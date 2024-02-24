트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1076 1...106910701071107210731074107510761077107810791080108110821083...3399 새 코멘트 FxTrader562 2018.09.20 09:43 #10751 막심 드미트리예프스키 : 현재 논리는 베이지안 추론을 제외하고는 PNN과 같습니다. :) 아니요..PNN은 "Pulsed Neural Network"를 의미합니다. 특정 시간 내에 결정을 내리거나 종료하고 다음 루프로 이동하는 것을 의미합니다.... 따라서 TickCount() 함수 또는 다른 함수를 사용하여 지연 프로세스를 처리하고 루프가 너무 오래 걸리는 경우 루프를 중단하는 함수를 하나 더 처리해야 합니다... FxTrader562 2018.09.20 09:44 #10752 FxTrader562 : 아니요..PNN은 "Pulsed Neural Network"는 특정 시간 내에 결정을 내리거나 종료하고 다음 루프로 이동하는 것을 의미합니다....모든 것은 빠른 의사 결정 프로세스에 관한 것입니다. 따라서 TickCount() 함수 또는 다른 함수를 사용하여 지연 프로세스를 처리하고 루프가 너무 오래 걸리는 경우 루프를 중단하는 함수를 하나 더 처리해야 합니다... FxTrader562 2018.09.20 09:49 #10753 막심 드미트리예프스키 : 아니, 다항식 NN "PNN"이라는 용어는 "Pulsed Neural Network"와 "Ploynomial Neural Network" 모두에 사용되었지만 여기에 내가 보고 있는 것이 있으며 PNN은 "Pulsed Neural Network"를 의미한다고 나와 있습니다. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1 %8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82 %D1% FxTrader562 2018.09.20 09:57 #10754 막심 드미트리예프스키 : 예, 하지만 다항식 NN을 의미합니다. gmdh 및 NN 및 베이지안 추론을 사용합니다. 개인 메시지 확인 예, 그렇다면 우리는 여기에서 이미 PNN을 사용하고 있지만 여기서는 확률을 사용하지 않고 있습니다. 책에 정의된 것 같습니다. 아니면 Pr((x,y)의 확률을 사용하여 손실 함수 또는 오류를 계산하기 위해 어디에서나 구현했습니까? )? 그런데 "LOG LOSS"와 "OOB LOSS"가 무엇인지 ... 정의하십시오. FxTrader562 2018.09.20 10:05 #10755 막심 드미트리예프스키 : http://wiki.fast.ai/index.php/Log_Loss 학습 및 테스트 데이터 세트의 오류(RDF 메트릭에 포함됨) 분류 오류 또는 로그 손실(교차 엔트로피)을 사용합니다. Rdf는 학습 후 이 오류를 반환합니다. 좋아, 당신은 단순히 코드를 시도하고 그것이 작동하는지 여부를 테스트 할 수 있습니다.... 그런 다음, 저를 업데이트 .. 몇시간뒤에 가입하겠습니다... RDF의 전체 코딩을 완료했기 때문에 이러한 용어와 구문을 빨리 이해하지 못하기 때문에 이러한 것들을 더 빠르고 더 잘 이해할 수 있을 것입니다.))) mytarmailS 2018.09.20 11:22 #10756 마법사_ : 하나. 작성 - 작동하지 않습니다. 필터의 필요성이 이를 확인시켜줍니다. 동일한 성공으로 다이버 또는 다른 것을 가져 와서 필터링 할 수 있습니다 ... 작업하는 입력 데이터를 필터링하지 않습니까? 거래 시스템 자체도 필터이며, 이는 차례로 더 작은 차수의 다른 필터로 구성됩니다. 막심 드미트리예프스키 : 사이트의 남자가 거짓말을 하고 그를 프로그래밍 교육으로 유인했습니다. Maksimka, 당신은 우스꽝 스럽습니다. 당신은 도네츠크 지역의 일종의 바보 같은 "수준"으로 5 분 안에 그 후보자가 해결 한 문제를 해결하기로 결정했습니다. 10년 정도 과학을 하고 시장이 뭔지, 수준이 뭔지도 모르고 어리둥절하고 원시적이다. [삭제] 2018.09.20 11:25 #10757 mytarmailS : 작업하는 입력 데이터를 필터링하지 않습니까? 거래 시스템 자체도 필터이며, 이는 차례로 더 작은 차수의 다른 필터로 구성됩니다. Maksimka, 당신은 우스꽝 스럽습니다. 당신은 도네츠크 지역의 일종의 바보 같은 "수준"으로 5 분 안에 그 후보자가 해결 한 문제를 해결하기로 결정했습니다. 10년 정도 과학을 하고 시장이 뭔지, 수준이 뭔지도 모르고 어리둥절하고 원시적이다. 이것이 이 "후보"가 10년 동안 당신에게 준 것입니다. mytarmailS 2018.09.20 11:27 #10758 막심 드미트리예프스키 : 이것이 이 "후보"가 10년 동안 당신에게 준 것입니다. 확인 mytarmailS 2018.09.20 11:33 #10759 마법사_ : 밀도를 찾을 때 레벨을 이미 필터링했습니다. 아니, 밀도는 다른 것에 관한 것이었습니다 ... 레벨과 그에 대한 반응만 있을 뿐 다른 것이 빠져 있습니다. 막심 드미트리예프스키 : 익스트림 레벨과 Donchian 레벨이 하나라는 것조차 이해하지 못하셨군요. oh 슬퍼서 웃지 않을게 그리고 당신은 극단이 수준이 아니라는 것을 이해하지도 못했습니다((( oh 슬퍼서 웃지 않을게 FxTrader562 2018.09.20 12:02 #10760 막심 드미트리예프스키 : 다음 3차원 라인에서 다항식을 적용하고 싶습니다. 여기에서 변수 x 및 y에 일부 입력을 추가해야 합니다(예: x*y, x*y^2, x^2*y). 다항식 차수가 증가한 4 행 +1 입력에서 .. 문제가 있으면 수정하십시오. 나중에 모든 단계(라인)를 1개의 하드 루프로 수집해야 합니다. :) 이제 위의 코드가 1단계 및 2단계를 이해하는 데 정말 명확해 보입니다. 네, 지금까지 50~60% 정도만 이해하고 계시기 때문에 RDF와 관련하여 작성하신 내용을 100% 이해하셨다면 맞는 것 같습니다. :))) 그러나 GMDH 및 RDF를 구현하려면 모든 라인에 대해 모든 기능에 대해 이 코드를 계속해서 작성해야 하며 이것이 바로 switch case 문에서 수행한 작업입니다. :))) 내 말은 당신이 내 기능 을 대체하고 싶다면 10 번 작성해야한다는 것을 의미합니다. .... :)))) 그러나 나는 그것이 더 이상 GMDH가 아닐지 의심스럽습니다. 단순한 PNN이 될 것입니다. 또한 "ALGLIB" 라이브러리에서 사용되는 "통합"의 사용법을 알고 있다면 내 코드에서 사용되는 for 루프 대신 해당 함수를 호출하면 됩니다... 임대인 전문 고문 - 기타 지표 질문 1...106910701071107210731074107510761077107810791080108110821083...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
현재 논리는 베이지안 추론을 제외하고는 PNN과 같습니다. :)
아니요..PNN은 "Pulsed Neural Network"를 의미합니다. 특정 시간 내에 결정을 내리거나 종료하고 다음 루프로 이동하는 것을 의미합니다....
따라서 TickCount() 함수 또는 다른 함수를 사용하여 지연 프로세스를 처리하고 루프가 너무 오래 걸리는 경우 루프를 중단하는 함수를 하나 더 처리해야 합니다...
아니, 다항식 NN
"PNN"이라는 용어는 "Pulsed Neural Network"와 "Ploynomial Neural Network" 모두에 사용되었지만 여기에 내가 보고 있는 것이 있으며 PNN은 "Pulsed Neural Network"를 의미한다고 나와 있습니다.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1 %8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82 %D1%
예, 하지만 다항식 NN을 의미합니다. gmdh 및 NN 및 베이지안 추론을 사용합니다.개인 메시지 확인
예, 그렇다면 우리는 여기에서 이미 PNN을 사용하고 있지만 여기서는 확률을 사용하지 않고 있습니다. 책에 정의된 것 같습니다. 아니면 Pr((x,y)의 확률을 사용하여 손실 함수 또는 오류를 계산하기 위해 어디에서나 구현했습니까? )?
그런데 "LOG LOSS"와 "OOB LOSS"가 무엇인지 ... 정의하십시오.
http://wiki.fast.ai/index.php/Log_Loss
학습 및 테스트 데이터 세트의 오류(RDF 메트릭에 포함됨) 분류 오류 또는 로그 손실(교차 엔트로피)을 사용합니다. Rdf는 학습 후 이 오류를 반환합니다.
좋아, 당신은 단순히 코드를 시도하고 그것이 작동하는지 여부를 테스트 할 수 있습니다.... 그런 다음, 저를 업데이트 ..
몇시간뒤에 가입하겠습니다...RDF의 전체 코딩을 완료했기 때문에 이러한 용어와 구문을 빨리 이해하지 못하기 때문에 이러한 것들을 더 빠르고 더 잘 이해할 수 있을 것입니다.)))
하나. 작성 - 작동하지 않습니다. 필터의 필요성이 이를 확인시켜줍니다.
동일한 성공으로 다이버 또는 다른 것을 가져 와서 필터링 할 수 있습니다 ...
작업하는 입력 데이터를 필터링하지 않습니까? 거래 시스템 자체도 필터이며, 이는 차례로 더 작은 차수의 다른 필터로 구성됩니다.
사이트의 남자가 거짓말을 하고 그를 프로그래밍 교육으로 유인했습니다.
Maksimka, 당신은 우스꽝 스럽습니다. 당신은 도네츠크 지역의 일종의 바보 같은 "수준"으로 5 분 안에 그 후보자가 해결 한 문제를 해결하기로 결정했습니다. 10년 정도 과학을 하고 시장이 뭔지, 수준이 뭔지도 모르고 어리둥절하고 원시적이다.
이것이 이 "후보"가 10년 동안 당신에게 준 것입니다.
밀도를 찾을 때 레벨을 이미 필터링했습니다.
아니, 밀도는 다른 것에 관한 것이었습니다 ...
레벨과 그에 대한 반응만 있을 뿐 다른 것이 빠져 있습니다.
익스트림 레벨과 Donchian 레벨이 하나라는 것조차 이해하지 못하셨군요.
그리고 당신은 극단이 수준이 아니라는 것을 이해하지도 못했습니다(((
다음 3차원 라인에서 다항식을 적용하고 싶습니다. 여기에서 변수 x 및 y에 일부 입력을 추가해야 합니다(예: x*y, x*y^2, x^2*y).
다항식 차수가 증가한 4 행 +1 입력에서 .. 문제가 있으면 수정하십시오.
나중에 모든 단계(라인)를 1개의 하드 루프로 수집해야 합니다. :) 이제 위의 코드가 1단계 및 2단계를 이해하는 데 정말 명확해 보입니다.
네, 지금까지 50~60% 정도만 이해하고 계시기 때문에 RDF와 관련하여 작성하신 내용을 100% 이해하셨다면 맞는 것 같습니다. :)))
그러나 GMDH 및 RDF를 구현하려면 모든 라인에 대해 모든 기능에 대해 이 코드를 계속해서 작성해야 하며 이것이 바로 switch case 문에서 수행한 작업입니다. :)))
내 말은 당신이 내 기능 을 대체하고 싶다면 10 번 작성해야한다는 것을 의미합니다. .... :))))
그러나 나는 그것이 더 이상 GMDH가 아닐지 의심스럽습니다. 단순한 PNN이 될 것입니다.
또한 "ALGLIB" 라이브러리에서 사용되는 "통합"의 사용법을 알고 있다면 내 코드에서 사용되는 for 루프 대신 해당 함수를 호출하면 됩니다...