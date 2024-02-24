트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1104 1...109710981099110011011102110311041105110611071108110911101111...3399 새 코멘트 Volodymyr Hrybachov 2018.10.15 19:36 #11031 mytarmailS : 글쎄, 아무도 플랫이 형식화된 방식으로 어떻게 정의될 수 있는지 말하지 않았습니다.... 무엇이 그렇지 않은지 결정하기 어렵습니다)) 예를 들어 20개의 막대에 대해 높은-낮은 복도를 설정합니다. n 값을 초과하지 않으면 평평한 것을 의미합니다. mytarmailS 2018.10.15 19:42 #11032 블라디미르 그리바초프 : 예를 들어 20개의 막대에 대해 높은-낮은 복도를 설정합니다. n 값을 초과하지 않으면 평평한 것을 의미합니다. 올바르게 이해하면 다음과 같은 이유로 작동하지 않습니다. 1) 아파트는 다양한 크기로 제공됩니다. 2) 길이가 다른 아파트가 있습니다. 고정 매개변수는 여기에서 작동하지 않습니다. Farkhat Guzairov 2018.10.15 20:57 #11033 mytarmailS : 올바르게 이해하면 다음과 같은 이유로 작동하지 않습니다. 1) 아파트는 다양한 크기로 제공됩니다. 2) 길이가 다른 아파트가 있습니다. 고정 매개변수는 여기에서 작동하지 않습니다. 여기에서 당신은 완고하게 아파트를 찾는 방법을 묻고 있지만 "명백한"것들은 아무 의미가 없다는 것을 알고 있습니까? "명백한"것에는 패턴이 있고 패턴이 있으므로 할 수 있습니다. algorithm it, 그 밖에 무엇이 필요합니까? algorithm write for you? Yuriy Asaulenko 2018.10.15 21:03 #11034 사실, 추세 평면은 누구에게나 더 편리하기 때문에 임의로 결정됩니다. 나에게, 어쩌면 당신에게도 트렌드란 무엇인가. 평평한 그리고 동시에 당신의 추세가 나에게 평평할 수도 있습니다. 나는 추세 또는 평면이 어디에 있는지 쉽게 결정할 수 있지만 당신에 대한 나의 정의는 완전히 쓸모없고 완전히 틀릴 것입니다. mytarmailS 2018.10.15 22:15 #11035 파르하트 구자이로프 : 다른 무엇이 필요합니까? 알고리즘을 작성하십시오. 예! 그러나 당신은 이것을 할 수 없을 것입니다. 왜냐하면 균형을 잡는 것과 문제를 해결하는 것은 다른 것이기 때문입니다. 유리 아사울렌코 : 사실, 추세 평면은 누구에게나 더 편리하기 때문에 임의로 결정됩니다. 나에게, 어쩌면 당신에게도 트렌드란 무엇인가. 평평한 그리고 동시에 당신의 추세가 나에게 평평할 수도 있습니다. 나는 추세 또는 평면이 어디에 있는지 쉽게 결정할 수 있지만 당신에 대한 나의 정의는 완전히 쓸모없고 완전히 틀릴 것입니다. 글쎄, 이것이 비모수적 접근이라면 이미 흥미롭다. Yuriy Asaulenko 2018.10.15 22:37 #11036 mytarmailS : 글쎄, 이것이 비모수적 접근이라면 이미 흥미롭다. 글쎄, 그렇다면.) 그림에 추세 또는 평면이 있습니까? 내 대답은 당신이 원하는대로입니다. 나를 위해, 또는 오히려 내 전략에 이것은 전형적인 플랫입니다. 왜냐하면 "트렌드"가 갑자기 플랫을 유지하더라도 플랫처럼 작동할 수 있기 때문입니다. 완전히 말해서 - 전략도 차이가 없습니다. 즉, 오리처럼 보이고, 오리처럼 걷고, 오리처럼 꽥꽥 거리면 이것이 오리입니다. (와 함께) 그리고 표준 정의에 따르면 이것은 추세입니다. 수준이 높으면 수준이 낮습니다 .... Violetta Novak 2018.10.15 22:42 #11037 유리 아사울렌코 : 글쎄, 그렇다면.) 그림에 추세 또는 평면이 있습니까? 확률적 추세 Грааль 2018.10.15 22:49 #11038 mytarmailS : 글쎄, 아무도 플랫이 형식화된 방식으로 어떻게 정의될 수 있는지 말하지 않았습니다.... 무엇이 그렇지 않은지 결정하기 어렵습니다)) mytarmailS : 올바르게 이해하면 다음과 같은 이유로 작동하지 않습니다. 1) 아파트는 다양한 크기로 제공됩니다. 2) 길이가 다른 아파트가 있습니다. 고정 매개변수는 여기에서 작동하지 않습니다. 따라서 추세/평면은 채널 브레이크아웃 이든 ZZ 기울기 곡률이든 간에 항상 시간 프레임 및/또는 데이터 변환 기능의 스케일링 매개변수 선택에 상대적입니다. 나는 먼저 당신이 원하는 것을 결정하고, 데이터를 소급적으로 표시하거나, 추세 / 플랫을 결정하는 비 엿보기 지표를 결정해야한다고 생각합니다. 첫 번째 경우 ZZ 기울기가 기본적으로 적합하고 두 번째 경우에는 아아, 그런 것은 없습니다(더 정확하게는 많이 있지만 작동하지 않음). 하지만 MO에게 이것을 가르칠 수 있습니다. 환상적 성공에 가깝지만(가장 순수한 형태인 경우) 복잡한 기능으로 적합합니다. Yuriy Asaulenko 2018.10.15 22:50 #11039 노바자 : 확률적 추세 당신이 보트를 무엇이라고 부르든 그것은 그것이 떠오를 것입니다. (와 함께) Violetta Novak 2018.10.15 22:57 #11040 유리 아사울렌코 : 당신이 보트를 무엇이라고 부르든 그것은 그것이 떠오를 것입니다. (와 함께) 승리)) 1...109710981099110011011102110311041105110611071108110911101111...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
예를 들어 20개의 막대에 대해 높은-낮은 복도를 설정합니다. n 값을 초과하지 않으면 평평한 것을 의미합니다.
올바르게 이해하면 다음과 같은 이유로 작동하지 않습니다.
1) 아파트는 다양한 크기로 제공됩니다.
2) 길이가 다른 아파트가 있습니다.
고정 매개변수는 여기에서 작동하지 않습니다.
여기에서 당신은 완고하게 아파트를 찾는 방법을 묻고 있지만 "명백한"것들은 아무 의미가 없다는 것을 알고 있습니까? "명백한"것에는 패턴이 있고 패턴이 있으므로 할 수 있습니다. algorithm it, 그 밖에 무엇이 필요합니까? algorithm write for you?
사실, 추세 평면은 누구에게나 더 편리하기 때문에 임의로 결정됩니다. 나에게, 어쩌면 당신에게도 트렌드란 무엇인가. 평평한 그리고 동시에 당신의 추세가 나에게 평평할 수도 있습니다.
나는 추세 또는 평면이 어디에 있는지 쉽게 결정할 수 있지만 당신에 대한 나의 정의는 완전히 쓸모없고 완전히 틀릴 것입니다.
다른 무엇이 필요합니까? 알고리즘을 작성하십시오.
예!
그러나 당신은 이것을 할 수 없을 것입니다. 왜냐하면 균형을 잡는 것과 문제를 해결하는 것은 다른 것이기 때문입니다.
글쎄, 이것이 비모수적 접근이라면 이미 흥미롭다.
글쎄, 그렇다면.) 그림에 추세 또는 평면이 있습니까?
내 대답은 당신이 원하는대로입니다. 나를 위해, 또는 오히려 내 전략에 이것은 전형적인 플랫입니다. 왜냐하면 "트렌드"가 갑자기 플랫을 유지하더라도 플랫처럼 작동할 수 있기 때문입니다. 완전히 말해서 - 전략도 차이가 없습니다.
즉, 오리처럼 보이고, 오리처럼 걷고, 오리처럼 꽥꽥 거리면 이것이 오리입니다. (와 함께)
그리고 표준 정의에 따르면 이것은 추세입니다. 수준이 높으면 수준이 낮습니다 ....
따라서 추세/평면은 채널 브레이크아웃 이든 ZZ 기울기 곡률이든 간에 항상 시간 프레임 및/또는 데이터 변환 기능의 스케일링 매개변수 선택에 상대적입니다.
나는 먼저 당신이 원하는 것을 결정하고, 데이터를 소급적으로 표시하거나, 추세 / 플랫을 결정하는 비 엿보기 지표를 결정해야한다고 생각합니다. 첫 번째 경우 ZZ 기울기가 기본적으로 적합하고 두 번째 경우에는 아아, 그런 것은 없습니다(더 정확하게는 많이 있지만 작동하지 않음). 하지만 MO에게 이것을 가르칠 수 있습니다. 환상적 성공에 가깝지만(가장 순수한 형태인 경우) 복잡한 기능으로 적합합니다.
확률적 추세
당신이 보트를 무엇이라고 부르든 그것은 그것이 떠오를 것입니다. (와 함께)
