트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1085

Alexander_K2 2018.09.30 12:48 #10841

초월자 :

여느 때와 같이 성배 수색은 참가자들이 친구의 머리카락을 뽑는다는 사실을 동반합니다.

나는 명확히 할 것입니다 - NeuroGrail. NeuroGrail은 Grail 의 아들입니다.

Renat Akhtyamov 2018.09.30 12:51 #10842

마법사_ :

나는 완전히 당신 편입니다.

그리고 또 어떤 음모가 있습니까?

마지막으로 더 이상은 없어

Renat Akhtyamov 2018.09.30 13:02 #10843

마법사_ :

당신을 괴롭히는 다른 것에 대해 생각하십니까? 불안감? 오파티야? 창밖으로 나가고 싶으세요?

마법사, 감히, 응?

주제에 대해 쓰기, 상태 표시, 전략 설명

글쎄, 내가 왜 당신의 트롤링에주의를 기울여야합니까?

안 돼, 그렇지?

자신의 결론을 도출

그게 다야

그러면 비즈니스 대화만 지원하고 다른 것은 지원하지 않습니다.

Renat Akhtyamov 2018.09.30 13:07 #10844

마법사_ :

글쎄, 어떤 습관. 어른 남자 같지만 빨간 스타킹을 신고 컴퓨터에 간다

실행 - 포럼에서 멋진 게시물을 낙서합니다. 그리고 가장 중요한 것은 - 그는 지점을 선택하는 방법을 알고 있습니다!)))

세상을 지배하십시오, 그의 어머니))))

내 예상은 27일이었는데 오늘은 30일

당신은 무엇에 만족하지 않습니까?

Renat Akhtyamov 2018.09.30 13:11 #10845

마법사_ :

나는 어제 사람으로 물었습니다-모든 약을 한 번에 먹지 마십시오)))

그건 그렇고, 내 게시물을 인용 주셔서 감사합니다.

여기 또 하나가 있습니다:

Vladimir Karputov 2018.09.30 14:33 #10846

맹세하지 마십시오.

Yuriy Asaulenko 2018.09.30 15:22 #10847

레나트 아크티아모프 :

실제 거래의 상태 만이 설득력있게 들릴 수 있으며 다른 것은 없습니다.

어, 지금. 아파트 열쇠를 줄 수 있습니까? 왜 그렇게 겸손합니까?

그건 그렇고, 왜 관심이 있습니까? 그리고 끊임없이 주목받고 있습니다. 연방 세금 서비스는 자원 봉사자가 없어도 알아낼 것입니다. 왜?

Renat Akhtyamov 2018.09.30 15:36 #10848

유리 아사울렌코 :

어, 지금. 아파트 열쇠를 줄 수 있습니까? 왜 그렇게 겸손합니까?

그건 그렇고, 왜 관심이 있습니까? 그리고 끊임없이 주목받고 있습니다. 연방 세금 서비스는 자원 봉사자가 없어도 알아낼 것입니다. 왜?

겸손하지 못한 자에게만 묻노라 ;)

Mihail Marchukajtes 2018.09.30 16:01 #10849

내 까만 눈이 어디 있습니까 볼그데 어디 어디 어디 볼로 데데 .. TAAAAAAmmmmmm 삼림 경찰서가 어디에 :-). 인색한 수컷의 눈물을 닦아주었어요.... 하지만 모에 대한 열정은 가지에서 식지 않아요 :-)

Unicornis 2018.09.30 16:43 #10850

Alexander_K2 :

나는 명확히 할 것입니다 - NeuroGrail. NeuroGrail은 Grail의 아들입니다.

이제 삼위일체로 가봅시다. 그러면 아마도 세피로스 나무가 있을 것입니다. 추세를 설명하는 데 딱 맞습니다. )))
여느 때와 같이 성배 수색은 참가자들이 친구의 머리카락을 뽑는다는 사실을 동반합니다.
나는 명확히 할 것입니다 - NeuroGrail. NeuroGrail은 Grail 의 아들입니다.
나는 완전히 당신 편입니다.
그리고 또 어떤 음모가 있습니까?
마지막으로
더 이상은 없어
당신을 괴롭히는 다른 것에 대해 생각하십니까? 불안감? 오파티야? 창밖으로 나가고 싶으세요?
마법사, 감히, 응?
주제에 대해 쓰기, 상태 표시, 전략 설명
글쎄, 내가 왜 당신의 트롤링에주의를 기울여야합니까?
안 돼, 그렇지?
자신의 결론을 도출
그게 다야
그러면 비즈니스 대화만 지원하고 다른 것은 지원하지 않습니다.
글쎄, 어떤 습관. 어른 남자 같지만 빨간 스타킹을 신고 컴퓨터에 간다
실행 - 포럼에서 멋진 게시물을 낙서합니다. 그리고 가장 중요한 것은 - 그는 지점을 선택하는 방법을 알고 있습니다!)))
세상을 지배하십시오, 그의 어머니))))
내 예상은 27일이었는데 오늘은 30일
당신은 무엇에 만족하지 않습니까?
나는 어제 사람으로 물었습니다-모든 약을 한 번에 먹지 마십시오)))
그건 그렇고, 내 게시물을 인용 주셔서 감사합니다.
여기 또 하나가 있습니다:
맹세하지 마십시오.
실제 거래의 상태 만이 설득력있게 들릴 수 있으며 다른 것은 없습니다.
어, 지금. 아파트 열쇠를 줄 수 있습니까? 왜 그렇게 겸손합니까?
겸손하지 못한 자에게만 묻노라
;)
이제 삼위일체로 가봅시다.
그러면 아마도 세피로스 나무가 있을 것입니다. 추세를 설명하는 데 딱 맞습니다. )))