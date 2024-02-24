트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1493 1...148614871488148914901491149214931494149514961497149814991500...3399 새 코멘트 Aleksei Kuznetsov 2019.06.01 13:48 #14921 막심 드미트리예프스키 : 나는 그것이 어떻게 작동하는지 전혀 이해하지 못합니다. 저도 이해가 안가서 쓰임새가 달라서 2~3시간 공부하다가 포기했습니다) [삭제] 2019.06.01 13:54 #14922 도서관 : 저도 이해가 안가고 사용법의 차이가 있어서 2~3시간 공부하다가 포기했습니다) 은닉 행렬 값에 반환과 같은 현재 값을 곱하고 클래스 레이블(즉, 은닉 상태)을 얻을 수 있다고 가정해 봅시다. 그러나 가장 간단한 분류기로 판명되었습니다. 또한 입력에 정규화된 값 0:1을 적용합니다. x 웃긴게 뭐야 :) Ilya Antipin 2019.06.02 16:45 #14923 이 방법은 비모수적 Naive Bayes 분류기와 매우 유사합니다. 대상이 없습니다. 모델에서 두 상태가 사용되는 경우 하락 추세와 상승 추세 를 명확하게 구분합니다(예: EURUSD-H4). R에서 표시기의 가장 간단한 구현은 몇 줄로 실행됩니다(패키지 depmixS4). 거래 신호와 그에 의해 생성된 결과는 시뮬레이션이 발생한 관찰 영역과 완전히 일치합니다. 새로운 데이터가 도착할 때 실제 시장에서 상태의 확률 곡선이 어떻게 변할지 보는 것은 흥미로울 것입니다. [삭제] 2019.06.02 19:18 #14924 일리야 안티핀 : 이 방법은 비모수적 Naive Bayes 분류기와 매우 유사합니다. 대상이 없습니다. 모델에서 두 상태가 사용되는 경우 하락 추세와 상승 추세 를 명확하게 구분합니다(예: EURUSD-H4). R에서 표시기의 가장 간단한 구현은 몇 줄로 실행됩니다(패키지 depmixS4). 거래 신호와 그에 의해 생성된 결과는 시뮬레이션이 발생한 관찰 영역과 완전히 일치합니다. 새로운 데이터가 도착할 때 실제 시장에서 상태의 확률 곡선이 어떻게 변할지 보는 것은 흥미로울 것입니다. 어, 새로운 데이터가 흥미롭군요. 단순하고 이해하기 쉬운 코드는 아직 C에서 사용할 수 없으므로 mql로 작성하고 증기 목욕을 하지 않는 것이 가능합니다. Viterbi 및 EM 모든 종류, 가능성 등. 무질서의 지표로 갈 것입니다 Alexander_K 2019.06.02 19:22 #14925 막심 드미트리예프스키 : 무질서의 지표로 갈 것입니다 정확히. 그리고 저점, 고점 및 마감 위치의 정의는 그렇게 하는 데 도움이 되었을 것입니다. [삭제] 2019.06.02 19:37 #14926 Alexander_K : 정확히. 그리고 저점, 고점 및 마감 위치의 정의는 그렇게 하는 데 도움이 되었을 것입니다. 자재는 신의 도우심으로 마스터해야 하고, 무작정 패키지를 사용하는 것은 위험할 뿐입니다. 네, 이것은 가장 단순한 베이지안 그리드, 확률적 토비시입니다. Alexander_K 2019.06.02 19:42 #14927 막심 드미트리예프스키 : 자재는 신의 도우심으로 마스터해야 하고, 무작정 패키지를 사용하는 것은 위험할 뿐입니다. 네, 이것은 가장 단순한 베이지안 그리드, 확률적 토비시입니다. 당신도 똑같이 할 수 있습니까? 실시간으로 작동 방식이 흥미롭습니다. 그리고 이것에 채널을 연결하십시오 - 우리는 잠시 후에 그것을 할 것입니다. [삭제] 2019.06.02 19:44 #14928 Alexander_K : 당신도 똑같이 할 수 있습니까? 실시간으로 작동 방식이 흥미롭습니다. 그리고 이것에 채널을 연결하십시오 - 우리는 잠시 후에 그것을 할 것입니다. 며칠 동안 책을 읽으며 소포를 따고 있습니다. 아직 할 수 없어, 마나가 더 필요해 Igor Makanu 2019.06.02 20:43 #14929 일리야 안티핀 : 이 방법은 비모수적 Naive Bayes 분류기와 매우 유사합니다. 대상이 없습니다. 모델에서 두 상태가 사용되는 경우 하락 추세와 상승 추세 를 명확하게 구분합니다(예: EURUSD-H4). R에서 표시기의 가장 간단한 구현은 몇 줄로 실행됩니다(패키지 depmixS4). 거래 신호와 그에 의해 생성된 결과는 시뮬레이션이 발생한 관찰 영역과 완전히 일치합니다. 새로운 데이터가 도착할 때 실제 시장에서 상태의 확률 곡선이 어떻게 변할지 보는 것은 흥미로울 것입니다. 이유는 모르겠지만 표시기는 일종의 대역통과 필터에 의해 차단된 MACD와 매우 유사합니다. 비교를 위해 MACD를 추가하세요. Грааль 2019.06.03 10:42 #14930 일리야 안티핀 : 거래 신호와 그에 의해 생성된 결과는 시뮬레이션이 발생한 관찰 영역과 완전히 일치합니다. 훈련에서는 어떤 차라도 성배로 만들 수 있습니다. 일반적으로 그들은 "지표"가 있는 다른 문제에서와 같이 분류/회귀 방법의 선택에 거의 의존하지 않는다는 사실에 대해 이미 많은 이야기를 나눴습니다. 최적화). 1...148614871488148914901491149214931494149514961497149814991500...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
저도 이해가 안가서 쓰임새가 달라서 2~3시간 공부하다가 포기했습니다)
은닉 행렬 값에 반환과 같은 현재 값을 곱하고 클래스 레이블(즉, 은닉 상태)을 얻을 수 있다고 가정해 봅시다. 그러나 가장 간단한 분류기로 판명되었습니다.
또한 입력에 정규화된 값 0:1을 적용합니다.
x 웃긴게 뭐야 :)
이 방법은 비모수적 Naive Bayes 분류기와 매우 유사합니다. 대상이 없습니다. 모델에서 두 상태가 사용되는 경우 하락 추세와 상승 추세 를 명확하게 구분합니다(예: EURUSD-H4). R에서 표시기의 가장 간단한 구현은 몇 줄로 실행됩니다(패키지 depmixS4). 거래 신호와 그에 의해 생성된 결과는 시뮬레이션이 발생한 관찰 영역과 완전히 일치합니다. 새로운 데이터가 도착할 때 실제 시장에서 상태의 확률 곡선이 어떻게 변할지 보는 것은 흥미로울 것입니다.
어, 새로운 데이터가 흥미롭군요. 단순하고 이해하기 쉬운 코드는 아직 C에서 사용할 수 없으므로 mql로 작성하고 증기 목욕을 하지 않는 것이 가능합니다. Viterbi 및 EM 모든 종류, 가능성 등.무질서의 지표로 갈 것입니다
정확히. 그리고 저점, 고점 및 마감 위치의 정의는 그렇게 하는 데 도움이 되었을 것입니다.
자재는 신의 도우심으로 마스터해야 하고, 무작정 패키지를 사용하는 것은 위험할 뿐입니다.
네, 이것은 가장 단순한 베이지안 그리드, 확률적 토비시입니다.
당신도 똑같이 할 수 있습니까? 실시간으로 작동 방식이 흥미롭습니다. 그리고 이것에 채널을 연결하십시오 - 우리는 잠시 후에 그것을 할 것입니다.
며칠 동안 책을 읽으며 소포를 따고 있습니다. 아직 할 수 없어, 마나가 더 필요해
이유는 모르겠지만 표시기는 일종의 대역통과 필터에 의해 차단된 MACD와 매우 유사합니다. 비교를 위해 MACD를 추가하세요.
훈련에서는 어떤 차라도 성배로 만들 수 있습니다. 일반적으로 그들은 "지표"가 있는 다른 문제에서와 같이 분류/회귀 방법의 선택에 거의 의존하지 않는다는 사실에 대해 이미 많은 이야기를 나눴습니다. 최적화).