니다. 그러나 신경망 도 사용했습니다. 이 문제를 해결했습니다! 나는 단지 당신을 돕고 싶습니다. 당신은 비즈니스에 대한 올바른 접근 방식이 아닙니다. 신께 맹세컨데 이것은 농담이 아닙니다. 여기 모든 질문에 대한 답을 찾은 이 기사의 작성자가 있습니다. 그는 고문과 스크립트의 코드에 오류가 있을 뿐입니다. 나는 모든 것을 다시 작성하고 거래를 해왔습니다. 거의 1년 동안 모든 통화 쌍 및 기간에 대해 15분 이상을 시도합니다. 이 프로그램은 가격 예측, 가격이 몇 점, 어디로 갈 것인지 알려줍니다. https://www.mql5.com/ru/articles/830 ... 모든 것이 작동합니다. 코드를 다시 작성하기만 하면 됩니다. 오류가 있습니다. 나는 아무 것도 팔지 않고 아무 것도 광고하지 않습니다. 나는 매일 가서 당신의 편지를 읽고 내가 할 수 있는 모든 방법으로 돕고 싶습니다. Нейросети бесплатно и сердито - соединяем NeuroPro и MetaTrader 5 www.mql5.com Программа NeuroPro создана в одном из российских институтов в 98-м году, но не теряет своей актуальности и по сей день. Она успешно работает и на Windows XP, и на Vista, и на 7-ке. Проверить ее работу на более новых Windows я пока не имел возможности. Версия 0.25 распространяется бесплатно, ее можно найти на многих сайтах в Интернете. NeuroPro... 누가 또는 무엇을 바퀴에 Trend Rider 및 Extreme 누구 ! 누구 ! mtyvnel 2020.03.18 10:27 #16170 여기에서 그는 프로그램과 함께 세미 머신에서 거래하고 있다고 정확히 말했습니다. MYFXBOOK Leo23에서 찾으십시오. 이것은 동일한 신경망입니다. 1...161016111612161316141615161616171618161916201621162216231624...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
저를 도와주고 고문이 GBPJPY에서만 거래를 열 수 있도록 하는 방법을 작성하십시오. 그리고 그래프가 어디에 있는지 분석했습니다. 고맙습니다 !
네, 그렇게 될 것입니다. 곧. 강의 준비를 시작하면서 우연히 책을 썼는데 가장 먼저 알려드리고 싶은 것은 재수습 이론입니다. 말하자면 법원에 가져가세요 :-)
이미 그것을 믿지 않고 "늑대, 늑대 ..."를 외쳤지만 아무도 그를 믿지 않은 소년과 같습니다 ((
Reshetov의 마지막 버전은 14번째 버전이었습니다. 용기를 내서 옵티마이저를 버전 15까지 끝내고 개인적으로 이걸로 결정했습니다.
유라, 이미 암호 해독은 그만, 모두 오랫동안 모든 것을 이해합니다 :)
처음부터 나는 죽음이나 파수꾼으로 떠난다는 버전을 믿지 않았습니다.
내 신경에서 MT5에 대한 지표를 만들고 싶습니다. 질문: 표시기에 이러한 제한이 있는 경우 표시기는 공식 절차를 거쳐 표시기 라이브러리 에 들어가게 됩니까?:
1. 사용자는 MT 설정에서 WebRequest를 허용해야 합니다.
2. 백테스트는 작동하지 않지만 시작 시 작은 히스토리가 로드될 것입니다 - 현재 촛불 100의 순간부터.
판매자의 경우 결국 실명과 성이 표시되고 여권으로 발급됩니다.
그래서 나는 같은 것에 대해 이야기하고 있습니다. 그래서 MKUL5 포럼에서 전리품을 가져옵니다. 누가 나에게 이것을 가명으로 하라고 주었겠는가. 한편, 질문. 글쎄, 어떻게이 짐승을 믿을 수 없습니까?
여기에서 그는 프로그램과 함께 세미 머신에서 거래하고 있다고 정확히 말했습니다. MYFXBOOK Leo23에서 찾으십시오. 이것은 동일한 신경망입니다.