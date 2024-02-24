트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1390 1...138313841385138613871388138913901391139213931394139513961397...3399 새 코멘트 Aleksey Vyazmikin 2019.03.03 08:24 #13891 유리 아사울렌코 : A_K는 물리학자가 아니라 평범한 회계사인 것 같아요. 그렇지 않으면 다른 사람들의 돈을 세는 그러한 편집증적 열정이 어디에서 옵니까? 그는 전문적이다. 알렉세이 니콜라예프 : 충분히 가능합니다. 회계 전문 용어로 모든 사람은 물리학자입니다. 고정 관념을 쏟을 필요가 없습니다. 그런 면에서 저는 차라리 여기 회계사가 되고 싶습니다. 새로운 고정관념을 만들어보세요 :) Aleksey Vyazmikin 2019.03.03 08:26 #13892 Alexander_K : 나는 공을 씹는 커틀릿 등의 거래자가 아니라 수학과 물리학의 개념으로 작동하는 사람들에게서 긍정적 인 상태를보고 싶다는 공통된 욕망이 있습니다. 질문 - 왜? 젠장, 시간이 얼마 남지 않았습니다. 값을 매길 수 없습니다! 그러한 물리적, 수학적 상태를 본다면 이것이 가능하고 노력해야 할 것과 노력해야 할 것이 있다는 것을 알게 될 것입니다. 그래서 ... 실패한 검색에 인생의 몇 년을 낭비?! 이게 이해가 안되는 건가요? Maxim은 이전에 공기 역학을 다룬 적이 있는 물리학자인 시민의 강의 링크를 게시했습니다. 시장에 대한 그의 비전에 대해 무엇을 말할 수 있습니까? BillionerClub 2019.03.03 10:20 #13893 알렉세이 비아즈미킨 : Maxim은 이전에 공기 역학을 다룬 적이 있는 물리학자인 시민의 강의 링크를 게시했습니다. 시장에 대한 그의 비전에 대해 무엇을 말할 수 있습니까? 흥미로운 강의 나는 아무것도 이해하지 못했습니다. 동영상을 2속으로 올리면 대체로 샤머니즘이 있습니다. Vladimir Perervenko 2019.03.03 10:32 #13894 산산이치 포멘코 : 모델 평가 개요 인사말. 새로운 MetaTraderR 패키지를 사용해 보셨습니까? 여기 와서 토론 Грааль 2019.03.03 12:45 #13895 Alexander_K : 나는 또한 할아버지 Asaulenko가 자신의 결과를 발표하기를 단호히 거부한다는 사실을 슬프게 생각합니다. 이러한 변덕과 박해 열풍은 나를 화나게 하고 포럼에서 소통의 본질을 불신하게 만듭니다. 그러나 내 친구는 정의를 위해 결과가 부정적이더라도 나에게 당신의 결과를 보여주십시오. 같이 기뻐하거나 울자... 응? 지금 이런 것... BillionerClub 2019.03.03 12:53 #13896 글쎄, 그들은 쉬운 구멍을 제공하는 그런 멍청이, 이러한 유동성 공급자가 아닙니다. 그들은 신발끈을 묶을 수 없는 Geek의 전체 직원이 있지만 기계 학습, 수학, 통계에 대한 모든 것을 알고 있습니다. 그들을 피하려면 정말 이 빌어먹을 옴이 되어야 합니다. 마지막 전리품에서 공급자가 구멍을 닫았을 때 차가 고장났습니다. 이것은 지속적으로 모든 통화 쌍의 움직임을 변경하기 위해 공으로 시장을 유지하는 방법입니다. [삭제] 2019.03.03 12:57 #13897 성배 : 지금 이런 것... 기차는 어디에 있고 앞으로는 어디에 있습니까? 아니 빌어 먹을 날짜 .. 또한 테스트하는 냅킨 TS에 유리처럼 Грааль 2019.03.03 13:04 #13898 억만장자클럽 : 그들을 피하려면 정말 이 빌어먹을 옴이 되어야 합니다. 마지막 전리품에서 공급자가 구멍을 막았을 때 차가 고장났습니다. 그들은 fuckfx가 fxopen cantor의 개발 책임자였다고 말합니다))) 주방 자체가 이 낭만적인 캐릭터를 생각해 내고 그를 위해 상태를 그렸습니다. Грааль 2019.03.03 13:05 #13899 막심 드미트리예프스키 : 기차는 어디에 있고 앞으로는 어디에 있습니까? 아니 빌어 먹을 날짜 .. 또한 테스트하는 냅킨 TS에 유리처럼 모든게 앞당겨져 난 기차도 안본다 유로벅스 1년정도 [삭제] 2019.03.03 13:16 #13900 성배 : 모든게 앞당겨져 난 기차도 안본다 유로벅스 1년정도 글쎄, 정상, 일정을 조금 조정하고 운을 시험해보십시오 .. 1...138313841385138613871388138913901391139213931394139513961397...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
A_K는 물리학자가 아니라 평범한 회계사인 것 같아요. 그렇지 않으면 다른 사람들의 돈을 세는 그러한 편집증적 열정이 어디에서 옵니까?
충분히 가능합니다. 회계 전문 용어로 모든 사람은 물리학자입니다.
고정 관념을 쏟을 필요가 없습니다. 그런 면에서 저는 차라리 여기 회계사가 되고 싶습니다. 새로운 고정관념을 만들어보세요 :)
나는 공을 씹는 커틀릿 등의 거래자가 아니라 수학과 물리학의 개념으로 작동하는 사람들에게서 긍정적 인 상태를보고 싶다는 공통된 욕망이 있습니다.
질문 - 왜? 젠장, 시간이 얼마 남지 않았습니다. 값을 매길 수 없습니다! 그러한 물리적, 수학적 상태를 본다면 이것이 가능하고 노력해야 할 것과 노력해야 할 것이 있다는 것을 알게 될 것입니다. 그래서 ... 실패한 검색에 인생의 몇 년을 낭비?!
이게 이해가 안되는 건가요?
Maxim은 이전에 공기 역학을 다룬 적이 있는 물리학자인 시민의 강의 링크를 게시했습니다. 시장에 대한 그의 비전에 대해 무엇을 말할 수 있습니까?
Maxim은 이전에 공기 역학을 다룬 적이 있는 물리학자인 시민의 강의 링크를 게시했습니다. 시장에 대한 그의 비전에 대해 무엇을 말할 수 있습니까?
흥미로운 강의 나는 아무것도 이해하지 못했습니다. 동영상을 2속으로 올리면 대체로 샤머니즘이 있습니다.
모델 평가 개요
인사말.
새로운 MetaTraderR 패키지를 사용해 보셨습니까? 여기 와서 토론
나는 또한 할아버지 Asaulenko가 자신의 결과를 발표하기를 단호히 거부한다는 사실을 슬프게 생각합니다. 이러한 변덕과 박해 열풍은 나를 화나게 하고 포럼에서 소통의 본질을 불신하게 만듭니다.
그러나 내 친구는 정의를 위해 결과가 부정적이더라도 나에게 당신의 결과를 보여주십시오. 같이 기뻐하거나 울자... 응?
지금 이런 것...
지금 이런 것...
기차는 어디에 있고 앞으로는 어디에 있습니까? 아니 빌어 먹을 날짜 .. 또한 테스트하는 냅킨 TS에 유리처럼
그들을 피하려면 정말 이 빌어먹을 옴이 되어야 합니다. 마지막 전리품에서 공급자가 구멍을 막았을 때 차가 고장났습니다.
그들은 fuckfx가 fxopen cantor의 개발 책임자였다고 말합니다))) 주방 자체가 이 낭만적인 캐릭터를 생각해 내고 그를 위해 상태를 그렸습니다.
기차는 어디에 있고 앞으로는 어디에 있습니까? 아니 빌어 먹을 날짜 .. 또한 테스트하는 냅킨 TS에 유리처럼
모든게 앞당겨져 난 기차도 안본다 유로벅스 1년정도
모든게 앞당겨져 난 기차도 안본다 유로벅스 1년정도
글쎄, 정상, 일정을 조금 조정하고 운을 시험해보십시오 ..