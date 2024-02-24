트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1098 1...109110921093109410951096109710981099110011011102110311041105...3399 새 코멘트 Violetta Novak 2018.10.09 11:52 #10971 막심 드미트리예프스키 : 그래서 시장도 랜덤이라면..) 이유를 이해하는 것만 남아 있습니다. mytarmailS 2018.10.09 11:53 #10972 이고르 마카누 : 1) - 빅 플레이어가 언제 나타날지 추측할 수 없습니까? - 놀라다? 2) - 메이저 선수의 목표를 추측할 수 없다? - 오늘 5pp, 내일 10pp - 예상치 못한? 3) - 우리는 모든 플레이어의 목표가 가격 움직임 에서 이익을 만드는 것이라는 생각으로 통화 차트를 봅니다. 그러나 종종 사람들은 은행 간 시장에 와서 통화를 사고 시장을 떠나고 목표는 단지 교환입니다. , 가격 변동이 아니라 - 예기치 않게? 4) 글쎄, TF에 대해, 예로 돌아가서 : 여기에 내연 기관이 있습니다. 우리는 그 원리와 작동 혼합물의 점화 순서를 모릅니다 2-3-4-1-2-3-4-1 우리에게 비논리적이고 ... 무작위로 보입니다. 좋아, 우리는 이 시퀀스에 대해 TF M5를 사용합니다. 우리는 1-1-2-2-3-3-4-4를 얻었습니다. 글쎄, 우리는 내연 기관이 무엇인지 이해합니까? - 아니요, 그것은 우리에게 이해할 수 없는 메커니즘으로 남아 있었지만 지금은 그것이 우발적이지 않다고 확신합니다.... 그런 다음 엔진 주파수가 논리적 1-1-2-2-3-3 대신 변경되었습니다. -4- 4 got 1-4-2-3-1-1-3-4 - TF를 다시 받아야 하나요? ;) 1) 당신이 나타날 때 그는 나타날 것이고 그는 당신의 카운터 에이전트이고 당신은 그의 것입니다. 2) 추측 할 것이 무엇입니까, 이것이 당신의 정거장입니다) 3) 누구에게서 구매합니까? 공중에서? 포인트 1 참조) 4) 기간을 잘 모르겠고, 아직 해결 방법이 없습니다. [삭제] 2018.10.09 12:04 #10973 노바자 : 이유를 이해하는 것만 남아 있습니다. 어떤 점에서? 많은 수의 무작위 요인이 영향을 미칩니다. [삭제] 2018.10.09 12:04 #10974 mytarmailS : 1) 당신이 나타날 때 그는 나타날 것이고 그는 당신의 카운터 에이전트이고 당신은 그의 것입니다. 2) 추측 할 것이 무엇입니까, 이것이 당신의 중지입니다) 3) 누구에게서 구매합니까? 공중에서? 포인트 1 참조) 4) 기간을 잘 모르겠고, 아직 해결 방법이 없습니다. 당신이 나타날 때, 당신이 소로스가 아니면 아무도 눈치채지 못할 것입니다. Igor Makanu 2018.10.09 12:04 #10975 mytarmails : 3) 누구에게서 구매합니까? 공중에서? 포인트 1 참조) 모든 것이 정확하지만 참가자의 수와 목표를 알지 못합니다. 누군가 시장에 진입하여 가격 차이로 이익을 기다리고 있고, 시장에 진입하고 현재 가격에 즉시 구매 한 사람 , 그리고 첫 번째 참가자는 투기꾼이므로 시장을 빠져나갈 때에도 추가 시장 변동이 발생하지만 시간이 지남에 따라 확산됩니다. 막심 드미트리예프스키 : 당신이 나타날 때, 당신이 소로스가 아니면 아무도 눈치채지 못할 것입니다. 예,이 모든 것이 명확하지만 여전히 시장의 역학을 연구하려고 노력해야합니다. 우리에게 주어진 것은 이미 완료된 거래의 기록 일뿐입니다. 반복이 있으면 이것이 시장의 반응이며 시장 참가자의 행동 ... 그러나 이미 역사에 [삭제] 2018.10.09 12:10 #10976 이고르 마카누 : 예,이 모든 것이 명확하지만 여전히 시장의 역학을 연구하려고 노력해야합니다. 우리에게 주어진 것은 이미 완료된 거래의 기록 일뿐입니다. 반복이 있으면 이것이 시장의 반응이며 시장 참가자의 행동 ... 그러나 이미 역사에 시장 역학은 경매이고 비효율적인 패턴은 즉시 볼 수 있습니다. 효과적인 유형의 확률에서, 당신은 변태하고 최고 중 최고가 되어야 합니다 경매의 역사에 있는 모든 것은 참가자의 자기 조직화의 무작위 과정입니다. 모든 시장은 효율적이 되기 위해 노력합니다. Igor Makanu 2018.10.09 12:20 #10977 막심 드미트리예프스키 : 시장 역학은 경매이고 비효율적인 패턴은 즉시 볼 수 있습니다. 자, 드디어 왕국에 한 줄기 빛이 나타났습니다! 나는 또한 이것에 대해 다른 말로 썼습니다. 이것이 가격이 최고가와 최저가를 업데이트하는 것을 보는 이유입니다. 비록 며칠 전에 가격 증분을 사용해야 한다고 썼습니다. 어떤 종류의 경매가 있습니까? 거기에서 우리는 속도와 운동량을 가진 관성 모델을 고려할 것입니다. 원칙적으로 NA 위원회는 경매 모델과 관성 모델의 2가지 모델을 평가하는 데 필요할 것입니다. 둘 다 시장에서 작동하지만 어느 것이 더 효과적이며 언제입니까? mytarmailS 2018.10.09 12:22 #10978 막심 드미트리예프스키 : 당신이 나타날 때, 당신이 소로스가 아니면 아무도 눈치채지 못할 것입니다. 이고르 마카누 : 모든 것이 정확하지만 참가자의 수와 목표를 알지 못합니다. 우리는 모릅니다, 동의하지만 간접적으로 식별을 시도할 수 있습니다 ... 1) 주요 선수는 군중의 카운터 에이전트입니다. 군중이없는 사람들은 그가 입장하지 않을 것입니다. 어리석게도 포즈를 열고 닫을 사람이 없습니다. 2) 군중은 원칙에 따라 "시장 기억"통계에서 작동합니다 - 지금 하십시오, 과거 에 하는 것이 수익성이 있었습니다 이 순간에 군중이 모호하지 않은 작업을 수행할 영역을 간접적으로 식별할 수 있습니다. 예를 들어, 시장은 모든 사람들에게 거의 하루 종일 매수하라고 말했고 우리는 어제 하락할 것이라는 것을 알 수 있었습니다. 녹색 점은 과매수, 어제 군중은 하루 종일 어리석게 샀다 이것은 매우 드물게 발생하므로 하루 종일 나는 이미 마법사의 작업에서이 지표의 일부를 보여 주었지만 심각하게 받아들이지 않았으며 Maxim에 MT4로 이전하는 것을 도와달라고 요청했지만 그도 자신의 일에 바쁩니다. 카록, 예측은 가능하지만 어렵고 항상 그런 것은 아니다 MTS "유니버섬" 다중 기간 표시기 ASCTrend 시스템 Igor Makanu 2018.10.09 12:33 #10979 막심 드미트리예프스키 : 행렬의 더 큰 조건성을 위해 신경망에 대해 특별히 증분합니다. 그들은 원래 행에서 잘 작동하지 않습니다 그리고 우리는 증분에 의한 가격 예측에 대해 이야기하는 것이 아니라(가능하지만), 다차원 공간에서 이 데이터의 진입/출구 분류에 대해 이야기하고 있습니다. 저것들. 일정 기간 동안 역사적으로 안정적인 그럴듯한 규칙성의 점에 대한 근사치. 이것은 연역적 접근이 아닙니다. 어떤 패턴이 발견되었는지 미리 말하는 것은 불가능합니다. 우리는 몇 가지 선험적 진술을 추가하여 순전히 수학적 타당성을 찾고 있습니다. 그리고 이것이 자연의 "실제"법칙인지 아니면 우연의 일치인지는 전혀 중요하지 않습니다. 새로운 데이터에 대한 테스트가 모든 것을 제자리에 배치 여기 합격, 제가 국회에서 약한데 이론교육이 부족해서 이미 정상에 올랐고, 국회를 가르칠 수 있고, 테스터에서 비틀 수 있지만, 이론교육은 약하다, 좋은 사람이 1100페이지 정도의 기초 읽기를 추천했다, 나는 한 달 동안 더 읽을 것이다. mytarmailS : 예를 들어, 시장은 모든 사람들에게 거의 하루 종일 매수하라고 말했고 우리는 어제 하락할 것이라는 것을 알 수 있었습니다. 아아, 역사를 확인하기 전까지는 사실이 아니지만 시장 참가자의 수와 목적을 모른다고 썼습니다. 아마도 수요가 없었고 아마도 구매자와 판매자가 같은 비율로 있었을 것입니다. 우리는 당신이 이것을 알 필요가 없었을 가능성이 있습니다. 이러한 추측으로 더 이상 이익이 없을 것입니다.))) mytarmailS : 맥심에게 MT4로 옮기는 일을 도와달라고 부탁했지만 그도 자기 할 일을 하느라 바쁘다. 당신의 원본은 무엇에 쓰여 있습니까? mytarmailS 2018.10.09 12:40 #10980 이고르 마카누 : 1) 아아, 히스토리를 확인하기 전까지는 사실이 아니지만 시장 참여자의 수와 목적을 알지 못한다고 썼습니다. 아마도 수요가 없었을 수도 있지만 구매자와 판매자가 같은 비율로 있었을 것입니다. 우리와 당신이 이것을 알 필요가 없을 수도 있습니다. 이러한 추측에서 더 이상 이익이 없을 것입니다))) 2) 소스 코드는 무엇에 작성되었습니까? 1) 이제 거의 1년 동안 지표를 지켜보고 있습니다. 작동하며 나만 보고 있는 것이 아닙니다. 2) "R"에 신경성 성경을 포함하여 여러 성경이 있습니다. mt4로 다시 쓸 의미가 없습니다. 그냥 mt4와 데이터 교환 을 설정하는 것이 좋습니다. 1...109110921093109410951096109710981099110011011102110311041105...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
그래서 시장도 랜덤이라면..)
1) - 빅 플레이어가 언제 나타날지 추측할 수 없습니까? - 놀라다?
2) - 메이저 선수의 목표를 추측할 수 없다? - 오늘 5pp, 내일 10pp - 예상치 못한?
3) - 우리는 모든 플레이어의 목표가 가격 움직임 에서 이익을 만드는 것이라는 생각으로 통화 차트를 봅니다. 그러나 종종 사람들은 은행 간 시장에 와서 통화를 사고 시장을 떠나고 목표는 단지 교환입니다. , 가격 변동이 아니라 - 예기치 않게?
4) 글쎄, TF에 대해, 예로 돌아가서 : 여기에 내연 기관이 있습니다. 우리는 그 원리와 작동 혼합물의 점화 순서를 모릅니다 2-3-4-1-2-3-4-1 우리에게 비논리적이고 ... 무작위로 보입니다. 좋아, 우리는 이 시퀀스에 대해 TF M5를 사용합니다. 우리는 1-1-2-2-3-3-4-4를 얻었습니다.
글쎄, 우리는 내연 기관이 무엇인지 이해합니까? - 아니요, 그것은 우리에게 이해할 수 없는 메커니즘으로 남아 있었지만 지금은 그것이 우발적이지 않다고 확신합니다.... 그런 다음 엔진 주파수가 논리적 1-1-2-2-3-3 대신 변경되었습니다. -4- 4 got 1-4-2-3-1-1-3-4 - TF를 다시 받아야 하나요?
1) 당신이 나타날 때 그는 나타날 것이고 그는 당신의 카운터 에이전트이고 당신은 그의 것입니다.
2) 추측 할 것이 무엇입니까, 이것이 당신의 정거장입니다)
3) 누구에게서 구매합니까? 공중에서? 포인트 1 참조)
4) 기간을 잘 모르겠고, 아직 해결 방법이 없습니다.
이유를 이해하는 것만 남아 있습니다.
어떤 점에서?
많은 수의 무작위 요인이 영향을 미칩니다.
1) 당신이 나타날 때 그는 나타날 것이고 그는 당신의 카운터 에이전트이고 당신은 그의 것입니다.
2) 추측 할 것이 무엇입니까, 이것이 당신의 중지입니다)
3) 누구에게서 구매합니까? 공중에서? 포인트 1 참조)
4) 기간을 잘 모르겠고, 아직 해결 방법이 없습니다.
당신이 나타날 때, 당신이 소로스가 아니면 아무도 눈치채지 못할 것입니다.
3) 누구에게서 구매합니까? 공중에서? 포인트 1 참조)
모든 것이 정확하지만 참가자의 수와 목표를 알지 못합니다. 누군가 시장에 진입하여 가격 차이로 이익을 기다리고 있고, 시장에 진입하고 현재 가격에 즉시 구매 한 사람 , 그리고 첫 번째 참가자는 투기꾼이므로 시장을 빠져나갈 때에도 추가 시장 변동이 발생하지만 시간이 지남에 따라 확산됩니다.
당신이 나타날 때, 당신이 소로스가 아니면 아무도 눈치채지 못할 것입니다.
예,이 모든 것이 명확하지만 여전히 시장의 역학을 연구하려고 노력해야합니다. 우리에게 주어진 것은 이미 완료된 거래의 기록 일뿐입니다. 반복이 있으면 이것이 시장의 반응이며 시장 참가자의 행동 ... 그러나 이미 역사에
예,이 모든 것이 명확하지만 여전히 시장의 역학을 연구하려고 노력해야합니다. 우리에게 주어진 것은 이미 완료된 거래의 기록 일뿐입니다. 반복이 있으면 이것이 시장의 반응이며 시장 참가자의 행동 ... 그러나 이미 역사에
시장 역학은 경매이고 비효율적인 패턴은 즉시 볼 수 있습니다.
효과적인 유형의 확률에서, 당신은 변태하고 최고 중 최고가 되어야 합니다경매의 역사에 있는 모든 것은 참가자의 자기 조직화의 무작위 과정입니다. 모든 시장은 효율적이 되기 위해 노력합니다.
시장 역학은 경매이고 비효율적인 패턴은 즉시 볼 수 있습니다.
자, 드디어 왕국에 한 줄기 빛이 나타났습니다!
나는 또한 이것에 대해 다른 말로 썼습니다. 이것이 가격이 최고가와 최저가를 업데이트하는 것을 보는 이유입니다. 비록 며칠 전에 가격 증분을 사용해야 한다고 썼습니다. 어떤 종류의 경매가 있습니까? 거기에서 우리는 속도와 운동량을 가진 관성 모델을 고려할 것입니다.
원칙적으로 NA 위원회는 경매 모델과 관성 모델의 2가지 모델을 평가하는 데 필요할 것입니다. 둘 다 시장에서 작동하지만 어느 것이 더 효과적이며 언제입니까?
당신이 나타날 때, 당신이 소로스가 아니면 아무도 눈치채지 못할 것입니다.
모든 것이 정확하지만 참가자의 수와 목표를 알지 못합니다.
우리는 모릅니다, 동의하지만 간접적으로 식별을 시도할 수 있습니다 ...
1) 주요 선수는 군중의 카운터 에이전트입니다. 군중이없는 사람들은 그가 입장하지 않을 것입니다. 어리석게도 포즈를 열고 닫을 사람이 없습니다.
2) 군중은 원칙에 따라 "시장 기억"통계에서 작동합니다 - 지금 하십시오, 과거 에 하는 것이 수익성이 있었습니다
이 순간에 군중이 모호하지 않은 작업을 수행할 영역을 간접적으로 식별할 수 있습니다.
예를 들어, 시장은 모든 사람들에게 거의 하루 종일 매수하라고 말했고 우리는 어제 하락할 것이라는 것을 알 수 있었습니다.
녹색 점은 과매수, 어제 군중은 하루 종일 어리석게 샀다
이것은 매우 드물게 발생하므로 하루 종일
나는 이미 마법사의 작업에서이 지표의 일부를 보여 주었지만 심각하게 받아들이지 않았으며 Maxim에 MT4로 이전하는 것을 도와달라고 요청했지만 그도 자신의 일에 바쁩니다.
카록, 예측은 가능하지만 어렵고 항상 그런 것은 아니다
행렬의 더 큰 조건성을 위해 신경망에 대해 특별히 증분합니다. 그들은 원래 행에서 잘 작동하지 않습니다그리고 우리는 증분에 의한 가격 예측에 대해 이야기하는 것이 아니라(가능하지만), 다차원 공간에서 이 데이터의 진입/출구 분류에 대해 이야기하고 있습니다. 저것들. 일정 기간 동안 역사적으로 안정적인 그럴듯한 규칙성의 점에 대한 근사치. 이것은 연역적 접근이 아닙니다. 어떤 패턴이 발견되었는지 미리 말하는 것은 불가능합니다. 우리는 몇 가지 선험적 진술을 추가하여 순전히 수학적 타당성을 찾고 있습니다. 그리고 이것이 자연의 "실제"법칙인지 아니면 우연의 일치인지는 전혀 중요하지 않습니다. 새로운 데이터에 대한 테스트가 모든 것을 제자리에 배치
여기 합격, 제가 국회에서 약한데 이론교육이 부족해서 이미 정상에 올랐고, 국회를 가르칠 수 있고, 테스터에서 비틀 수 있지만, 이론교육은 약하다, 좋은 사람이 1100페이지 정도의 기초 읽기를 추천했다, 나는 한 달 동안 더 읽을 것이다.
예를 들어, 시장은 모든 사람들에게 거의 하루 종일 매수하라고 말했고 우리는 어제 하락할 것이라는 것을 알 수 있었습니다.
아아, 역사를 확인하기 전까지는 사실이 아니지만 시장 참가자의 수와 목적을 모른다고 썼습니다. 아마도 수요가 없었고 아마도 구매자와 판매자가 같은 비율로 있었을 것입니다. 우리는 당신이 이것을 알 필요가 없었을 가능성이 있습니다. 이러한 추측으로 더 이상 이익이 없을 것입니다.)))
맥심에게 MT4로 옮기는 일을 도와달라고 부탁했지만 그도 자기 할 일을 하느라 바쁘다.
당신의 원본은 무엇에 쓰여 있습니까?
1) 아아, 히스토리를 확인하기 전까지는 사실이 아니지만 시장 참여자의 수와 목적을 알지 못한다고 썼습니다. 아마도 수요가 없었을 수도 있지만 구매자와 판매자가 같은 비율로 있었을 것입니다. 우리와 당신이 이것을 알 필요가 없을 수도 있습니다. 이러한 추측에서 더 이상 이익이 없을 것입니다)))
2) 소스 코드는 무엇에 작성되었습니까?
1) 이제 거의 1년 동안 지표를 지켜보고 있습니다. 작동하며 나만 보고 있는 것이 아닙니다.
2) "R"에 신경성 성경을 포함하여 여러 성경이 있습니다. mt4로 다시 쓸 의미가 없습니다. 그냥 mt4와 데이터 교환 을 설정하는 것이 좋습니다.