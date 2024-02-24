트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1100 1...109310941095109610971098109911001101110211031104110511061107...3399 새 코멘트 Farkhat Guzairov 2018.10.10 13:52 #10991 mytarmailS : 다른 전환점은 무엇입니까)) 그것에 대한 내용을 읽었습니까? 그런 다음 화면을 주의 깊게 살펴보세요. 진입 지점이 극단에 있습니다. "libertine"이라는 단어는 진입 방법 자체로만 사용되었으며 정확히 정의하는 것은 중요하지 않습니다. 화면에 따르면 추세가 계속되면 천천히 이익을 병합 할 것이 분명합니다. Farkhat Guzairov 2018.10.10 13:57 #10992 mytarmailS : 이게 먼저 토론 내용이고 글과 사진의 의미가 무엇인지 아직 이해가 안가네요 당신과 동일합니다. MO 표시기의 스크린샷? 국회의 봇에 따른 내 스크린샷. 교육 등이 있습니다. Farkhat Guzairov 2018.10.10 14:00 #10993 mytarmailS : 이것은 확률적으로 거래하는 경우입니다. 다시 말하지만, 글을 쓰기 전에 문제가 무엇인지 이해하는 데 어려움을 겪으십시오. :) ok, 나를 웃게 만들었습니다. MO 영역에서 무언가를 요구하지 않기 위해 스크린샷을 삭제했습니다. :). mytarmailS 2018.10.11 16:00 #10994 시장에서 아파트를 결정하는 방법?? 사후! 임의의 분산으로 수평 이동 나는 Dickey Fuller 또는 다른 누군가에 의해 슬라이딩 윈도우에서 정상성에 대한 테스트를 실행하려고 시도했는데, 그것이 정상성을 찾으면 평평할 거라고 생각했고 작동하지 않았습니다((누가 아이디어가 있습니까? Alexander_K2 2018.10.11 16:31 #10995 mytarmails : 시장에서 아파트를 결정하는 방법?? 사후! 임의의 분산으로 수평 이동 나는 Dickey Fuller 또는 다른 누군가에 의해 슬라이딩 윈도우에서 정상성에 대한 테스트를 실행하려고 시도했는데, 그것이 정상성을 찾으면 평평할 거라고 생각했고 작동하지 않았습니다((누가 아이디어가 있습니까? 차트를 다시 올립니다. GBPJPY 2018 어퍼 - 가격 자체 낮은 것은 슬라이딩 윈도우에서 CLOSE M1 증분의 합계입니다(주). 사실, 평균이 0이고 분산이 사실상 const인 추세가 없는 가격입니다. 말하자면 이터널 플랫... 누군가에게 유용할 수도... [삭제] 2018.10.11 16:42 #10996 Alexander_K2 : 차트를 다시 올립니다. GBPJPY 2018 어퍼 - 가격 자체 낮은 것은 슬라이딩 윈도우에서 CLOSE M1 증분의 합계입니다(주). 사실, 평균이 0이고 분산이 사실상 const인 추세가 없는 가격입니다. 말하자면 이터널 플랫... 누군가에게 유용할 수도... 임의 증분의 합계 또는 어떻게 든 선택? Alexander_K2 2018.10.11 16:48 #10997 막심 드미트리예프스키 : 임의 증분의 합계 또는 어떻게 든 선택? 아니요, 단지 증가합니다. 7200 증분의 슬라이딩 창 CLOSE M1. Finam에서 다운로드했습니다. 그것을 꿰매면 분산이 마침내 일정해질 것입니다. 파일: GBPJPY_CLOSE_M1.zip 506 kb Alexander_K2 2018.10.11 16:50 #10998 막심 드미트리예프스키 : 예를 들어 rsi 지표와 비교하지 않았습니까? ) 아니, 비교하지 않았다, 맥스 ... 시장에서 스프에 따라 다시 한 번 받고 나는 이미 게으르다 ... [삭제] 2018.10.11 16:50 #10999 알렉산더_K2 : 아니요, 단지 증가합니다. 7200 증분의 슬라이딩 창 CLOSE M1. Finam에서 다운로드했습니다. 그것을 꿰매면 분산이 마침내 일정해질 것입니다. 나는 여기에서 증분의 반복이 원래 시리즈의 반복과 항상 일치하지 않는다는 것을 알 수 있습니다. Alexander_K2 2018.10.11 16:52 #11000 막심 드미트리예프스키 : 나는 여기에서 증분의 반복이 원래 시리즈의 반복과 항상 일치하지 않는다는 것을 알 수 있습니다. 응. 그게 트릭이야... 그렇지 않으면 우리는 오래전에 더 큰 지갑을 샀을 텐데... 1...109310941095109610971098109911001101110211031104110511061107...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
다른 전환점은 무엇입니까)) 그것에 대한 내용을 읽었습니까?
그런 다음 화면을 주의 깊게 살펴보세요. 진입 지점이 극단에 있습니다. "libertine"이라는 단어는 진입 방법 자체로만 사용되었으며 정확히 정의하는 것은 중요하지 않습니다.
화면에 따르면 추세가 계속되면 천천히 이익을 병합 할 것이 분명합니다.
이게 먼저 토론 내용이고 글과 사진의 의미가 무엇인지 아직 이해가 안가네요
당신과 동일합니다.
MO 표시기의 스크린샷?
국회의 봇에 따른 내 스크린샷. 교육 등이 있습니다.
이것은 확률적으로 거래하는 경우입니다. 다시 말하지만, 글을 쓰기 전에 문제가 무엇인지 이해하는 데 어려움을 겪으십시오.
시장에서 아파트를 결정하는 방법?? 사후!
임의의 분산으로 수평 이동
나는 Dickey Fuller 또는 다른 누군가에 의해 슬라이딩 윈도우에서 정상성에 대한 테스트를 실행하려고 시도했는데, 그것이 정상성을 찾으면 평평할 거라고 생각했고 작동하지 않았습니다((누가 아이디어가 있습니까?
차트를 다시 올립니다.
GBPJPY 2018
어퍼 - 가격 자체
낮은 것은 슬라이딩 윈도우에서 CLOSE M1 증분의 합계입니다(주). 사실, 평균이 0이고 분산이 사실상 const인 추세가 없는 가격입니다. 말하자면 이터널 플랫...
누군가에게 유용할 수도...
임의 증분의 합계 또는 어떻게 든 선택?
아니요, 단지 증가합니다. 7200 증분의 슬라이딩 창 CLOSE M1. Finam에서 다운로드했습니다. 그것을 꿰매면 분산이 마침내 일정해질 것입니다.
예를 들어 rsi 지표와 비교하지 않았습니까? )
아니, 비교하지 않았다, 맥스 ... 시장에서 스프에 따라 다시 한 번 받고 나는 이미 게으르다 ...
나는 여기에서 증분의 반복이 원래 시리즈의 반복과 항상 일치하지 않는다는 것을 알 수 있습니다.
응. 그게 트릭이야... 그렇지 않으면 우리는 오래전에 더 큰 지갑을 샀을 텐데...