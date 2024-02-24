트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1082 1...107510761077107810791080108110821083108410851086108710881089...3399 새 코멘트 [삭제] 2018.09.28 11:27 #10811 알렉산더_K2 : 어제 나는 전체 스레드를 훑어 보았습니다. 맙소사, 얼마나 열광적이었습니까! 고통받는 사람들의 군중은 서로 밀어 내고 사자처럼 그물을 괴롭혔습니다. 말 그대로 이빨. 그들은 지성과 광기로 빛났습니다 ... 그들은 대머리 악마에 이르기까지 움직이는 모든 것을 입구에서 봉사했습니다 ... 그리고 무슨 일이 일어났습니까? 무관심, 무릎의 약점 및 공허함 ... 일반적인 것은 숙취입니다. 다시 한 번 - Kolmogorov의 요구 사항을 충족하는 입력 데이터를 준비하면 만족할 것입니다. 우리는 알고, 우리는 들었습니다 :) Alexander_K2 2018.09.28 11:32 #10812 막심 드미트리예프스키 : 우리는 알고, 우리는 들었습니다 :) 이것이 핵심입니다. 누군가가 그러한 행을 준비하는 것이 불가능하다고 말하면 그의 눈에 안전하게 침을 뱉을 수 있습니다. 결국, 마법사는 어떻게 든 이것을 수행합니다. 그는 거의 고정 된 VR을 가지고 있으며이 변형의 비밀을 조심스럽게 유지합니다. 지켜야 할 것이 있습니다 - 분명히. 이것은 작업해야 할 사항입니다. 제 브랜치에서는 VR을 검은색으로 구부리기도 합니다. 하지만 다른 용도로 사용합니다. [삭제] 2018.09.28 11:39 #10813 알렉산더_K2 : 이것이 핵심입니다. 누군가가 그러한 행을 준비하는 것이 불가능하다고 말하면 그의 눈에 안전하게 침을 뱉을 수 있습니다. 결국, 마법사는 어떻게 든 이것을합니다. 그는 거의 고정 된 VR을 가지고 있으며이 변형의 비밀을 조심스럽게 지킵니다. 지켜야 할 것이 있습니다 - 분명히. 이것은 작업해야 할 사항입니다. 제 브랜치에서는 VR을 검은색으로 구부리기도 합니다. 하지만 다른 용도로 사용합니다. 그리고 1 버튼을 클릭하면 그런 시리즈가 어떤 데이터에서도 내 지식 없이 얻을 수 있도록 만들려고 노력하고 있습니다 :)) 그리고 큰 돈이 자연스럽게 내 삶에 들어 왔습니다. Alexander_K2 2018.09.28 11:41 #10814 막심 드미트리예프스키 : 그리고 1 버튼을 클릭하면 그런 시리즈가 어떤 데이터에서도 내 지식 없이 얻을 수 있도록 만들려고 노력하고 있습니다 :)) 그리고 큰 돈이 자연스럽게 내 삶에 들어 왔습니다. 멋진. 자, 자, 이제... NeuroGrail에서 정말 취하고 싶습니다. 갈증... Natalja Romancheva 2018.09.28 11:45 #10815 알렉산더_K2 : 멋진. 자, 자, 이제... NeuroGrail에서 정말 취하고 싶습니다. 갈증... 뉴로그 레일 ! 시원한! 해골로 만든? Farkhat Guzairov 2018.09.28 14:07 #10816 나는 내 의견을 표현할 것입니다. 만약 당신이 정말로 고전적인 신경망을 다루고 싶다면 번역을 읽지 말아야 하며, 더군다나 지역 장인의 해석은 막다른 골목에 이르거나 처음에는 잘못된 결과로 이어질 것이기 때문입니다. Google에 순무와 번역가가 도움을 드리면 기쁠 것입니다. Farkhat Guzairov 2018.09.28 14:08 #10817 신경망 자체가 AI가 아니라 구성 요소라는 점은 단 한 가지입니다. 신경망만 훈련할 수 있고, 그 다음 더 높은 수준의 네트워크가 있어야 합니다(의사 결정). Renat Akhtyamov 2018.09.28 19:11 #10818 이해하지 못했다.... 이것은 생각할 필요가 없습니다 1차 주문의 승자 시리즈를 예로 들어 보겠습니다. 이것은 게임이 ikas에 해당 계수 A-toe를 곱한 값과 같을 것임을 의미합니다. 이는 각 ikas마다 다릅니다... 거기 뭐가 멋져? Renat Akhtyamov 2018.09.28 19:40 #10819 난 죽어가고 있어 음, 단위에 가격을 곱하십시오 [삭제] 2018.09.28 20:16 #10820 나 죽어가고 있어... 1...107510761077107810791080108110821083108410851086108710881089...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
어제 나는 전체 스레드를 훑어 보았습니다. 맙소사, 얼마나 열광적이었습니까! 고통받는 사람들의 군중은 서로 밀어 내고 사자처럼 그물을 괴롭혔습니다. 말 그대로 이빨. 그들은 지성과 광기로 빛났습니다 ... 그들은 대머리 악마에 이르기까지 움직이는 모든 것을 입구에서 봉사했습니다 ...
그리고 무슨 일이 일어났습니까? 무관심, 무릎의 약점 및 공허함 ... 일반적인 것은 숙취입니다.
다시 한 번 - Kolmogorov의 요구 사항을 충족하는 입력 데이터를 준비하면 만족할 것입니다.
우리는 알고, 우리는 들었습니다 :)
이것이 핵심입니다. 누군가가 그러한 행을 준비하는 것이 불가능하다고 말하면 그의 눈에 안전하게 침을 뱉을 수 있습니다. 결국, 마법사는 어떻게 든 이것을 수행합니다. 그는 거의 고정 된 VR을 가지고 있으며이 변형의 비밀을 조심스럽게 유지합니다. 지켜야 할 것이 있습니다 - 분명히. 이것은 작업해야 할 사항입니다. 제 브랜치에서는 VR을 검은색으로 구부리기도 합니다. 하지만 다른 용도로 사용합니다.
그리고 1 버튼을 클릭하면 그런 시리즈가 어떤 데이터에서도 내 지식 없이 얻을 수 있도록 만들려고 노력하고 있습니다 :)) 그리고 큰 돈이 자연스럽게 내 삶에 들어 왔습니다.
멋진.
자, 자, 이제... NeuroGrail에서 정말 취하고 싶습니다. 갈증...
뉴로그 레일 !
시원한!
해골로 만든?
나는 내 의견을 표현할 것입니다. 만약 당신이 정말로 고전적인 신경망을 다루고 싶다면 번역을 읽지 말아야 하며, 더군다나 지역 장인의 해석은 막다른 골목에 이르거나 처음에는 잘못된 결과로 이어질 것이기 때문입니다.
Google에 순무와 번역가가 도움을 드리면 기쁠 것입니다.
이해하지 못했다....
이것은 생각할 필요가 없습니다
1차 주문의 승자 시리즈를 예로 들어 보겠습니다.
이것은 게임이 ikas에 해당 계수 A-toe를 곱한 값과 같을 것임을 의미합니다. 이는 각 ikas마다 다릅니다...
거기 뭐가 멋져?
난 죽어가고 있어
음, 단위에 가격을 곱하십시오
나 죽어가고 있어...