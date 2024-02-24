트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1391 1...138413851386138713881389139013911392139313941395139613971398...3399 새 코멘트 Philipp Negreshniy 2019.03.03 15:12 #13901 성배 : 모든게 앞당겨져 난 기차도 안본다 유로벅스 1년정도 거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼 거래에서의 기계 학습: 이론 및 실습(거래 등) 성배 , 2019.03.03 12:45 지금 이런 것... Eurobucks와 MO가 없는 경우 대략 동일한 일이 발생했을 것입니다. 그러면 다른 모든 사람들과 마찬가지로 성공적으로 병합되었을 것입니다. 하지만 실제로는 어땠습니까? [삭제] 2019.03.03 17:03 #13902 나는 매주 재훈련을 하고 조심스럽게 트레이드에 붙인다. 이러한 모델은 생산에 들어갑니다. 본질적으로 중복되기 때문에 어쨌든 일주일 후에 다시 훈련하겠습니다) 이것을 연기했다 이것은 fx를 위한 것입니다. Forts의 경우 세션, 청소 및 기타 쓰레기에 대한 수정 사항이 있습니다. Yuriy Asaulenko 2019.03.03 17:15 #13903 막심 드미트리예프스키 : 모델이 학습하고 있다는 것은 그래프가 없어도 명확합니다. 모델 자체에 대해 자세히 알려주세요. Yuriy Asaulenko 2019.03.03 17:19 #13904 막심 드미트리예프스키 : 주제의 절반은 내 모델에 대한 이야기에 전념합니다. 예)) 이미 쓰기를 중지했습니다. 나는 이해할 수있는 것을 보지 못했거나 무언가를 놓쳤습니다. 방법이 없습니다. [삭제] 2019.03.03 17:20 #13905 유리 아사울렌코 : 나는 이해할 수있는 것을 보지 못했거나 무언가를 놓쳤습니다. 방법이 없습니다. 그냥 이미 잊어 내가 쓰는 모든 것, 모든 문장이 의미가 있어 그냥 모든 사람과 똥이 아니라, 나는 과거의 경험에서 씁니다 위에 추가됨, 이전. 빠른 Yuriy Asaulenko 2019.03.03 17:32 #13906 막심 드미트리예프스키 : 그냥 이미 잊어 내가 쓰는 모든 것, 모든 문장이 의미가 있어 그냥 모든 사람과 똥이 아니라, 나는 과거의 경험에서 씁니다 위에 추가됨, 이전. 빠른 기사를 읽지 않았습니다. 그럴게요. 헛되이 MT 테스터를 궁극적인 진실로 신뢰하십니까? 아마도 그것이 모델이 일주일 동안 지속되는 이유일 것입니다. 이건 이상해. [삭제] 2019.03.03 17:35 #13907 유리 아사울렌코 : 기사를 읽지 않았습니다. 그럴게요. 헛되이 MT 테스터를 궁극적인 진실로 신뢰하십니까? 아마도 그것이 모델이 일주일 동안 지속되는 이유일 것입니다. 이건 이상해. 일주일뿐만 아니라 시간이 지남에 따라 효율성이 떨어집니다. 이는 자연스러운 현상입니다. 나는 내가 거래하는 브로커의 실제 틱에 대해 테스트하므로 이것은 희망이 아니라 정확한 테스트입니다. 틱도 중복되지만 hft가 아니라 스톱이 어떻게 계산되는지(예: 플로팅 스프레드 , 지연) Yuriy Asaulenko 2019.03.03 17:56 #13908 막심 드미트리예프스키 : 일주일뿐만 아니라 시간이 지남에 따라 효율성이 떨어집니다. 이는 자연스러운 현상입니다. 나는 내가 거래하는 브로커의 실제 틱에 대해 테스트하므로 이것은 희망이 아니라 정확한 테스트입니다. 틱도 중복되지만 hft가 아니라 스톱이 어떻게 계산되는지(예: 플로팅 스프레드 , 지연) 테스트의 경우 항상 1m이면 충분했습니다. 틱은 실제로 테스트 중에 아무 것도 크게 변경하지 않으며 더 많은 드래그가 있습니다. 그러나 실생활에서 진드기는 시스템에 적합합니다. 왜냐하면 마지막 촛불에만 필요하고 다른 곳에서는 필요하지 않습니다. 그들은 Klose처럼 가고 그게 다야 [삭제] 2019.03.03 17:58 #13909 유리 아사울렌코 : 테스트의 경우 항상 1m이면 충분했습니다. 틱은 실제로 테스트 중에 아무 것도 크게 변경하지 않으며 더 많은 드래그가 있습니다. 그러나 실생활에서 진드기는 시스템에 적합합니다. 왜냐하면 마지막 촛불에만 필요하고 다른 곳에서는 필요하지 않습니다. 그들은 Klose처럼 가고 그게 다야 자신의 테스터가 있으면 당연히 더, mt5에는 드래그가 없습니다. 이제 한 가지 슬픔 - mt5 테스터의 소켓이 작동하지 않습니다. 파이썬에서 고급 모델을 테스트하고 싶었지만 아직 할 수 없습니다. 나는 DLL에 대해 신경 쓰지 않을 것입니다. 왜냐하면 나중에 원격 서버에 모델을 업로드하고 원격으로 터미널을 연결하고 싶습니다 Yuriy Asaulenko 2019.03.03 18:06 #13910 막심 드미트리예프스키 : 자신의 테스터가 있으면 당연히 더, mt5에는 드래그가 없습니다. 이제 한 가지 슬픔 - mt5 테스터의 소켓이 작동하지 않습니다. 파이썬에서 고급 모델을 테스트하고 싶었지만 아직 할 수 없습니다. 나는 DLL에 대해 신경 쓰지 않을 것입니다. 왜냐하면 나중에 원격 서버에 모델을 업로드하고 원격으로 터미널을 연결하고 싶습니다 파이썬 테스터가 있는 소켓이 제대로 작동하지 않는 것 같습니다. 적어도 흐름의 불일치 때문입니다. 그리고 동기화하기 위해 - 글쎄, 나는 모른다. 나는 즉시 말하지 않을 것이다. 1...138413851386138713881389139013911392139313941395139613971398...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
성배 , 2019.03.03 12:45
지금 이런 것...
Eurobucks와 MO가 없는 경우 대략 동일한 일이 발생했을 것입니다.
그러면 다른 모든 사람들과 마찬가지로 성공적으로 병합되었을 것입니다. 하지만 실제로는 어땠습니까?
나는 매주 재훈련을 하고 조심스럽게 트레이드에 붙인다. 이러한 모델은 생산에 들어갑니다.
본질적으로 중복되기 때문에 어쨌든 일주일 후에 다시 훈련하겠습니다)
이것을 연기했다
주제의 절반은 내 모델에 대한 이야기에 전념합니다. 예)) 이미 쓰기를 중지했습니다.
나는 이해할 수있는 것을 보지 못했거나 무언가를 놓쳤습니다. 방법이 없습니다.
기사를 읽지 않았습니다. 그럴게요.
일주일뿐만 아니라 시간이 지남에 따라 효율성이 떨어집니다. 이는 자연스러운 현상입니다.
나는 내가 거래하는 브로커의 실제 틱에 대해 테스트하므로 이것은 희망이 아니라 정확한 테스트입니다. 틱도 중복되지만 hft가 아니라 스톱이 어떻게 계산되는지(예: 플로팅 스프레드 , 지연)
테스트의 경우 항상 1m이면 충분했습니다. 틱은 실제로 테스트 중에 아무 것도 크게 변경하지 않으며 더 많은 드래그가 있습니다. 그러나 실생활에서 진드기는 시스템에 적합합니다. 왜냐하면 마지막 촛불에만 필요하고 다른 곳에서는 필요하지 않습니다. 그들은 Klose처럼 가고 그게 다야
자신의 테스터가 있으면 당연히 더, mt5에는 드래그가 없습니다.
이제 한 가지 슬픔 - mt5 테스터의 소켓이 작동하지 않습니다. 파이썬에서 고급 모델을 테스트하고 싶었지만 아직 할 수 없습니다.나는 DLL에 대해 신경 쓰지 않을 것입니다. 왜냐하면 나중에 원격 서버에 모델을 업로드하고 원격으로 터미널을 연결하고 싶습니다
