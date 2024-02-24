트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1493

막심 드미트리예프스키 :

나는 그것이 어떻게 작동하는지 전혀 이해하지 못합니다.

저도 이해가 안가서 쓰임새가 달라서 2~3시간 공부하다가 포기했습니다)

도서관 :

저도 이해가 안가고 사용법의 차이가 있어서 2~3시간 공부하다가 포기했습니다)

은닉 행렬 값에 반환과 같은 현재 값을 곱하고 클래스 레이블(즉, 은닉 상태)을 얻을 수 있다고 가정해 봅시다. 그러나 가장 간단한 분류기로 판명되었습니다.

또한 입력에 정규화된 값 0:1을 적용합니다.

x 웃긴게 뭐야 :)

 

이 방법은 비모수적 Naive Bayes 분류기와 매우 유사합니다. 대상이 없습니다. 모델에서 두 상태가 사용되는 경우 하락 추세와 상승 추세 를 명확하게 구분합니다(예: EURUSD-H4). R에서 표시기의 가장 간단한 구현은 몇 줄로 실행됩니다(패키지 depmixS4). 거래 신호와 그에 의해 생성된 결과는 시뮬레이션이 발생한 관찰 영역과 완전히 일치합니다. 새로운 데이터가 도착할 때 실제 시장에서 상태의 확률 곡선이 어떻게 변할지 보는 것은 흥미로울 것입니다.



어, 새로운 데이터가 흥미롭군요. 단순하고 이해하기 쉬운 코드는 아직 C에서 사용할 수 없으므로 mql로 작성하고 증기 목욕을 하지 않는 것이 가능합니다. Viterbi 및 EM 모든 종류, 가능성 등.

무질서의 지표로 갈 것입니다
 
정확히. 그리고 저점, 고점 및 마감 위치의 정의는 그렇게 하는 데 도움이 되었을 것입니다.

자재는 신의 도우심으로 마스터해야 하고, 무작정 패키지를 사용하는 것은 위험할 뿐입니다.

네, 이것은 가장 단순한 베이지안 그리드, 확률적 토비시입니다.

 
막심 드미트리예프스키 :

자재는 신의 도우심으로 마스터해야 하고, 무작정 패키지를 사용하는 것은 위험할 뿐입니다.

네, 이것은 가장 단순한 베이지안 그리드, 확률적 토비시입니다.

당신도 똑같이 할 수 있습니까? 실시간으로 작동 방식이 흥미롭습니다. 그리고 이것에 채널을 연결하십시오 - 우리는 잠시 후에 그것을 할 것입니다.

Alexander_K :

당신도 똑같이 할 수 있습니까? 실시간으로 작동 방식이 흥미롭습니다. 그리고 이것에 채널을 연결하십시오 - 우리는 잠시 후에 그것을 할 것입니다.

며칠 동안 책을 읽으며 소포를 따고 있습니다. 아직 할 수 없어, 마나가 더 필요해

 
일리야 안티핀 :

이 방법은 비모수적 Naive Bayes 분류기와 매우 유사합니다. 대상이 없습니다. 모델에서 두 상태가 사용되는 경우 하락 추세와 상승 추세 를 명확하게 구분합니다(예: EURUSD-H4). R에서 표시기의 가장 간단한 구현은 몇 줄로 실행됩니다(패키지 depmixS4). 거래 신호와 그에 의해 생성된 결과는 시뮬레이션이 발생한 관찰 영역과 완전히 일치합니다. 새로운 데이터가 도착할 때 실제 시장에서 상태의 확률 곡선이 어떻게 변할지 보는 것은 흥미로울 것입니다.

이유는 모르겠지만 표시기는 일종의 대역통과 필터에 의해 차단된 MACD와 매우 유사합니다. 비교를 위해 MACD를 추가하세요.

 
일리야 안티핀 :

거래 신호와 그에 의해 생성된 결과는 시뮬레이션이 발생한 관찰 영역과 완전히 일치합니다.

훈련에서는 어떤 차라도 성배로 만들 수 있습니다. 일반적으로 그들은 "지표"가 있는 다른 문제에서와 같이 분류/회귀 방법의 선택에 거의 의존하지 않는다는 사실에 대해 이미 많은 이야기를 나눴습니다. 최적화).

