트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1604 1...159715981599160016011602160316041605160616071608160916101611...3399 새 코멘트 Дмитрий 2020.03.02 15:35 #16031 나가 Evgeny Dyuka 2020.03.02 15:38 #16032 드미트리 : 즉, 훈련 중과 테스트 중 네트워크 성능의 차이에 대해 이야기하고 있습니까? 확실히 손실이있을 것입니다-그것 없이는 방법이 없습니다 두 가지 테스트가 있습니다. 내부적으로 데이터 세트의 일부가 검사를 위해 할당될 때(보통 0.2), 신경이 보지 못한 부분을 단순히 가져갈 때 타사가 있습니다. 두 번째 결과는 실제 시장입니다. 그렇지 않은 경우 어딘가에 오류가 있는 것입니다. Дмитрий 2020.03.02 15:41 #16033 예브게니 듀카 : 두 가지 테스트가 있습니다. 내부적으로 데이터 세트의 일부가 검사를 위해 할당될 때(보통 0.2), 신경이 보지 못한 부분을 단순히 가져갈 때 타사가 있습니다. 두 번째 결과는 실제 시장입니다. 그렇지 않은 경우 어딘가에 오류가 있는 것입니다. 실망시켜드려 죄송합니다. 하지만 귀하의 "검증 테스트"는 실제로 훈련 세트의 일부입니다. Evgeny Dyuka 2020.03.02 15:42 #16034 드미트리 : 나가 나는 버리지 않을 것이다. 다음 특정 문제를 해결하기 위해 벽에 머리를 박고 있는 누군가를 구할 준비가 되었습니다. 나는 이것을 통해 여성이 어둠 속에서 방황하는 한 달에서 구할 수 있다는 정보를 얻었습니다. Дмитрий 2020.03.02 15:45 #16035 예브게니 듀카 : 나는 버리지 않을 것이다. 다음 특정 문제를 해결하기 위해 벽에 머리를 박고 있는 누군가를 구할 준비가 되었습니다. 나는 이것을 통해 여성이 어둠 속에서 방황하는 한 달에서 구할 수 있다는 정보를 얻었습니다. 좋아, 너의 "정보"를 버려 Evgeny Dyuka 2020.03.02 15:49 #16036 드미트리 : 좋아, 너의 "정보"를 버려 그저 일의 이력을 추적할 수 있는 텔레그램 채널에 대중을 위한 추론이 있을 뿐입니다. 여기서 나는 객관적이 되고 싶다. Дмитрий 2020.03.02 15:50 #16037 예브게니 듀카 : 그저 일의 이력을 추적할 수 있는 텔레그램 채널에 대중을 위한 추론이 있을 뿐입니다. 여기서 나는 객관적이 되고 싶다. 좋아, "주제 정보"를 버려 Vladimir Perervenko 2020.03.02 21:02 #16038 레나트 파트훌린 : 누구나 이미 일반 Python 스크립트와 Python용 Metatrader5 라이브러리를 사용한 적이 있습니까? 문서: Python용 MetaTrader MetaTrader 5 플랫폼 빌드 2340의 새 버전: 테스터에서 계정 설정 관리 및 Python과의 통합 확장 MetaTrader 5 Python 사용자 그룹 - Metatrader에서 Python을 사용하는 방법 지금까지 모든 것이 매우 빠르게 작동하고 있습니다. DB에 연결하면 보이게 됩니다. mytarmailS 2020.03.03 09:03 #16039 예브게니 듀카 : 두 가지 테스트가 있습니다. 내부적으로 데이터 세트의 일부가 검사를 위해 할당될 때(보통 0.2), 신경이 보지 못한 부분을 단순히 가져갈 때 타사가 있습니다. 두 번째 결과는 실제 시장입니다. 그렇지 않은 경우 어딘가에 오류가 있는 것입니다. Evgeny 좋은 오후입니다. 95%가 .... 당신이 하고 있는 일( "세 번째" 샘플에 대한 테스트 ) 측면에서 GMDH (GMDH)(논증의 그룹 회계 방법) 는 "예측 능력의 기준"이라고 합니다 http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9C%D0%93%D0%A3%D0%90#.D0.9A.D1.80.D0.B8.D1. 82.D0.B5.D1.80.D0.B8.D0.B9_absolute_noise-immune MGUA에 대한 첫 번째 출판물이 1960년대 어딘가에서 시작되었음을 상기시켜 드리겠습니다. " 당신의 노하우))" "세 번째" 샘플에 대한 테스트를 통한 아이디어 는 이미 60년)) 그러나 접근 방식 자체는 오래되지 않았으므로 A.G. Ivakhnenko의 작품에 익숙해지는 것이 좋습니다. 예를 들어, MGUA 회귀는 현대 랜덤 포레스트 알고리즘의 회귀와 모든 종류의 부스팅을 조롱하는 것입니다. 이제 전보의 링크를 희생하여 .. 신호 외에는 아무 것도 찾지 못했지만 접근 방식과 사고 방식을 읽는 것이 흥미 롭습니다. Dmitry 는 공개적으로 촌스러운 형식이지만 여기에 게시해야한다고 올바르게 말합니다. . Метод группового учёта аргументов www.machinelearning.ru Метод группового учета аргументов, МГУА (Group Method of Data Handling, GMDH) метод порождения и выбора регрессионных моделей оптимальной сложности. Под сложностью модели в МГУА понимается число параметров. Для порождения используется [базовая модель], подмножество элементов которой должно входить в искомую модель. Для выбора моделей... 흥미롭고 유머러스한 기술적 분석의 새로운 트렌드. 푸리에 기반 가설 Mihail Marchukajtes 2020.03.03 13:36 #16040 mytarmailS : Evgeny 좋은 오후입니다. 95%가 .... 당신이 하고 있는 일( "세 번째" 샘플에 대한 테스트 ) 측면에서 GMDH (GMDH)(논증의 그룹 회계 방법) 는 "예측 능력의 기준"이라고 합니다 http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9C%D0%93%D0%A3%D0%90#.D0.9A.D1.80.D0.B8.D1. 82.D0.B5.D1.80.D0.B8.D0.B9_absolute_noise-immune MGUA에 대한 첫 번째 출판물이 1960년대 어딘가에서 시작되었음을 상기시켜 드리겠습니다. " 당신의 노하우))" "세 번째" 샘플에 대한 테스트를 통한 아이디어 는 이미 60년)) 그러나 접근 방식 자체는 오래되지 않았으므로 A.G. Ivakhnenko의 작품에 익숙해지는 것이 좋습니다. 예를 들어, MGUA 회귀는 현대 랜덤 포레스트 알고리즘의 회귀와 모든 종류의 부스팅을 조롱하는 것입니다. 이제 전보의 링크를 희생하여 .. 신호 외에는 아무 것도 찾지 못했지만 접근 방식과 사고 방식을 읽는 것이 흥미 롭습니다. Dmitry 는 공개적으로 촌스러운 형식이지만 여기에 게시해야한다고 올바르게 말합니다. . JPrediction은 Ivakhnenko 방법에 따라 그룹 인수 방법을 사용합니다. Reshetov Yu.는 이에 대해 두 번 이상 말했습니다... 방법 자체는 데이터를 철저히 뒤흔들고 현재 현실로 일반화하기 위해 많은 샘플이 필요하지 않기 때문에 기계 시간 측면에서 노동 집약적입니다. 믿기지 않으시면 확인해보세요 :-) 1...159715981599160016011602160316041605160616071608160916101611...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
즉, 훈련 중과 테스트 중 네트워크 성능의 차이에 대해 이야기하고 있습니까?
확실히 손실이있을 것입니다-그것 없이는 방법이 없습니다
두 가지 테스트가 있습니다. 내부적으로 데이터 세트의 일부가 검사를 위해 할당될 때(보통 0.2), 신경이 보지 못한 부분을 단순히 가져갈 때 타사가 있습니다. 두 번째 결과는 실제 시장입니다. 그렇지 않은 경우 어딘가에 오류가 있는 것입니다.
실망시켜드려 죄송합니다. 하지만 귀하의 "검증 테스트"는 실제로 훈련 세트의 일부입니다.
나가
나는 버리지 않을 것이다. 다음 특정 문제를 해결하기 위해 벽에 머리를 박고 있는 누군가를 구할 준비가 되었습니다. 나는 이것을 통해 여성이 어둠 속에서 방황하는 한 달에서 구할 수 있다는 정보를 얻었습니다.
좋아, 너의 "정보"를 버려
좋아, 너의 "정보"를 버려
그저 일의 이력을 추적할 수 있는 텔레그램 채널에 대중을 위한 추론이 있을 뿐입니다. 여기서 나는 객관적이 되고 싶다.
좋아, "주제 정보"를 버려
누구나 이미 일반 Python 스크립트와 Python용 Metatrader5 라이브러리를 사용한 적이 있습니까?
지금까지 모든 것이 매우 빠르게 작동하고 있습니다. DB에 연결하면 보이게 됩니다.
두 가지 테스트가 있습니다. 내부적으로 데이터 세트의 일부가 검사를 위해 할당될 때(보통 0.2), 신경이 보지 못한 부분을 단순히 가져갈 때 타사가 있습니다. 두 번째 결과는 실제 시장입니다. 그렇지 않은 경우 어딘가에 오류가 있는 것입니다.
Evgeny 좋은 오후입니다. 95%가 .... 당신이 하고 있는 일( "세 번째" 샘플에 대한 테스트 ) 측면에서 GMDH (GMDH)(논증의 그룹 회계 방법) 는 "예측 능력의 기준"이라고 합니다 http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9C%D0%93%D0%A3%D0%90#.D0.9A.D1.80.D0.B8.D1. 82.D0.B5.D1.80.D0.B8.D0.B9_absolute_noise-immune
MGUA에 대한 첫 번째 출판물이 1960년대 어딘가에서 시작되었음을 상기시켜 드리겠습니다. " 당신의 노하우))" "세 번째" 샘플에 대한 테스트를 통한 아이디어 는 이미 60년))
그러나 접근 방식 자체는 오래되지 않았으므로 A.G. Ivakhnenko의 작품에 익숙해지는 것이 좋습니다.
예를 들어, MGUA 회귀는 현대 랜덤 포레스트 알고리즘의 회귀와 모든 종류의 부스팅을 조롱하는 것입니다.
이제 전보의 링크를 희생하여 .. 신호 외에는 아무 것도 찾지 못했지만 접근 방식과 사고 방식을 읽는 것이 흥미 롭습니다. Dmitry 는 공개적으로 촌스러운 형식이지만 여기에 게시해야한다고 올바르게 말합니다. .
Evgeny 좋은 오후입니다. 95%가 .... 당신이 하고 있는 일( "세 번째" 샘플에 대한 테스트 ) 측면에서 GMDH (GMDH)(논증의 그룹 회계 방법) 는 "예측 능력의 기준"이라고 합니다 http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9C%D0%93%D0%A3%D0%90#.D0.9A.D1.80.D0.B8.D1. 82.D0.B5.D1.80.D0.B8.D0.B9_absolute_noise-immune
MGUA에 대한 첫 번째 출판물이 1960년대 어딘가에서 시작되었음을 상기시켜 드리겠습니다. " 당신의 노하우))" "세 번째" 샘플에 대한 테스트를 통한 아이디어 는 이미 60년))
그러나 접근 방식 자체는 오래되지 않았으므로 A.G. Ivakhnenko의 작품에 익숙해지는 것이 좋습니다.
예를 들어, MGUA 회귀는 현대 랜덤 포레스트 알고리즘의 회귀와 모든 종류의 부스팅을 조롱하는 것입니다.
이제 전보의 링크를 희생하여 .. 신호 외에는 아무 것도 찾지 못했지만 접근 방식과 사고 방식을 읽는 것이 흥미 롭습니다. Dmitry 는 공개적으로 촌스러운 형식이지만 여기에 게시해야한다고 올바르게 말합니다. .
JPrediction은 Ivakhnenko 방법에 따라 그룹 인수 방법을 사용합니다. Reshetov Yu.는 이에 대해 두 번 이상 말했습니다... 방법 자체는 데이터를 철저히 뒤흔들고 현재 현실로 일반화하기 위해 많은 샘플이 필요하지 않기 때문에 기계 시간 측면에서 노동 집약적입니다.
믿기지 않으시면 확인해보세요 :-)