"Новый нейронный" - проект Open Source движка нейронной сети для платформы MetaTrader 5. 2019.06.06www.mql5.com Общее обсуждение: "Новый нейронный" - проект Open Source движка нейронной сети для платформы MetaTrader 5. 중재 엘리엇 파동 이론에 기반한 랜덤 흐름 이론과 FOREX

Aleksei Kuznetsov 2019.06.10 23:11 #14965

막심 드미트리예프스키 :

눈금 막대 또는 볼륨 막대를 사용해보십시오. 저것들. 틱의 가격 채널. 왜 진드기에? 다음 주제 에서 종가 에 더 이상 정보가 없다는 스크린샷을 보여줬기 때문입니다. 일정은 SAT와 다르지 않습니다. 또는 범위가 아닌 틱 수로 막대 또 다른 이점은 샘플이 표준 막대와 불균형할 때 언더샘플링을 제거하는 것입니다. 예를 들어, 날카로운 움직임은 1 bar에 발생하고 평평한 안개는 수십 동안 지속될 수 있습니다. 그 결과 배출물로서 강한 움직임이 얻어진다. 제안된 방법 중 하나를 사용하여 빌드하면 강력한 움직임(즉, 절대 가격 변동)에 더 많은 가치가 부여됩니다. 더 많은 샘플이 있을 것입니다. 이 때문에 증분 분포는 iid(정상)와 비슷합니다. 이러한 새로운 막대를 기반으로 하여 솎아내기를 할 수 있습니다. 영어로 된 책의 정보. 저것들. 사람들은 살이 찌는 것과 이와 같은 온갖 종류의 쓰레기에 대해 오랫동안 알고 있었고, 네, 어느 정도 이해가 됩니다. fxsaber 코드를 보니 비슷한 생각이 있는 것 같습니다.

MB 그는 어떤 식 으로든 그것을 부르지 않지만 유추는 분명한 것 같습니다. 이것이 도움이 되지 않는다면, 여전히 마르코프 사슬을 비틀고 명상할 것입니다. 아무 것도 도움이 되지 않는다면 마음의 평화를 가지고 머리에 재를 뿌리고 대나무를 피우러 갈 수 있습니다.

그래서 계산이 상당히 느립니다... 틱으로 전환하면 테스터를 시가에서 실제 틱으로 전환하는 것만으로도 프로세스가 크게 느려질 것 같습니다. 또한 인용문 편집 주제에 대한 메시지가 지속적으로 있습니다. 그건 그렇고, 나는 이미 High와 Low 사이의 채널에서 모든 테스트를 수행합니다. 닫기와 열기는 그들 사이의 임의의 값입니다. 또는 H와 L 사이의 중간에서 테스트하여 입력의 차원을 줄일 수 있습니다. "Новый нейронный" - проект Open Source движка нейронной сети для платформы MetaTrader 5. 2019.06.06www.mql5.com Общее обсуждение: "Новый нейронный" - проект Open Source движка нейронной сети для платформы MetaTrader 5. 중재 엘리엇 파동 이론에 기반한 랜덤 흐름 이론과 FOREX Aleksei Kuznetsov 2019.06.10 23:11 #14965 막심 드미트리예프스키 : 눈금 막대 또는 볼륨 막대를 사용해보십시오. 저것들. 틱의 가격 채널. 왜 진드기에? 다음 주제 에서 종가 에 더 이상 정보가 없다는 스크린샷을 보여줬기 때문입니다. 일정은 SAT와 다르지 않습니다. 또는 범위가 아닌 틱 수로 막대 또 다른 이점은 샘플이 표준 막대와 불균형할 때 언더샘플링을 제거하는 것입니다. 예를 들어, 날카로운 움직임은 1 bar에 발생하고 평평한 안개는 수십 동안 지속될 수 있습니다. 그 결과 배출물로서 강한 움직임이 얻어진다. 제안된 방법 중 하나를 사용하여 빌드하면 강력한 움직임(즉, 절대 가격 변동)에 더 많은 가치가 부여됩니다. 더 많은 샘플이 있을 것입니다. 이 때문에 증분 분포는 iid(정상)와 비슷합니다. 이러한 새로운 막대를 기반으로 하여 솎아내기를 할 수 있습니다. 영어로 된 책의 정보. 저것들. 사람들은 살이 찌는 것과 이와 같은 온갖 종류의 쓰레기에 대해 오랫동안 알고 있었고, 네, 어느 정도 이해가 됩니다. fxsaber 코드를 보니 비슷한 생각이 있는 것 같습니다. MB 그는 어떤 식 으로든 그것을 부르지 않지만 유추는 분명한 것 같습니다. 이것이 도움이 되지 않는다면, 여전히 마르코프 사슬을 비틀고 명상할 것입니다. 아무 것도 도움이 되지 않는다면 마음의 평화를 가지고 머리에 재를 뿌리고 대나무를 피우러 갈 수 있습니다. 그래서 계산이 상당히 느립니다... 틱으로 전환하면 테스터를 시가에서 실제 틱으로 전환하는 것만으로도 프로세스가 크게 느려질 것 같습니다. 또한 인용문 편집 주제에 대한 메시지가 지속적으로 있습니다. 그건 그렇고, 나는 이미 High와 Low 사이의 채널에서 모든 테스트를 수행합니다. 닫기와 열기는 그들 사이의 임의의 값입니다. 또는 H와 L 사이의 중간에서 테스트하여 입력의 차원을 줄일 수 있습니다. mytarmailS 2019.06.10 23:12 #14966 일리야 안티핀 : 천천히 테스트 중입니다. 유대인의 성장은 나쁘지 않을 것으로 예측되었습니다. 정확히 무엇을 테스트하고 있습니까? 어떤 모델? 그리고 어떤 예측 변수에? [삭제] 2019.06.10 23:19 #14967 도서관 : 그래서 계산이 상당히 느립니다... 틱으로 전환하면 테스터를 시가에서 실제 틱으로 전환하는 것만으로도 프로세스가 크게 느려질 것 같습니다. 또한 인용문 편집 주제에 대한 메시지가 지속적으로 있습니다. 그건 그렇고, 나는 이미 High와 Low 사이의 채널에서 모든 테스트를 수행합니다. 닫기와 열기는 그들 사이의 임의의 값입니다. 또는 H와 L 사이의 중간에서 테스트하여 입력의 차원을 줄일 수 있습니다. 글쎄, 공개 가격 을 사용하는 것은 다리를 자르고 그 위치에서 마라톤을 뛰려고 하는 것과 같습니다. 주제에 대한 모든 변형은 모든 결과와 함께 SB와 함께 작동합니다. ivan-forex 2019.06.11 07:32 #14968 막심 드미트리예프스키 : 아직, 이론에 사로잡혀 RL에서는 약간 다르게 작동하기 때문에 무엇을 읽고 있는지 알려주세요. Alexander_K 2019.06.11 07:56 #14970

도서관 :

마디수를 거듭제곱하는 공식에 따라 M1을 가늘게 했습니다. 정도 = 1이면 얇아지지 않고 = 2이면 포물선에 의해 얇아집니다. 포물선을 따라 얇게 하면 50개 막대 중 8개가 남습니다. 막대 0, 1, 4, 9,16,25,36,49. 비슷한 내용(막대 번호로 선택)이 이 토론의 작성자가 자신의 블로그에서 설명했습니다. 나는 1에서 2까지 다른 등급을 시도했습니다. 예를 들어, 등급 = 1.6인 옵션 중 하나는 좋은 결과를 제공하고, 1.7이면 별로 좋지 않고, 1.8이면 나쁩니다. 제 생각에는 피크가 너무 날카롭고 시스템이 불안정합니다. 제 생각에는 재장착을위한 또 다른 매개 변수가 나타났습니다. 하지만 아직 실험 중... Alexander, 예를 들어 포물선을 따라 현재 지점에서 막대를 제거하는 것과 당신의 숱이 어떻게 다릅니까? 아니면 위에서 설명한 것처럼 지그재그로 얇아지는 것에서? 막대 번호를 얻기 위한 지표나 공식이 있습니까?

진드기와 진드기의 솎아내는 방법은 너무 광범위하고 개념적인 주제로 한 게시물에서 모든 것을 다루기 어렵습니다. OPEN / CLOSE M1, M5, ...에서 우리는 실제로 SB가 있고 방출은 메모리와 아무 관련이 없다고 주장하는 Maxim이 진실과 멀지 않다고 말할 수 있습니다. 이 경우 가장 가치 있는 정보인 따옴표 사이의 시간 간격이 손실되기 때문에 고르지 않고 파스칼 분포를 형성합니다. 이 사실은 인용문의 흐름 자체에 약간의 후유증이 있음을 나타냅니다. 시간의 주기적인 과정이다. 저것. 틱 VR의 이벤트에는 특정 기간이 있으며 거래자의 임무는 이를 찾아 계산하는 것이라고 주장할 수 있습니다. 엷게 하면 이것은 더 명확해집니다. 이러한 시간 주기를 정의하면 이것이 프로세스 메모리인 것으로 밝혀졌으며 그 시간은 실제 VR과 SB를 구별하는 유일한 매개변수입니다.

10포인트 3.mq4 엘리트 지표 :) 누군가 나에게 *AT LEAST 1 제가 알려드린 지표에 마음껏 빠져보세요.
데이터 엷게 하기/전처리에 관해서는 제 의견으로는 여전히 필요합니다. 그러나 논쟁의 여지가 있는 질문으로 하자.
마디수를 거듭제곱하는 공식에 따라 M1을 가늘게 했습니다. 정도 = 1이면 솎아내지 않고, = 2이면 포물선에 의해 솎아냅니다.
포물선을 따라 얇게 하면 50개 막대 중 8개가 남습니다. 막대 0, 1, 4, 9,16,25,36,49. 비슷한 내용(막대 번호로 선택)이 이 토론의 작성자가 자신의 블로그에서 설명했습니다.하지만 아직 실험 중...
나는 1에서 2까지 다른 등급을 시도했습니다. 예를 들어, 등급 = 1.6인 옵션 중 하나는 좋은 결과를 제공하고, 1.7이면 별로 좋지 않고, 1.8이면 나쁩니다. 제 생각에는 너무 뾰족한 봉우리와 시스템이 불안정합니다.
제 생각에는 재장착을위한 또 다른 매개 변수가 나타났습니다.
Alexander, 예를 들어 포물선을 따라 현재 지점에서 막대를 제거하는 것과 당신의 숱이 어떻게 다릅니까?
아니면 위에서 설명한 것처럼 지그재그로 얇아지는 것에서?
막대 번호를 얻기 위한 지표나 공식이 있습니까?
천천히 테스트 중입니다. 유대인의 성장은 나쁘지 않았습니다. 시스템은 플랫을 조심스럽게 우회하여 강력한 상향 충격이 시작되기 직전에 진입했습니다.
눈금 막대 또는 볼륨 막대를 사용해보십시오.
저것들. 틱의 가격 채널. 왜 진드기에? 다음 주제 에서 종가 에 더 이상 정보가 없다는 스크린샷을 보여줬 기 때문입니다. 일정은 SAT와 다르지 않습니다.
또는 범위가 아닌 틱 수로 막대
또 다른 이점은 샘플이 표준 막대와 불균형할 때 언더샘플링을 제거하는 것입니다. 예를 들어, 날카로운 움직임은 1 bar에 발생하고 평평한 안개는 수십 동안 지속될 수 있습니다. 결과적으로 강한 움직임이 방출로 얻어진다. 제안된 방법 중 하나를 사용하여 빌드하면 강력한 움직임(즉, 절대 가격 변동)에 더 많은 가치가 부여됩니다. 더 많은 샘플이 있을 것입니다. 그리고 더 적은 평면 샘플이 있을 것입니다. 이 때문에 증분 분포는 iid(정상)와 비슷합니다. 원칙적으로 그것은 다른 종탑에서만 지그재그처럼 보이며 가장 중요한 것은 닫힘이 아닌 진드기로 보입니다.
이 새로운 막대를 기반으로 하여 솎아내기를 할 수 있습니다. 영어로 된 책의 정보. 저것들. 사람들은 살이 찌는 것과 이와 같은 온갖 종류의 쓰레기에 대해 오랫동안 알고 있었고, 네, 어느 정도 이해가 됩니다. 나는 fxsaber 코드를 보았습니다. 예를 들어 틱의 가격 채널과 같은 비슷한 아이디어가 있는 것 같습니다. MB 그는 어떤 식 으로든 그것을 부르지 않지만 유추는 분명한 것 같습니다. 저것들. 모두가 같은 일을 하고 같은 일에 대해 이야기하지만 다른 언어로 말하고 있습니다.
이것이 도움이 되지 않는다면, 여전히 마르코프 사슬을 비틀고 명상할 것입니다. 아무 것도 도움이 되지 않는다면 마음의 평화를 가지고 머리에 재를 뿌리고 대나무를 피우러 갈 수 있습니다.도움이 된다면 스프레드에 접하는 이점이 있을 것입니다. 그러한 지층은 퍼짐을 넓혀 죽일 수 있습니다. Doc이 쓴 내용.
천천히 테스트 중입니다. 유대인의 성장은 나쁘지 않을 것으로 예측되었습니다.
정확히 무엇을 테스트하고 있습니까? 어떤 모델?
그리고 어떤 예측 변수에?
아직, 이론에 사로잡혀
RL에서는 약간 다르게 작동하기 때문에
무엇을 읽고 있는지 알려주세요.
Andreev, Ioff "이 멋진 사슬" - 과학 팝 입문
Kelbert, Sukhov "예제와 문제의 확률과 통계" 2권. 무작위 과정 이론과 그 응용에 대한 출발점으로서의 마르코프 사슬
진드기와 진드기의 솎아내는 방법은 너무 광범위하고 개념적인 주제로 한 게시물에서 모든 것을 다루기 어렵습니다.
OPEN / CLOSE M1, M5, ...에서 우리는 실제로 SB가 있고 방출은 메모리와 아무 관련이 없다고 주장하는 Maxim이 진실과 멀지 않다고 말할 수 있습니다.
이 경우 가장 가치 있는 정보인 따옴표 사이의 시간 간격이 손실되기 때문에 고르지 않고 파스칼 분포를 형성합니다. 이 사실은 인용문의 흐름 자체에 약간의 후유증이 있음을 나타냅니다. 시간의 주기적인 과정이다.
저것. 틱 VR의 이벤트에는 특정 기간이 있으며 거래자의 임무는 이를 찾아 계산하는 것이라고 주장할 수 있습니다. 엷게 하면 이것은 더 명확해집니다.
이러한 시간 주기를 정의하면 이것이 프로세스 메모리인 것으로 밝혀졌으며 그 시간은 실제 VR과 SB를 구별하는 유일한 매개변수입니다.