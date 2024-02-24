트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1500 1...149314941495149614971498149915001501150215031504150515061507...3399 새 코멘트 [삭제] 2019.06.14 11:28 #14991 그리고 사슬은 어떻습니까? 쇼는 끝났습니까? Ilya Antipin 2019.06.14 12:44 #14992 일종의 성배가 나를 쪼아대는 것 같다. 테스트는 28개의 쌍과 4개의 타임프레임(5-15-30-60)에서 수행되었습니다. 총 테스트 결과 (포인트 단위 이익)는 아래와 같습니다. 사실, 테스터에서가 아니라 프로그래밍 방식으로 확산 없이 테스트했습니다. 이를 위해 다중 통화 전문가를 만들었습니다. 나는 데모에 내기. 플러스에서 소시지가 시작되면 검토 신호를 게시합니다. 또한 NS에 대한 2개의 새로운 예측 변수를 생각해 냈습니다. 1. 일정 기간 동안 두 엄마의 교차로의 이익을 계산하고 입구에 제출하십시오. 틱 기간과 이익 계산 기간을 변경할 수 있습니다. 2. 자동차 교차로 가격 또는 현재 가격과 교차로 가격의 차이(비율)를 입력으로 적용 Тестирование стратегий - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - MetaTrader 5 www.metatrader5.com Тестер стратегий позволяет тестировать и оптимизировать торговые стратегии (советники) перед началом использования их в реальной торговле. При тестировании советника происходит его однократная прогонка с начальными параметрами на исторических данных. При оптимизации торговая стратегия прогоняется несколько раз с различным набором параметров... 가격 변동의 불균등한 확률에 [아카이브!] 어떤 전문가나 지표도 유용한 신호를 식별하기 위한 Aleksei Kuznetsov 2019.06.14 13:21 #14993 일리야 안티핀 : 일종의 성배가 나를 쪼아대는 것 같다. 테스트는 28개의 쌍과 4개의 타임프레임(5-15-30-60)에서 수행되었습니다. 요약 테스트 결과 는 아래와 같습니다. 사실, 테스터에서가 아니라 프로그래밍 방식으로 확산 없이 테스트했습니다. 이를 위해 다중 통화 전문가를 만들었습니다. 나는 데모에 내기. 플러스에서 소시지가 시작되면 검토 신호를 게시합니다. 훈련 현장에 있습니까 아니면 시험에 있습니까(포워드)? 튜토리얼에서는 항상 그렇습니다. 그러나 시험에 - 아무도 없습니다. mytarmailS 2019.06.14 13:25 #14994 일리야 안티핀 : 일종의 성배가 나를 쪼아대는 것 같다. 테스트는 28개의 쌍과 4개의 타임프레임(5-15-30-60)에서 수행되었습니다. 요약 테스트 결과 는 아래와 같습니다. 사실, 테스터가 아니라 소프트웨어에서 확산 없이 테스트했습니다. 이를 위해 다중 통화 전문가를 만들었습니다. 나는 데모에 내기. 플러스에서 소시지가 시작되면 검토 신호를 게시합니다. Ilya, "viterbi"oos가 패키지에서 기성품 기능으로 간주되는 경우 동일한 성배가 있으며 이것은 하나의 evra m5 도구입니다. 그러나 모델이 마지막만 받는 실제 거래를 시뮬레이션한다면. 데이터를 드레이닝(( 모델이 슬라이딩 윈도우의 데이터로 훈련된 경우 비터비 배치 함수의 결과와 100% 유사성을 달성하는 것으로 밝혀졌지만 신호에 지연이 있습니다. 돈을 벌다 따라서 데이터가 실제와 같은 방식으로 모델에 입력될 때 "실제 거래"와 같은 것을 시뮬레이션하는 것이 좋습니다. Ilya Antipin 2019.06.14 13:29 #14995 도서관 : 훈련 현장에 있습니까 아니면 시험에 있습니까(포워드)? 튜토리얼에서는 항상 그렇습니다. 그러나 시험에 - 아무도 없습니다. 훈련 기간 외 500바. mytarmailS 2019.06.14 13:33 #14996 일리야 안티핀 : 내가 여기서 던진 마스코트의 표시기로 뭔가를 시도 했습니까? [삭제] 2019.06.14 13:44 #14997 글쎄, R에서 " grail " 버튼이 이미 발명되었지만 아무도 아직 mql을 다시 작성하지 않았습니다. Igor Makanu 2019.06.14 14:08 #14998 막심 드미트리예프스키 : 음, R에서 "grail" 버튼이 이미 발명되었지만 아무도 아직 mql을 다시 작성하지 않았습니다. 금말! 나는 이미 MT4 / MT5에서 가장 가치 있는 것은 전략 테스터이며, Grail의 가정이나 TS를 빠르게 파괴할 것이라고 다양한 주제에서 백 번 정도 썼습니다. )))) 추신: mql 에 Grail이 있습니다. 기사를 적용하면 됩니다. 수년간 NS 패키지 Yuriy Asaulenko 2019.06.14 14:14 #14999 이고르 마카누 : MQgL의 개발자들이 터미널과 MQL5를 최적화하고 속도를 높이는 데 현재 작업을 모두 줄이고 표준 라이브러리 가 수년 동안 새로운 ML 및 NS 패키지로 업데이트되지 않은 것은 유감입니다. 문제가 무엇입니까? DLL 래퍼를 만들고 필요한 모든 라이브러리는 당신의 것입니다. 내가 당신에게 이것을 설명하는 것은 아닙니다. mytarmailS 2019.06.14 14:29 #15000 이고르 마카누 : 추신: mql에 Grail이 있습니다. 충분합니다.......... 봐주실 수 있나요???? ;) 수사학적 질문... 1...149314941495149614971498149915001501150215031504150515061507...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
일종의 성배가 나를 쪼아대는 것 같다. 테스트는 28개의 쌍과 4개의 타임프레임(5-15-30-60)에서 수행되었습니다. 총 테스트 결과 (포인트 단위 이익)는 아래와 같습니다. 사실, 테스터에서가 아니라 프로그래밍 방식으로 확산 없이 테스트했습니다. 이를 위해 다중 통화 전문가를 만들었습니다. 나는 데모에 내기. 플러스에서 소시지가 시작되면 검토 신호를 게시합니다.
또한 NS에 대한 2개의 새로운 예측 변수를 생각해 냈습니다.
1. 일정 기간 동안 두 엄마의 교차로의 이익을 계산하고 입구에 제출하십시오. 틱 기간과 이익 계산 기간을 변경할 수 있습니다.
2. 자동차 교차로 가격 또는 현재 가격과 교차로 가격의 차이(비율)를 입력으로 적용
튜토리얼에서는 항상 그렇습니다. 그러나 시험에 - 아무도 없습니다.
Ilya, "viterbi"oos가 패키지에서 기성품 기능으로 간주되는 경우 동일한 성배가 있으며 이것은 하나의 evra m5 도구입니다.
그러나 모델이 마지막만 받는 실제 거래를 시뮬레이션한다면. 데이터를 드레이닝((
모델이 슬라이딩 윈도우의 데이터로 훈련된 경우 비터비 배치 함수의 결과와 100% 유사성을 달성하는 것으로 밝혀졌지만 신호에 지연이 있습니다. 돈을 벌다
따라서 데이터가 실제와 같은 방식으로 모델에 입력될 때 "실제 거래"와 같은 것을 시뮬레이션하는 것이 좋습니다.
훈련 현장에 있습니까 아니면 시험에 있습니까(포워드)?
내가 여기서 던진 마스코트의 표시기로 뭔가를 시도 했습니까?
음, R에서 "grail" 버튼이 이미 발명되었지만 아무도 아직 mql을 다시 작성하지 않았습니다.
금말! 나는 이미 MT4 / MT5에서 가장 가치 있는 것은 전략 테스터이며, Grail의 가정이나 TS를 빠르게 파괴할 것이라고 다양한 주제에서 백 번 정도 썼습니다.
추신: mql 에 Grail이 있습니다. 기사를 적용하면 됩니다. 수년간 NS 패키지
MQgL의 개발자들이 터미널과 MQL5를 최적화하고 속도를 높이는 데 현재 작업을 모두 줄이고 표준 라이브러리 가 수년 동안 새로운 ML 및 NS 패키지로 업데이트되지 않은 것은 유감입니다.
추신: mql에 Grail이 있습니다. 충분합니다..........
봐주실 수 있나요???? ;)
