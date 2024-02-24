트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1101 1...109410951096109710981099110011011102110311041105110611071108...3399 새 코멘트 [삭제] 2018.10.11 16:59 #11001 알렉산더_K2 : 응. 그게 트릭이야... 그렇지 않으면 우리는 오래전에 더 큰 지갑을 샀을 텐데... 픽셀의 이 원시적 세계에서 패턴을 찾기 위해 2차원 증분을 사용하지 말고 자신이 태어난 힐베르트 공간에서 콘센트를 찾아야 할 때라고 생각합니다. :) Alexander_K2 2018.10.11 17:02 #11002 막심 드미트리예프스키 : 픽셀의 이 원시적 세계에서 패턴을 찾기 위해 2차원 증분을 사용하지 말고 자신이 태어난 힐베르트 공간에서 콘센트를 찾아야 할 때라고 생각합니다. :) 동의한다. 뉴로-그랄 신호를 기다리겠습니다. 나는 믿는다. Alexander_K2 2018.10.11 17:22 #11003 FxTrader562 : Buddy, Grail 은 언제 만드실 건가요? mytarmailS 2018.10.11 18:06 #11004 알렉산더_K2 : 차트를 다시 올립니다. GBPJPY 2018 어퍼 - 가격 자체 낮은 것은 슬라이딩 윈도우에서 CLOSE M1 증분의 합계입니다(주). 사실, 평균이 0이고 분산이 사실상 const인 추세가 없는 가격입니다. 말하자면 이터널 플랫... 누군가에게 유용할 수도... 당신은 이해하지 못합니다, 나는 단지 어리석게도 무속이 없는 일반 차트에서 플랫을 강조 표시해야 합니다. Грааль 2018.10.12 12:17 #11005 다른 포럼에서 발견: https://www.elitetrader.com/et/threads/which-one-of-you-guys-made-this-reddit-post.323908/ 마지막 몇 마디 저는 업계에서 오랜 시간 활동해 왔으며 자본 시장에 중점을 두고 ML 및 응용 수학의 최첨단 분야에서 일하고 있는 전문 양적 포트폴리오 관리자입니다. 저는 요즘 1억 달러 이상을 관리하고 있습니다. 나는 이 서브에 있는 몇몇 사람들과 교류할 수 있도록 /r/algotrading에 글을 쓰기 위해 이 계정을 만들었습니다. 내 계정을 삭제하려고 하고 여기에 몇 가지 도움이 되기를 바라는 몇 가지 요점을 남기고 싶었습니다. BTC 및 기타 암호 화폐는 다른 자산에 불과합니다. 받침대에 올려 놓거나 다른 것을 생각하지 마십시오. ML은 금융 시장에 적용할 때 매우 어렵고 아무나 쉽게 알아낼 수 있는 것이 아닙니다. 대부분의 아마추어는 RNN을 가지고 놀고 강하 전략을 가질 수 있지만 그것이 당신에게 특별한 것을 줄 것이라고 생각하지 않습니다. 전략을 수립하기 위한 도구 상자의 또 다른 도구일 뿐입니다. ML은 놀라운 자동 거래 시스템을 만드는 데 사용할 수 있지만 99.999%의 사람들에게는 불가능합니다. 사람들은 아주 아주 아주 아주 아주 오랫동안 거래를 위해 ML을 해왔습니다. 이전에는 접근할 수 없었던 많은 도구와 많은 리소스가 있기 때문에 바로 지금 노출되고 있습니다. tensorflow, sklearn, <insert library name here>을(를) 사용하면 마법처럼 돈을 벌 수 있다고 생각하지 마십시오. 그것은 매우 오랜 시간이 걸립니다. 대부분의 몽상가가 생각하는 수준으로 자동화되는 데 수십 년이 걸립니다. 여러분 대부분은 여기 소프트웨어 엔지니어입니다. 하나처럼 생각하지 마십시오. 새로운 백테스팅 도구나 거래 프레임워크를 작성하는 것은 시간을 낭비하는 것 외에는 아무 소용이 없습니다. 언어에 대해 이야기하지 마십시오. 정말 중요하지 않습니다. 알파 작업을 하세요. 예, 그것은 당신이 구축하는 방법을 모르는 것입니다. 그것에 대해 작업하십시오. 트레이딩 프레임워크가 그 뒤를 이었습니다. 하루 중 시간 프레임에 작동하는 모든 것은 HFT로 간주됩니다. 대기 시간이 짧은 유일한 것, 기본적으로 대부분의 사람들이 돈을 벌려고 하는 시간대라고 생각하지 마세요. 사람들은 이것을 할 수 있지만 대부분의 사람들이 피하는 알파를 찾아야 합니다. 대부분의 사람들은 여기에서 성공할 수 없습니다. 그래서 대부분의 사람들은 스스로에게 호의를 베풀고 매일+ 시간을 거래하면 좌절감을 덜 수 있을 것입니다. 자본이 있다면 몇 가지 좋은 자산으로 포트폴리오를 만드십시오. 관리 회계 원칙부터 시작하여 한 자산을 다른 자산보다 더 가치 있게 만드는 것이 무엇인지 알아내십시오. 사람들에게 어디서부터 시작해야 하는지, 어떻게 작동하는지 묻지 마세요. MONEY가 여기에 관련되어 있습니다. 아무도 당신을 도와주지 않을 것입니다. 내가 위의 몇 가지 요점에서 말한 것보다 더 많은 것을 말해 줄 사람은 아무도 없을 것입니다. 그리고 당신에게 이야기하는 사람들은 일반적으로 TA가 헛소리이거나 ML이 작동하지 않거나 HFT가 대기 시간에 민감한 것과 같이 일반적으로 부정적입니다. 글쎄, 대부분은 자신이 말하는 내용을 모르는 바보입니다. 여기에서 명확하고 간단하게 말하겠습니다. TA는 헛소리가 아닙니다. 예측력을 포함할 수 있는 수학적 변환 및 기능일 뿐이며, ML은 많은 돈을 벌기 위해 매우 잘 사용될 수 있으며, HFT는 하루 미만의 시간 프레임 및 많은 전략이 지연 시간에 민감하지 않습니다. 마지막으로, 세상에는 대부분의 사람들이 상상할 수 있는 것보다 더 많은 기술 및 과학적 진보를 연구, 구축 및 창출하는 데 평생을 바친 매우 똑똑한 사람들이 있습니다. 이 사람들은 이 업계에서 일하고 엄청난 돈을 번다. 많은 사람들이 70-80년대 거래에서 어떻게 돈을 벌었는지에 대한 다큐멘터리를 보고 그들처럼 되고 싶어한다는 사실을 알게 되어 기쁩니다. 죄송합니다. 세상은 다릅니다. 정보의 가용성과 고등 교육 수준이 있기 때문에 이 업계에서 좋은 기준은 매우 매우 매우 높습니다. 따라서 오늘날 이 업계에서 잘하려면 훌륭한 과학자이거나 그러한 사고 방식을 가져야 합니다. 당신은 이 업계 최고가 되고 싶기 때문에 겸손하게 시작하십시오. 어쨌든. 행운과 안녕. - xx잼 러시아어로 번역 마지막 의지 저는 업계, 특히 자본 시장에 중점을 둔 기계 학습 및 응용 수학 분야에서 매우 오랜 기간 동안 일해 온 전문 양적 포트폴리오 관리자이며 현재 1억 달러 이상을 관리하고 있습니다. 이 주제에 대해 몇 사람에게 연락할 수 있도록 Algotrading하지만 이 스레드는 아마추어로 넘쳐나서 종종 짜증이 납니다. 내 계정을 삭제하려고 하고 몇몇 사람들에게 도움이 되기를 바라는 마지막 몇 마디를 남기고 싶습니다. 비트코인과 다른 알트코인은 그저 또 다른 자산일 뿐입니다. 받침대에 올려 놓거나 다른 금융 상품과 근본적으로 다른 것으로 생각하지 마십시오. 머신 러닝은 금융 시장에 적용하기가 매우 어렵고 아무나 쉽게 할 수 있는 것이 아닙니다. 대부분의 초보자는 RNN으로 플레이하고 소모적인 전략을 얻습니다. 이것이 당신에게 특별한 것을 줄 것이라고 생각하지 마십시오. 이는 거래 시스템 구축을 위한 툴킷의 또 다른 도구일 뿐입니다. ML은 훌륭한 거래 시스템을 얻는 데 사용할 수 있지만 99.999%의 사람들에게는 불가능합니다. 사람들은 아주 아주 아주 아주 아주 아주 오랜 시간 동안 알고 거래를 위해 Ml을 사용해 왔습니다. 이전에는 대중이 사용할 수 없었던 많은 리소스와 도구가 있기 때문에 지금 이 작업을 수행하고 있습니다. tensorflow, sklearn, <insert library name here>을(를) 사용하면 마술처럼 많은 돈을 벌 수 있다고 생각하지 마십시오. 당신이 꿈꾸는 품질과 자동화 수준에 도달하는 데는 오랜 시간, 즉 수십 년이 걸립니다. 여기 계신 대부분은 프로그래머입니다. 같은 생각은 그만하세요. 멋진 새 백테스터나 거래 플랫폼을 작성하는 것은 시간 낭비일 뿐입니다. 언어에 대해 생각하지 마세요. 정말 중요하지 않습니다. 알파에서 일하세요. 예, 이것은 당신이 할 수 있는 방법을 모르는 일입니다. 나중을 위해 거래 프레임워크를 남겨두세요. 하루 중 시간 프레임에 작동하는 모든 것은 고주파 거래로 간주될 수 있습니다. HFT를 주문 실행 속도에 매우 민감한 나노초 거래로 생각하지 마십시오. 돈을 벌기 위한 또 다른 시간 슬롯입니다. 많은 사람들이 이것을 하지만 가장 피하는 것인 알파를 찾아야 합니다. 대부분의 사람들은 HFT를 잘 하지 않을 것입니다. 그러니 스스로에게 호의를 베풀고 중기적 기간(일, 주)에 거래를 하십시오. 그러면 빠른 실망에서 벗어날 수 있을 것입니다. 자본이 있다면 몇 가지 좋은 자산으로 작은 포트폴리오를 만드십시오. 관리 회계 원칙부터 시작하여 한 자산이 다른 자산보다 나은 점을 파악하기 위해 거기에서 작업하십시오. 대중에게 어디서 시작해야 하고 알고리즘이 어떻게 작동하는지 묻지 마십시오. 여기에 MONEY가 관련되어 있으며 아무도 이를 도와주지 않습니다. 내가 이전 단락에서 이미 말한 것보다 더 가치 있는 것은 아무도 말하지 않을 것입니다. 그리고 기술적 분석을 비방하는 사람들은 ML이 작동하지 않고 HFT는 주문 실행 속도에만 의존한다고 말합니다. 글쎄, 대부분은 자신이 말하는 바를 모르는 바보입니다. 여기서 TA는 헛소리가 아니며, 예측력을 포함할 수 있는 수학적 데이터 변환 및 기능일 뿐이며, ML은 매우 생산적이며 많은 돈을 운반할 수 있으며, HFT는 많은 전략이 그다지 민감하지 않은 일중 거래라는 점을 분명히 하겠습니다. 시간 지연에. 그리고 마지막으로, 지구상에는 대부분의 다른 사람들이 이해할 수 있는 것보다 더 많은 과학적, 기술적 진보를 연구하고 창조하고 구축하는 데 평생을 바치는 매우 똑똑한 사람들이 있습니다. 이 사람들은 이 업계에서 일하고 큰 돈을 번다. 70년대와 80년대 사람들이 거래하는 방식에 대한 다큐멘터리를 보고 그들처럼 되고 싶어 해서 기쁩니다. 죄송합니다. 세상이 바뀌었습니다. 이 영역에 진입하기 위한 문턱은 도달할 수 없을 정도로 높습니다. 따라서 이 산업에 종사하려면 훌륭한 과학자이거나 이와 유사한 정신적 능력이 있어야 합니다. 그 분야에서 최고가 되고 싶은 것도 좋지만 겸손부터 시작해야 한다. 어쨌든 행운을 빕니다. Which one of you guys made this reddit post | Elite Trader www.elitetrader.com [MEDIA] Грааль 2018.10.12 12:35 #11006 mytarmailS : 들어봐, 나도 이 모든 주제에 별로 관심이 없어, 솔직히 말해서, 주제에 전혀.. 근데 시장이 랜덤이라고 하던데, 그렇지도 않아 시장 움직임은 시장 참가자의 행동, 구매 및 판매 권리에 달려 있습니까? 물론 그것은 사실입니다. 참가자가 무작위 거래를하고 이유가 없으며 그 논리는 사람이 아니라 무작위로 무언가를하는 끓는 물의 일종의 원자입니다. Maxim 개인적으로 시장에서 거래가 무작위입니까? 아니다! 당신은 역사에 대해 네트워크를 훈련하고 통계적 이점을 사용하여 거래를 성사시킵니다. 더 말씀 드리겠습니다. 모두가 이것을합니다. 이것이 소위 "시장 기억"입니다. 그리고 시장에는 수준이 있습니다. 예를 들어 Maxim에서 100이라는 가격으로 무언가를 샀을 때 가격이 급격히 떨어졌고 99에서 스탑으로 닫히지 않았고 가격은 현재 75에서 손실을 보고 있습니다. 가격이 100으로 돌아올 때 가격이 돌아오기를 기도하면 즉시 구매를 종료하고 판매를 하고 가격이 하락합니다. 이것은 극단이 아니라 수준이다. 당연히 군중이 같은 지점에 + -로 들어가기 때문에 혼자가 아닙니다. 따라서 아무도 가격의 브라운 운동을 테스트할 때 수준을 고려하지 않습니다. 그것은 모두 사실입니다. 그러나 당신이 발표한 훨씬 더 많은 요소가 있으며, 그 중 당신이 말하는 투기적인 요소는 무시할 수 있는 영향을 미칩니다. 특히 Forex에서 "순수한" 펀더멘털과 계층 구조에 대해서만 이야기한다면 시장 상황에 관계없이 종종 발생하는 순전히 무작위 대형 거래뿐만 아니라 내부 정보에 대한 액세스 수준의 수준을 중단하고 수준을 무너뜨릴 수 있는 자본과 함께 작동하는 더 다양한 "반 TA" 전략을 여기에 추가할 수 있습니다. DC의 어리버리가 아니라 은행 간 시장에서 실제 생활에서 관찰되는 것처럼 모든 것이 완전히 "효과적"이고 거의 무작위가 될 것입니다. 비시장 호가는 어디에서 오는가? 가격 메커니즘을 설명합니다. 한 시장 Грааль 2018.10.12 12:54 #11007 mytarmailS : 우리는 모릅니다, 동의하지만 간접적으로 식별을 시도할 수 있습니다 ... 1) 주요 선수는 군중의 카운터 에이전트입니다. 군중이없는 사람들은 그가 입장하지 않을 것입니다. 어리석게도 포즈를 열고 닫을 사람이 없습니다. 2) 군중은 원칙에 따라 "시장 기억"통계에서 작동합니다 - 지금 하십시오, 과거 에 하는 것이 수익성이 있었습니다 이 순간에 군중이 모호하지 않은 작업을 수행할 영역을 간접적으로 식별할 수 있습니다. 예를 들어, 시장은 모든 사람들에게 거의 하루 종일 매수하라고 말했고 우리는 어제 하락할 것이라는 것을 알 수 있었습니다. 녹색 점은 과매수, 어제 군중은 하루 종일 어리석게 샀다 이것은 매우 드물게 발생하므로 하루 종일 나는 이미 마법사의 작업에서이 지표의 일부를 보여 주었지만 심각하게 받아들이지 않았으며 Maxim에 MT4로 이전하는 것을 도와달라고 요청했지만 그도 자신의 일에 바쁩니다. 카록, 예측은 가능하지만 어렵고 항상 그런 것은 아니다 "군중 전략"을 식별하는 아이디어는 수염이 있고 백발이지만 불행히도 실제로는 과거 패턴의 상관 관계를 찾고 "승자"의 미래를 외삽하는 것보다 더 효과적이지 않습니다. 상인이 했다. 그 이유는 "군중"이 매우 이질적이어서 우리가 원하는 대로 일관성 있게 행동하지 않기 때문이며, 또한 많은 데이터를 사용하여 한 시간 앞의 방향을 예측하는 데 통계적 이점이 있습니다. 상위 ML 알고리즘은 2-3%를 초과하지 않습니다. 즉, 통계적 의미에서 유효하지 않고 상대할 것이 없으며 가장 순수한 형태의 클래식 TA는 노이즈입니다. [아카이브]돈 버는 법을 배워라![아카이브] SPOUTNIKH1V1.1 = 600 PIPS 코딩하는 방법? mytarmailS 2018.10.12 13:24 #11008 성배 : 너무 많은 단어와 하나의 물 ... toretics 군중의 일반적인 문구. 추신 내 말은 당신이 아니라 포럼의 이 사람 [삭제] 2018.10.12 14:52 #11009 성배 : 다른 포럼에서 찾았습니다. 그래 좋아 이 분야에서 최소한 무언가를 달성하려면 열심히 노력해야 합니다. 그리고 그것은 타고난 능력에 달려 있습니다. 그리고 물론, 멍청한 놈의 MO에 대한 토론은 부드럽습니다. 자신이 어떻게 기본을 배우기 시작하고 똑똑해지려고 노력했는지 기억할 때와 동일합니다. Грааль 2018.10.12 15:14 #11010 mytarmailS : 너무 많은 단어와 하나의 물 ... toretics 군중의 일반적인 문구. 추신 내 말은 당신이 아니라 포럼의 이 사람 전체 8 줄이 아닙니다 :) 더 짧게 만들 수도 있습니다. 시장의 "군중"은 이에 대항하기 위해 통계(MO 포함)를 사용하여 감지할 수 없습니다. 여기까지는 기발한 발상이라 찔리며 젊게 내 비판을 감정적으로 비난하는데, 직접 확인해보면 묵묵히 동의하게 될 것이다. 1...109410951096109710981099110011011102110311041105110611071108...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
응. 그게 트릭이야... 그렇지 않으면 우리는 오래전에 더 큰 지갑을 샀을 텐데...
픽셀의 이 원시적 세계에서 패턴을 찾기 위해 2차원 증분을 사용하지 말고 자신이 태어난 힐베르트 공간에서 콘센트를 찾아야 할 때라고 생각합니다. :)
픽셀의 이 원시적 세계에서 패턴을 찾기 위해 2차원 증분을 사용하지 말고 자신이 태어난 힐베르트 공간에서 콘센트를 찾아야 할 때라고 생각합니다. :)
동의한다.
뉴로-그랄 신호를 기다리겠습니다. 나는 믿는다.
Buddy, Grail 은 언제 만드실 건가요?
차트를 다시 올립니다.
GBPJPY 2018
어퍼 - 가격 자체
낮은 것은 슬라이딩 윈도우에서 CLOSE M1 증분의 합계입니다(주). 사실, 평균이 0이고 분산이 사실상 const인 추세가 없는 가격입니다. 말하자면 이터널 플랫...
누군가에게 유용할 수도...
당신은 이해하지 못합니다, 나는 단지 어리석게도 무속이 없는 일반 차트에서 플랫을 강조 표시해야 합니다.
다른 포럼에서 발견:
https://www.elitetrader.com/et/threads/which-one-of-you-guys-made-this-reddit-post.323908/
마지막 몇 마디
저는 업계에서 오랜 시간 활동해 왔으며 자본 시장에 중점을 두고 ML 및 응용 수학의 최첨단 분야에서 일하고 있는 전문 양적 포트폴리오 관리자입니다. 저는 요즘 1억 달러 이상을 관리하고 있습니다. 나는 이 서브에 있는 몇몇 사람들과 교류할 수 있도록 /r/algotrading에 글을 쓰기 위해 이 계정을 만들었습니다. 내 계정을 삭제하려고 하고 여기에 몇 가지 도움이 되기를 바라는 몇 가지 요점을 남기고 싶었습니다.
BTC 및 기타 암호 화폐는 다른 자산에 불과합니다. 받침대에 올려 놓거나 다른 것을 생각하지 마십시오.
ML은 금융 시장에 적용할 때 매우 어렵고 아무나 쉽게 알아낼 수 있는 것이 아닙니다. 대부분의 아마추어는 RNN을 가지고 놀고 강하 전략을 가질 수 있지만 그것이 당신에게 특별한 것을 줄 것이라고 생각하지 않습니다. 전략을 수립하기 위한 도구 상자의 또 다른 도구일 뿐입니다.
ML은 놀라운 자동 거래 시스템을 만드는 데 사용할 수 있지만 99.999%의 사람들에게는 불가능합니다. 사람들은 아주 아주 아주 아주 아주 오랫동안 거래를 위해 ML을 해왔습니다. 이전에는 접근할 수 없었던 많은 도구와 많은 리소스가 있기 때문에 바로 지금 노출되고 있습니다. tensorflow, sklearn, <insert library name here>을(를) 사용하면 마법처럼 돈을 벌 수 있다고 생각하지 마십시오. 그것은 매우 오랜 시간이 걸립니다. 대부분의 몽상가가 생각하는 수준으로 자동화되는 데 수십 년이 걸립니다.
여러분 대부분은 여기 소프트웨어 엔지니어입니다. 하나처럼 생각하지 마십시오. 새로운 백테스팅 도구나 거래 프레임워크를 작성하는 것은 시간을 낭비하는 것 외에는 아무 소용이 없습니다. 언어에 대해 이야기하지 마십시오. 정말 중요하지 않습니다. 알파 작업을 하세요. 예, 그것은 당신이 구축하는 방법을 모르는 것입니다. 그것에 대해 작업하십시오. 트레이딩 프레임워크가 그 뒤를 이었습니다.
하루 중 시간 프레임에 작동하는 모든 것은 HFT로 간주됩니다. 대기 시간이 짧은 유일한 것, 기본적으로 대부분의 사람들이 돈을 벌려고 하는 시간대라고 생각하지 마세요. 사람들은 이것을 할 수 있지만 대부분의 사람들이 피하는 알파를 찾아야 합니다. 대부분의 사람들은 여기에서 성공할 수 없습니다. 그래서 대부분의 사람들은 스스로에게 호의를 베풀고 매일+ 시간을 거래하면 좌절감을 덜 수 있을 것입니다.
자본이 있다면 몇 가지 좋은 자산으로 포트폴리오를 만드십시오. 관리 회계 원칙부터 시작하여 한 자산을 다른 자산보다 더 가치 있게 만드는 것이 무엇인지 알아내십시오.
사람들에게 어디서부터 시작해야 하는지, 어떻게 작동하는지 묻지 마세요. MONEY가 여기에 관련되어 있습니다. 아무도 당신을 도와주지 않을 것입니다. 내가 위의 몇 가지 요점에서 말한 것보다 더 많은 것을 말해 줄 사람은 아무도 없을 것입니다. 그리고 당신에게 이야기하는 사람들은 일반적으로 TA가 헛소리이거나 ML이 작동하지 않거나 HFT가 대기 시간에 민감한 것과 같이 일반적으로 부정적입니다. 글쎄, 대부분은 자신이 말하는 내용을 모르는 바보입니다. 여기에서 명확하고 간단하게 말하겠습니다. TA는 헛소리가 아닙니다. 예측력을 포함할 수 있는 수학적 변환 및 기능일 뿐이며, ML은 많은 돈을 벌기 위해 매우 잘 사용될 수 있으며, HFT는 하루 미만의 시간 프레임 및 많은 전략이 지연 시간에 민감하지 않습니다.
마지막으로, 세상에는 대부분의 사람들이 상상할 수 있는 것보다 더 많은 기술 및 과학적 진보를 연구, 구축 및 창출하는 데 평생을 바친 매우 똑똑한 사람들이 있습니다. 이 사람들은 이 업계에서 일하고 엄청난 돈을 번다. 많은 사람들이 70-80년대 거래에서 어떻게 돈을 벌었는지에 대한 다큐멘터리를 보고 그들처럼 되고 싶어한다는 사실을 알게 되어 기쁩니다. 죄송합니다. 세상은 다릅니다. 정보의 가용성과 고등 교육 수준이 있기 때문에 이 업계에서 좋은 기준은 매우 매우 매우 높습니다. 따라서 오늘날 이 업계에서 잘하려면 훌륭한 과학자이거나 그러한 사고 방식을 가져야 합니다. 당신은 이 업계 최고가 되고 싶기 때문에 겸손하게 시작하십시오.
어쨌든. 행운과 안녕.
- xx잼
러시아어로 번역
마지막 의지
저는 업계, 특히 자본 시장에 중점을 둔 기계 학습 및 응용 수학 분야에서 매우 오랜 기간 동안 일해 온 전문 양적 포트폴리오 관리자이며 현재 1억 달러 이상을 관리하고 있습니다. 이 주제에 대해 몇 사람에게 연락할 수 있도록 Algotrading하지만 이 스레드는 아마추어로 넘쳐나서 종종 짜증이 납니다. 내 계정을 삭제하려고 하고 몇몇 사람들에게 도움이 되기를 바라는 마지막 몇 마디를 남기고 싶습니다.
비트코인과 다른 알트코인은 그저 또 다른 자산일 뿐입니다. 받침대에 올려 놓거나 다른 금융 상품과 근본적으로 다른 것으로 생각하지 마십시오.
머신 러닝은 금융 시장에 적용하기가 매우 어렵고 아무나 쉽게 할 수 있는 것이 아닙니다. 대부분의 초보자는 RNN으로 플레이하고 소모적인 전략을 얻습니다. 이것이 당신에게 특별한 것을 줄 것이라고 생각하지 마십시오. 이는 거래 시스템 구축을 위한 툴킷의 또 다른 도구일 뿐입니다.
ML은 훌륭한 거래 시스템을 얻는 데 사용할 수 있지만 99.999%의 사람들에게는 불가능합니다. 사람들은 아주 아주 아주 아주 아주 아주 오랜 시간 동안 알고 거래를 위해 Ml을 사용해 왔습니다. 이전에는 대중이 사용할 수 없었던 많은 리소스와 도구가 있기 때문에 지금 이 작업을 수행하고 있습니다. tensorflow, sklearn, <insert library name here>을(를) 사용하면 마술처럼 많은 돈을 벌 수 있다고 생각하지 마십시오. 당신이 꿈꾸는 품질과 자동화 수준에 도달하는 데는 오랜 시간, 즉 수십 년이 걸립니다.
여기 계신 대부분은 프로그래머입니다. 같은 생각은 그만하세요. 멋진 새 백테스터나 거래 플랫폼을 작성하는 것은 시간 낭비일 뿐입니다. 언어에 대해 생각하지 마세요. 정말 중요하지 않습니다. 알파에서 일하세요. 예, 이것은 당신이 할 수 있는 방법을 모르는 일입니다. 나중을 위해 거래 프레임워크를 남겨두세요.
하루 중 시간 프레임에 작동하는 모든 것은 고주파 거래로 간주될 수 있습니다. HFT를 주문 실행 속도에 매우 민감한 나노초 거래로 생각하지 마십시오. 돈을 벌기 위한 또 다른 시간 슬롯입니다. 많은 사람들이 이것을 하지만 가장 피하는 것인 알파를 찾아야 합니다. 대부분의 사람들은 HFT를 잘 하지 않을 것입니다. 그러니 스스로에게 호의를 베풀고 중기적 기간(일, 주)에 거래를 하십시오. 그러면 빠른 실망에서 벗어날 수 있을 것입니다.
자본이 있다면 몇 가지 좋은 자산으로 작은 포트폴리오를 만드십시오. 관리 회계 원칙부터 시작하여 한 자산이 다른 자산보다 나은 점을 파악하기 위해 거기에서 작업하십시오.
대중에게 어디서 시작해야 하고 알고리즘이 어떻게 작동하는지 묻지 마십시오. 여기에 MONEY가 관련되어 있으며 아무도 이를 도와주지 않습니다. 내가 이전 단락에서 이미 말한 것보다 더 가치 있는 것은 아무도 말하지 않을 것입니다. 그리고 기술적 분석을 비방하는 사람들은 ML이 작동하지 않고 HFT는 주문 실행 속도에만 의존한다고 말합니다. 글쎄, 대부분은 자신이 말하는 바를 모르는 바보입니다. 여기서 TA는 헛소리가 아니며, 예측력을 포함할 수 있는 수학적 데이터 변환 및 기능일 뿐이며, ML은 매우 생산적이며 많은 돈을 운반할 수 있으며, HFT는 많은 전략이 그다지 민감하지 않은 일중 거래라는 점을 분명히 하겠습니다. 시간 지연에.
그리고 마지막으로, 지구상에는 대부분의 다른 사람들이 이해할 수 있는 것보다 더 많은 과학적, 기술적 진보를 연구하고 창조하고 구축하는 데 평생을 바치는 매우 똑똑한 사람들이 있습니다. 이 사람들은 이 업계에서 일하고 큰 돈을 번다. 70년대와 80년대 사람들이 거래하는 방식에 대한 다큐멘터리를 보고 그들처럼 되고 싶어 해서 기쁩니다. 죄송합니다. 세상이 바뀌었습니다. 이 영역에 진입하기 위한 문턱은 도달할 수 없을 정도로 높습니다. 따라서 이 산업에 종사하려면 훌륭한 과학자이거나 이와 유사한 정신적 능력이 있어야 합니다. 그 분야에서 최고가 되고 싶은 것도 좋지만 겸손부터 시작해야 한다.
어쨌든 행운을 빕니다.
들어봐, 나도 이 모든 주제에 별로 관심이 없어, 솔직히 말해서, 주제에 전혀.. 근데 시장이 랜덤이라고 하던데, 그렇지도 않아
시장 움직임은 시장 참가자의 행동, 구매 및 판매 권리에 달려 있습니까?
물론 그것은 사실입니다. 참가자가 무작위 거래를하고 이유가 없으며 그 논리는 사람이 아니라 무작위로 무언가를하는 끓는 물의 일종의 원자입니다.
Maxim 개인적으로 시장에서 거래가 무작위입니까?
아니다! 당신은 역사에 대해 네트워크를 훈련하고 통계적 이점을 사용하여 거래를 성사시킵니다. 더 말씀 드리겠습니다. 모두가 이것을합니다. 이것이 소위 "시장 기억"입니다.
그리고 시장에는 수준이 있습니다. 예를 들어 Maxim에서 100이라는 가격으로 무언가를 샀을 때 가격이 급격히 떨어졌고 99에서 스탑으로 닫히지 않았고 가격은 현재 75에서 손실을 보고 있습니다. 가격이 100으로 돌아올 때 가격이 돌아오기를 기도하면 즉시 구매를 종료하고 판매를 하고 가격이 하락합니다. 이것은 극단이 아니라 수준이다.
당연히 군중이 같은 지점에 + -로 들어가기 때문에 혼자가 아닙니다.
따라서 아무도 가격의 브라운 운동을 테스트할 때 수준을 고려하지 않습니다.
그것은 모두 사실입니다. 그러나 당신이 발표한 훨씬 더 많은 요소가 있으며, 그 중 당신이 말하는 투기적인 요소는 무시할 수 있는 영향을 미칩니다. 특히 Forex에서 "순수한" 펀더멘털과 계층 구조에 대해서만 이야기한다면 시장 상황에 관계없이 종종 발생하는 순전히 무작위 대형 거래뿐만 아니라 내부 정보에 대한 액세스 수준의 수준을 중단하고 수준을 무너뜨릴 수 있는 자본과 함께 작동하는 더 다양한 "반 TA" 전략을 여기에 추가할 수 있습니다. DC의 어리버리가 아니라 은행 간 시장에서 실제 생활에서 관찰되는 것처럼 모든 것이 완전히 "효과적"이고 거의 무작위가 될 것입니다.
우리는 모릅니다, 동의하지만 간접적으로 식별을 시도할 수 있습니다 ...
1) 주요 선수는 군중의 카운터 에이전트입니다. 군중이없는 사람들은 그가 입장하지 않을 것입니다. 어리석게도 포즈를 열고 닫을 사람이 없습니다.
2) 군중은 원칙에 따라 "시장 기억"통계에서 작동합니다 - 지금 하십시오, 과거 에 하는 것이 수익성이 있었습니다
이 순간에 군중이 모호하지 않은 작업을 수행할 영역을 간접적으로 식별할 수 있습니다.
예를 들어, 시장은 모든 사람들에게 거의 하루 종일 매수하라고 말했고 우리는 어제 하락할 것이라는 것을 알 수 있었습니다.
녹색 점은 과매수, 어제 군중은 하루 종일 어리석게 샀다
이것은 매우 드물게 발생하므로 하루 종일
나는 이미 마법사의 작업에서이 지표의 일부를 보여 주었지만 심각하게 받아들이지 않았으며 Maxim에 MT4로 이전하는 것을 도와달라고 요청했지만 그도 자신의 일에 바쁩니다.
카록, 예측은 가능하지만 어렵고 항상 그런 것은 아니다
"군중 전략"을 식별하는 아이디어는 수염이 있고 백발이지만 불행히도 실제로는 과거 패턴의 상관 관계를 찾고 "승자"의 미래를 외삽하는 것보다 더 효과적이지 않습니다. 상인이 했다. 그 이유는 "군중"이 매우 이질적이어서 우리가 원하는 대로 일관성 있게 행동하지 않기 때문이며, 또한 많은 데이터를 사용하여 한 시간 앞의 방향을 예측하는 데 통계적 이점이 있습니다. 상위 ML 알고리즘은 2-3%를 초과하지 않습니다. 즉, 통계적 의미에서 유효하지 않고 상대할 것이 없으며 가장 순수한 형태의 클래식 TA는 노이즈입니다.
너무 많은 단어와 하나의 물 ... toretics 군중의 일반적인 문구.
추신 내 말은 당신이 아니라 포럼의 이 사람
다른 포럼에서 찾았습니다.
그래 좋아
이 분야에서 최소한 무언가를 달성하려면 열심히 노력해야 합니다. 그리고 그것은 타고난 능력에 달려 있습니다. 그리고 물론, 멍청한 놈의 MO에 대한 토론은 부드럽습니다. 자신이 어떻게 기본을 배우기 시작하고 똑똑해지려고 노력했는지 기억할 때와 동일합니다.
너무 많은 단어와 하나의 물 ... toretics 군중의 일반적인 문구.
추신 내 말은 당신이 아니라 포럼의 이 사람
전체 8 줄이 아닙니다 :)
더 짧게 만들 수도 있습니다. 시장의 "군중"은 이에 대항하기 위해 통계(MO 포함)를 사용하여 감지할 수 없습니다.
여기까지는 기발한 발상이라 찔리며 젊게 내 비판을 감정적으로 비난하는데, 직접 확인해보면 묵묵히 동의하게 될 것이다.