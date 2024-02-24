트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1390

유리 아사울렌코 :
A_K는 물리학자가 아니라 평범한 회계사인 것 같아요. 그렇지 않으면 다른 사람들의 돈을 세는 그러한 편집증적 열정이 어디에서 옵니까?
그는 전문적이다.
알렉세이 니콜라예프 :

충분히 가능합니다. 회계 전문 용어로 모든 사람은 물리학자입니다.

고정 관념을 쏟을 필요가 없습니다. 그런 면에서 저는 차라리 여기 회계사가 되고 싶습니다. 새로운 고정관념을 만들어보세요 :)

 
Alexander_K :

나는 공을 씹는 커틀릿 등의 거래자가 아니라 수학과 물리학의 개념으로 작동하는 사람들에게서 긍정적 인 상태를보고 싶다는 공통된 욕망이 있습니다.

질문 - 왜? 젠장, 시간이 얼마 남지 않았습니다. 값을 매길 수 없습니다! 그러한 물리적, 수학적 상태를 본다면 이것이 가능하고 노력해야 할 것과 노력해야 할 것이 있다는 것을 알게 될 것입니다. 그래서 ... 실패한 검색에 인생의 몇 년을 낭비?!

이게 이해가 안되는 건가요?

Maxim은 이전에 공기 역학을 다룬 적이 있는 물리학자인 시민의 강의 링크를 게시했습니다. 시장에 대한 그의 비전에 대해 무엇을 말할 수 있습니까?

 
알렉세이 비아즈미킨 :

Maxim은 이전에 공기 역학을 다룬 적이 있는 물리학자인 시민의 강의 링크를 게시했습니다. 시장에 대한 그의 비전에 대해 무엇을 말할 수 있습니까?

흥미로운 강의 나는 아무것도 이해하지 못했습니다. 동영상을 2속으로 올리면 대체로 샤머니즘이 있습니다.

 
산산이치 포멘코 :

모델 평가 개요

인사말.

새로운 MetaTraderR 패키지를 사용해 보셨습니까? 여기 와서 토론

 
Alexander_K :

나는 또한 할아버지 Asaulenko가 자신의 결과를 발표하기를 단호히 거부한다는 사실을 슬프게 생각합니다. 이러한 변덕과 박해 열풍은 나를 화나게 하고 포럼에서 소통의 본질을 불신하게 만듭니다.

그러나 내 친구는 정의를 위해 결과가 부정적이더라도 나에게 당신의 결과를 보여주십시오. 같이 기뻐하거나 울자... 응?


지금 이런 것...

 
글쎄, 그들은 쉬운 구멍을 제공하는 그런 멍청이, 이러한 유동성 공급자가 아닙니다. 그들은 신발끈을 묶을 수 없는 Geek의 전체 직원이 있지만 기계 학습, 수학, 통계에 대한 모든 것을 알고 있습니다. 그들을 피하려면 정말 이 빌어먹을 옴이 되어야 합니다. 마지막 전리품에서 공급자가 구멍을 닫았을 때 차가 고장났습니다. 이것은 지속적으로 모든 통화 쌍의 움직임을 변경하기 위해 공으로 시장을 유지하는 방법입니다.
성배 :


지금 이런 것...

기차는 어디에 있고 앞으로는 어디에 있습니까? 아니 빌어 먹을 날짜 .. 또한 테스트하는 냅킨 TS에 유리처럼

 
억만장자클럽 :
그들을 피하려면 정말 이 빌어먹을 옴이 되어야 합니다. 마지막 전리품에서 공급자가 구멍을 막았을 때 차가 고장났습니다.

그들은 fuckfx가 fxopen cantor의 개발 책임자였다고 말합니다))) 주방 자체가 이 낭만적인 캐릭터를 생각해 내고 그를 위해 상태를 그렸습니다.

 
막심 드미트리예프스키 :

기차는 어디에 있고 앞으로는 어디에 있습니까? 아니 빌어 먹을 날짜 .. 또한 테스트하는 냅킨 TS에 유리처럼

모든게 앞당겨져 난 기차도 안본다 유로벅스 1년정도

성배 :

모든게 앞당겨져 난 기차도 안본다 유로벅스 1년정도

글쎄, 정상, 일정을 조금 조정하고 운을 시험해보십시오 ..

