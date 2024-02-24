트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1611 1...160416051606160716081609161016111612161316141615161616171618...3399 새 코멘트 mytarmailS 2020.03.06 20:55 #16101 예브게니 듀카 : 예측자라는 단어가 기능을 의미한다면 일반적으로 동등하지 않을 것이며 기능을 나누는 방법에 달려 있다고 생각합니다. 데이터 부족으로 인해 이론적으로 1000에서 학습할 수 있는 모델은 100에서 학습하지 않을 가능성이 큽니다. 이 작업을 수행하는 이유가 전혀 명확하지 않으며, 모델에 최소한의 충분한 데이터 세트를 제공하는 것을 기반으로 기능이 선택됩니다. 처음에는 최소한으로 생각했는데 나중에 어떻게 나눌 수 있습니까? 크기를 줄이기 위해 분할... 이 충분한 최소 기능을 어떻게 알 수 있습니까? 훈련을 해야만 100가지 기능이 1000에 대해 훈련되지 않고 컴퓨터가 가져오지 않지만 10,000가지 기능이 필요하면 어떻게 될까요? 예를 들어, 두 개의 양초, 단 두 개의 기능을 완전히 설명하려면 45개의 변수를 생성해야 합니다. 세 개의 양초 중 이미 105개의 변수가 있습니다. [삭제] 2020.03.06 23:40 #16102 알렉산더_K2 : 내가 찾은 첫 번째 것은 다음과 같습니다. 다른 비슷한 게시물이 있었지만-보기에 너무 게으른 ... 세이버는 항상 의미가 무엇인지 이해할 때까지 일주일이 지나고 그가 의미하지 않은 것으로 판명되는 방식으로 씁니다. 그리고 그는 실제로 한 기호에 대해 동일한 전략을 사용합니다(다른 기호는 본 적이 없습니다). 알렉산더_K2 : 맥스, 당신이 Forex를 완전히 떠났다고 겁먹지 마세요... 정말 슬플 것입니다... 모든 것이 이제 시작일 뿐입니다 :)) 때때로 나는 차익 거래 또는 손을 .. 신경망 측면에서, 닥쳐, 그들은 정상적으로 거래하기를 원하지 않습니다 Aleksey Mavrin 2020.03.06 23:59 #16103 mytarmailS : 크기를 줄이기 위해 분할... 이 충분한 최소 기능을 어떻게 알 수 있습니까? 훈련을 해야만 100가지 기능이 1000에 대해 훈련되지 않고 컴퓨터가 가져오지 않지만 10,000가지 기능이 필요하면 어떻게 될까요? 예를 들어 두 개의 양초의 기능을 완전히 설명하려면 두 개만 있으면 45개의 변수를 생성해야 합니다 . 세 개의 양초 중 이미 105개의 변수가 있습니다. 두 개의 양초에서 45개의 변수가 어떻게 나오는지 자세히 설명해 주시겠습니까? 뭔가 너무 과한 것 같기도 하고 그런 생각이 들기도 합니다. Evgeny Dyuka 2020.03.07 06:44 #16104 mytarmailS : 크기를 줄이기 위해 분할... 이 충분한 최소 기능을 어떻게 알 수 있습니까? 훈련을 해야만 100가지 기능이 1000에 대해 훈련되지 않고 컴퓨터가 가져오지 않지만 10,000가지 기능이 필요하면 어떻게 될까요? 예를 들어, 두 개의 양초, 단 두 개의 기능을 완전히 설명하려면 45개의 변수를 생성해야 합니다. 세 개의 양초 중 이미 105개의 변수가 있습니다. https://colab.research.google.com/ 을 사용해 보세요. 설정에서 TPU를 선택하면 충분히 빠르게 작동합니다. 유일한 단점은 오랫동안 사용하지 못하게 하고 일반 비율로 전환하지만 활기차고 밤에 충전할 수 있다는 것입니다. mytarmailS 2020.03.07 21:12 #16105 알렉세이 마브린 : 두 개의 양초에서 45개의 변수가 어떻게 나오는지 자세히 설명해 주시겠습니까? 뭔가 너무 과한 것 같기도 하고 그런 생각이 들기도 합니다. 두 개의 변수 벡터가 있습니다. 현재 양초와 이전 양초( "-1" ) a = "시가","고가","저가","종가","중앙" b = "오픈-1","높은-1","낮은-1","닫는-1","센터-1" "center" 변수는 촛대의 중간(높음+낮음)/2 이 변수가 없으면 "eskimo" 등과 같은 패턴을 설명하는 것이 불가능합니다. 다른 변수의 값을 설명할 필요는 없다고 생각합니다. 뻔합니다. 그래서 우리는 모든 종류의 논리적 조합을 만듭니다 (논리적이지 않을 수 있음) [ 1 ] "1" "open > high" [ 1 ] "2" "open > low" [ 1 ] "3" "open > close" [ 1 ] "4" "open > center" [ 1 ] "5" "open > open-1" [ 1 ] "6" "open > high-1" [ 1 ] "7" "open > low-1" [ 1 ] "8" "open > close-1" [ 1 ] "9" "open > center-1" [ 1 ] "10" "high > low" [ 1 ] "11" "high > close" [ 1 ] "12" "high > center" [ 1 ] "13" "high > open-1" [ 1 ] "14" "high > high-1" [ 1 ] "15" "high > low-1" [ 1 ] "16" "high > close-1" [ 1 ] "17" "high > center-1" [ 1 ] "18" "low > close" [ 1 ] "19" "low > center" [ 1 ] "20" "low > open-1" [ 1 ] "21" "low > high-1" [ 1 ] "22" "low > low-1" [ 1 ] "23" "low > close-1" [ 1 ] "24" "low > center-1" [ 1 ] "25" "close > center" [ 1 ] "26" "close > open-1" [ 1 ] "27" "close > high-1" [ 1 ] "28" "close > low-1" [ 1 ] "29" "close > close-1" [ 1 ] "30" "close > center-1" [ 1 ] "31" "center > open-1" [ 1 ] "32" "center > high-1" [ 1 ] "33" "center > low-1" [ 1 ] "34" "center > close-1" [ 1 ] "35" "center > center-1" [ 1 ] "36" "open-1 > high-1" [ 1 ] "37" "open-1 > low-1" [ 1 ] "38" "open-1 > close-1" [ 1 ] "39" "open-1 > center-1" [ 1 ] "40" "high-1 > low-1" [ 1 ] "41" "high-1 > close-1" [ 1 ] "42" "high-1 > center-1" [ 1 ] "43" "low-1 > close-1" [ 1 ] "44" "low-1 > center-1" [ 1 ] "45" "close-1 > center-1" 촛불 두 개만, 안타까운 촛불 두 개..... 양초 [ARCHIVE] 포럼을 어지럽히 지 하이켄 아시 트레이딩 시스템 mytarmailS 2020.03.07 21:39 #16106 가장 이해하기 쉬운 대답 은 모델의 앙상블이 개별 약한 모델보다 더 나은 성능을 보이는 이유 입니다. 신호 및 잡음의 예를 사용하여 DSP(디지털 신호 처리)의 관점에서 설명, 합산할 때 잡음이 자체적으로 제거되는 방법 https://www.youtube.com/watch?v=wqD892r-wfo&list=PLmu_y3-DV2_kpP8oX_Uug0IbgH2T4hRPL&index=13 나는 당신이 더 현명해질 것을 보장합니다 + 새로운 아이디어가 나타날 것입니다 ... 슈퍼 강의! ) Основы ЦОС: 13. Виды шумов, отношение сигнал/шум (ссылка на скачивание скрипта в описании) www.youtube.com Этот ролик знакомит нас с основными характеристиками случайных процессов, такими как математическое ожидание, дисперсия, корреляционная функция и спектральна... Aleksei Kuznetsov 2020.03.07 21:46 #16107 mytarmailS : 두 개의 변수 벡터가 있습니다. 현재 양초와 이전 양초( "-1" ) a = "시가","고가","저가","종가","중앙" b = "오픈-1","높은-1","낮은-1","닫는-1","센터-1" "center" 변수는 촛대의 중간(높음+낮음)/2 이 변수가 없으면 "eskimo" 등과 같은 패턴을 설명하는 것이 불가능합니다. 다른 변수의 값을 설명할 필요는 없다고 생각합니다. 뻔합니다. 그래서 우리는 모든 종류의 논리적 조합을 만듭니다 (논리적이지 않을 수 있음) 촛불 두 개만, 안타까운 촛불 두 개..... NS/forest의 이러한 모든 조합은 자체 내에서 분석됩니다. OHLC와 센터만 입구에 제출해야 합니다. 예, 센터는 결과에 유용한 경우 내부에서 결정됩니다. mytarmailS 2020.03.08 08:32 #16108 블라미)) Evgeny Dyuka 2020.03.08 09:53 #16109 mytarmailS : 블라미)) 퓨어 마틴게일, 그와 함께라면 언제나 그렇겠지)) Evgeny Dyuka 2020.03.08 09:56 #16110 mytarmailS : 블라미)) 나는 반년 동안 그런 전략에 종사했고 백 테스트의 최대 결과는 연간 x5이지만 1 년에 한 번 모든 것을 병합하게 될 것이고 이 문제를 해결하는 것은 불가능합니다. 1...160416051606160716081609161016111612161316141615161616171618...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
예측자라는 단어가 기능을 의미한다면 일반적으로 동등하지 않을 것이며 기능을 나누는 방법에 달려 있다고 생각합니다. 데이터 부족으로 인해 이론적으로 1000에서 학습할 수 있는 모델은 100에서 학습하지 않을 가능성이 큽니다.
이 작업을 수행하는 이유가 전혀 명확하지 않으며, 모델에 최소한의 충분한 데이터 세트를 제공하는 것을 기반으로 기능이 선택됩니다. 처음에는 최소한으로 생각했는데 나중에 어떻게 나눌 수 있습니까?
크기를 줄이기 위해 분할...
이 충분한 최소 기능을 어떻게 알 수 있습니까? 훈련을 해야만 100가지 기능이 1000에 대해 훈련되지 않고 컴퓨터가 가져오지 않지만 10,000가지 기능이 필요하면 어떻게 될까요?
예를 들어, 두 개의 양초, 단 두 개의 기능을 완전히 설명하려면 45개의 변수를 생성해야 합니다. 세 개의 양초 중 이미 105개의 변수가 있습니다.
내가 찾은 첫 번째 것은 다음과 같습니다.
다른 비슷한 게시물이 있었지만-보기에 너무 게으른 ...
세이버는 항상 의미가 무엇인지 이해할 때까지 일주일이 지나고 그가 의미하지 않은 것으로 판명되는 방식으로 씁니다. 그리고 그는 실제로 한 기호에 대해 동일한 전략을 사용합니다(다른 기호는 본 적이 없습니다).
맥스, 당신이 Forex를 완전히 떠났다고 겁먹지 마세요... 정말 슬플 것입니다... 모든 것이 이제 시작일 뿐입니다 :))
때때로 나는 차익 거래 또는 손을 .. 신경망 측면에서, 닥쳐, 그들은 정상적으로 거래하기를 원하지 않습니다
크기를 줄이기 위해 분할...
이 충분한 최소 기능을 어떻게 알 수 있습니까? 훈련을 해야만 100가지 기능이 1000에 대해 훈련되지 않고 컴퓨터가 가져오지 않지만 10,000가지 기능이 필요하면 어떻게 될까요?
예를 들어 두 개의 양초의 기능을 완전히 설명하려면 두 개만 있으면 45개의 변수를 생성해야 합니다 . 세 개의 양초 중 이미 105개의 변수가 있습니다.
두 개의 양초에서 45개의 변수가 어떻게 나오는지 자세히 설명해 주시겠습니까?
뭔가 너무 과한 것 같기도 하고 그런 생각이 들기도 합니다.
크기를 줄이기 위해 분할...
이 충분한 최소 기능을 어떻게 알 수 있습니까? 훈련을 해야만 100가지 기능이 1000에 대해 훈련되지 않고 컴퓨터가 가져오지 않지만 10,000가지 기능이 필요하면 어떻게 될까요?
예를 들어, 두 개의 양초, 단 두 개의 기능을 완전히 설명하려면 45개의 변수를 생성해야 합니다. 세 개의 양초 중 이미 105개의 변수가 있습니다.
설정에서 TPU를 선택하면 충분히 빠르게 작동합니다. 유일한 단점은 오랫동안 사용하지 못하게 하고 일반 비율로 전환하지만 활기차고 밤에 충전할 수 있다는 것입니다.
두 개의 양초에서 45개의 변수가 어떻게 나오는지 자세히 설명해 주시겠습니까?
뭔가 너무 과한 것 같기도 하고 그런 생각이 들기도 합니다.
두 개의 변수 벡터가 있습니다. 현재 양초와 이전 양초( "-1" )
a = "시가","고가","저가","종가","중앙"
b = "오픈-1","높은-1","낮은-1","닫는-1","센터-1"
"center" 변수는 촛대의 중간(높음+낮음)/2 이 변수가 없으면 "eskimo" 등과 같은 패턴을 설명하는 것이 불가능합니다. 다른 변수의 값을 설명할 필요는 없다고 생각합니다. 뻔합니다.
그래서 우리는 모든 종류의 논리적 조합을 만듭니다 (논리적이지 않을 수 있음)촛불 두 개만, 안타까운 촛불 두 개.....
가장 이해하기 쉬운 대답 은 모델의 앙상블이 개별 약한 모델보다 더 나은 성능을 보이는 이유 입니다.
신호 및 잡음의 예를 사용하여 DSP(디지털 신호 처리)의 관점에서 설명, 합산할 때 잡음이 자체적으로 제거되는 방법
https://www.youtube.com/watch?v=wqD892r-wfo&list=PLmu_y3-DV2_kpP8oX_Uug0IbgH2T4hRPL&index=13
나는 당신이 더 현명해질 것을 보장합니다 + 새로운 아이디어가 나타날 것입니다 ... 슈퍼 강의! )
두 개의 변수 벡터가 있습니다. 현재 양초와 이전 양초( "-1" )
a = "시가","고가","저가","종가","중앙"
b = "오픈-1","높은-1","낮은-1","닫는-1","센터-1"
"center" 변수는 촛대의 중간(높음+낮음)/2 이 변수가 없으면 "eskimo" 등과 같은 패턴을 설명하는 것이 불가능합니다. 다른 변수의 값을 설명할 필요는 없다고 생각합니다. 뻔합니다.
그래서 우리는 모든 종류의 논리적 조합을 만듭니다 (논리적이지 않을 수 있음)촛불 두 개만, 안타까운 촛불 두 개.....
블라미))
블라미))
블라미))