이제 ldhmm 패키지를 시도하고 있습니다. 튜닝 매개변수가 거의 없는 depmixS4와 달리 여기에서는 분포 유형(정규 및 람다 분포)에 따라 초기에 여러 쌍의 매개변수 mu, sigma 및 lamda 가 설정 됩니다. 이러한 매개변수는 혼합 분포 P(x; mu, sigma, lamda) 및 전이 확률 행렬을 계산하는 데 필요합니다. 모델은 AIC, BIC , MLLK 기준 에 따라 이러한 값을 최적화(MLE)하여 구축됩니다 . 다음은 2018.08.20부터 2019.05.21까지 USDJPY-H1에 대한 테스터의 전략 실행(BUY/SELL)의 첫 번째 결과입니다. 이것은 비터비 를 사용하여 상태를 디코딩하지 않고 예측을 얻는 변형입니다 . 나는 viterbi와 함께 다음 실행을 할 것입니다.
어떤 종류의 그래프가 얻어지는가? 저것들. 2개의 숨겨진 상태 관찰 가능 항목의 n개? 어떻게 시각화 할 수 있습니까?
시계열 길이가 11000 막대인 2개의 숨겨진 상태를 사용합니다. 나는 대수 반환을 관찰의 시계열로 사용합니다: series[i] = MathLog(iOpen(NULL, 0, i) / iOpen(NULL, 0, i+1)).
로그에서 반환되고 이미 일부 결과가 있다는 것은 이상합니다. 그들은 정보가 거의 없다
분수 미분(0.1에서 0.9까지 설정할 수 있음)을 시도하면 (지표)보다 훨씬 좋을 것입니다. 1.0으로 설정하면 단일 지연으로 동일한 수익이 발생하고 0.1로 감소하면 수익에 더 많은 정보가 있지만 고정된 상태로 유지됩니다.
훈련에서는 어떤 차라도 성배를 만들 수 있습니다. 일반적으로 그들은 "지표"가 있는 다른 문제에서와 같이 분류/회귀 방법의 선택에 거의 의존하지 않는다는 사실에 대해 이미 많은 말을 했습니다. 최적화).
테스터의 지표 최적화는 일종의 MO가 될 수 있지만 TS에는 많은 "자유도"가 있어야 합니다. 결과적으로 NN 교육에서와 같이 역사에 적합하게 될 것입니다. 이것을 겪었다
누구든지 alglib에 로짓 회귀의 예가 있습니까? - 몇 가지 아이디어가 있습니다. 테스트하고 싶습니다.
난 너에게 산적을 던졌어, PM을 봐또는 곧 로짓으로 기사를 작성할 것입니다. 오늘은 그냥 끝내기로 결정했습니다)
네, 고마워요! 나는 당신보다 몇 년 뒤쳐져 있고, 많이 읽고, 유튜브를 보지만, 차를 마더링하곤 했습니다.
여기, 일반적으로 내가 하고 싶은 것, 확인하고 싶은 것 - 중부구를 한 바퀴 돌면 - 성공은 재래식 자동차와 같을 것입니다. 아아, 그런 시장입니다.
그러나 "시장 컨텍스트"를 로짓 회귀의 형태로 특정 강력한 TS에 고정하려고 할 수 있습니다. 테스트 후 모든 거래를 확률로 평가
일반적으로 지금 할 일이 있습니다
네, 할 수 있습니다. 나는 옵티마이저에서 옵티마이저를 더 많이 본다. 저것들. 하이퍼파라미터는 테스터의 유전학(예: 창 크기 및 내부 옵티마이저의 매개변수)에 의해 최적화되고 내부 옵티마이저는 항상 봇 내부를 파고듭니다. Logit은 빠르지만 원시적이기 때문에 적합합니다.순전히 mql 아래에 숨겨진 이 냄새나는 마그 체인은 어딘가에서 발견될 것입니다 :) 멋진 작은 것
예, 정확도는 항상 TS를 악화시킵니다. 특정 로짓 회귀 그래프가 있으며 이것은 확률을 추정하기에 충분합니다.
나는 여전히 그것을 읽을 것이지만 아마도 작업은 일반적으로 간단하다고 생각합니다. 회귀 로그의 출력을 50 / 50으로 표시하고 0.5 미만은 모든 손실이고 0.5 이상은 모두 취하며 더 가능성이 높습니다. 그것은 더 큰 걸릴
갠적으로 확인해봐야겠네요 내일 자세히 봐야겠네요 시각화도 해보고 싶고 채널 인디케이터도 저렇게 색칠해 볼까 하는데 만약에! )))