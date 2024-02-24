트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1083 1...107610771078107910801081108210831084108510861087108810891090...3399 새 코멘트 Renat Akhtyamov 2018.09.28 20:37 #10821 막심 드미트리예프스키 : 나 죽어가고 있어... 그럼 같은 Renat Akhtyamov 2018.09.29 21:17 #10822 막심 드미트리예프스키 : 우리는 알고, 우리는 들었습니다 :) 그것? https://www.forexfactory.com/showthread.php?t=278340 mytarmailS 2018.09.29 22:36 #10823 마법사_ : 수이와 참조. 그리드에 있으면 정상적으로 요리해야합니다. 그렇지 않으면 지붕 (레벨)이 철거됩니다. 요리는 정상이지만 아직 명확하지 않습니다 .... 일반 극한값은 작동하지 않고 다양한 복잡한 조합이 그 과정에서 작동하지만 그리드는 이를 찾지 못합니다. 그들은 조합을 수집하고 이가 있는지 확인하는 별도의 알고리즘이 필요합니다. 그런 다음 네트워크에 사용할 준비가 됩니다. mytarmailS 2018.09.29 23:10 #10824 마법사_ : 나무 등 숲. 네, 하지만 이것은 이미 흔적입니다. 단계, 그리고 저는 첫 번째 단계에 갇혀 있습니다. 정보의 변환, 조합을 찾으려면 먼저 조합을 만들어야 합니다. 이러한 조합은 데이터를 이미 연결, 추가, 폐기할 수 있는 몇 개의 조각으로 나누는 클러스터입니다. 일반적으로 결합 ...하지만 여기에 수행하는 방법이 있습니다. 조각 xs의 수는 ... 자, 여기 흔한 단순한 패턴을 보는데, 양방향, 단 하나의 네트워크도 찾지 못해서 바로 그려줄게... 1) 지그재그 움직임을 기다림 2) 여기에서 다중 이동이 이미 켜져 있고 가격은 어디로든 갈 수 있습니다. 가장 중요한 것은 261.8을 돌파하는 것입니다. 3) 그 후에야 100% 선에서 반등을 기다릴 수 있습니다. 즉, 조건 (2)는 언제든지 발생할 수 있거나 전혀 발생하지 않을 수 있습니다 예, 물론 반등이 없을 수도 있지만 이것은 무언가가 고려되지 않았지만 (무언가) 발생한다는 사실에서 더 가능성이 높습니다. 주말 저녁 백테스팅/최적화 혼돈에 패턴이 있을까요? 찾아보겠습니다! mytarmailS 2018.09.29 23:38 #10825 1) 알다시피, 나는 인간의 언어로 지그재그 움직임을 썼습니다. 모든 것이 간단하지만 움직임이란 무엇입니까 - 코드 형태의 파동? 시장이 프랙탈이면 어떻게 프로그래밍합니까? 하지만 프로그래밍해야 하고 모든 것을 동일한 매개변수로 가져와야 나중에 무언가를 찾기 위해 이러한 조합을 분리하고 만들 수 있습니다. 2) 그러한 미숙한 작업을 네트워크에 밀어 넣는 방법을 이해합니다. .... 예, 다중 방향 상황의 네트워크를 찾지는 못하지만 시장에는 그러한 ... 다중 방향 - 하나가있을 때만 있습니다. 상황은 다른 상황에서 발생하며 이는 여러 번 지속될 수 있습니다. mytarmailS 2018.09.29 23:50 #10826 마법사_ : 글쎄, 1 - 2까지의 거리가 충분하다면 지그재그로 선택하는 것이 가능할 것입니다. 다시 그리기를 제외합니다. 패턴 zz 등과 같은 기사를 찾으십시오. 누군가가 골라낸 것입니다. 여기에서 MO 딸랑이는 전혀 필요하지 않습니다 ... 네 읽어보고 지그재그로 해봤는데 프랙탈은 어떻게든 극복해야지.. 그리고 문제는 이 주어진 패턴을 설명하는 방법이 아니라 수백 가지가 더 있습니다. 문제는 네트워크가 다중 패스 옵션, 시간이 지남에 따라 확장된 이해할 수 없는 대상 등으로 이 클래스의 패턴을 찾도록 강제하는 방법입니다... 첫 번째는 kaneshn입니다. 내가 앉아서 생각하도록 데이터를 변환하는 방법 Igor Makanu 2018.09.30 00:02 #10827 mytarmailS : 네 읽어보고 지그재그로 해봤는데 프랙탈은 어떻게든 극복해야지.. 그리고 문제는 이 주어진 패턴을 설명하는 방법이 아니라 수백 가지가 더 있습니다. 문제는 네트워크가 다중 패스 옵션, 시간이 지남에 따라 확장된 이해할 수 없는 대상 등으로 이 클래스의 패턴을 찾도록 강제하는 방법입니다... 첫 번째는 kaneshn입니다. 내가 앉아서 생각하도록 데이터를 변환하는 방법 fractality를 평가하는 방법이 있지만 가장 널리 사용되는 방법은 box-counting 차원입니다. Renko 차트를 사용하여 시간을 배제할 수 있습니다. mytarmailS 2018.09.30 00:13 #10828 이고르 마카누 : fractality를 평가하는 방법이 있지만 가장 널리 사용되는 방법은 box-counting 차원입니다. Renko 차트를 사용하여 시간을 배제할 수 있습니다. 동일한 지그재그로 renko 범위 매개변수를 입력해야 하며 이는 좋지 않습니다. 그리고 프랙탈리티를 평가하는 대신 그것을 사용하는 방법은 무엇입니까? 그녀는 무엇을 줄 수 있습니까? Igor Makanu 2018.09.30 00:23 #10829 mytarmailS : 동일한 지그재그로 renko 범위 매개변수를 입력해야 하며 이는 좋지 않습니다. 그리고 프랙탈리티를 평가하는 대신 그것을 사용하는 방법은 무엇입니까? 그녀는 무엇을 줄 수 있습니까? Renko는 ZZ가 아닙니다. Renko는 바 내부의 작은 움직임을 숨길 것입니다. Renko 벽돌의 크기로 Renko 벽돌을 분해할 때도 작동합니다. 늦었지만 시간 구성 요소가 없고 소음이 없습니다. 구성 요소 당신 자신이 프랙탈리티에 대해 시작했습니다. 나는 일주일 전에 habrehabr에서 읽은 방법을주었습니다. 무엇이 프랙탈리티를 주는가? 예, 아무도 모릅니다. 이 추정치는 엔트로피와 유사하다고 생각합니다. 여기 프랙탈리티 평가에서, 엔트로피의 변화에서 찾을 수 있는 모든 것은 시장에 변화가 있었다는 것뿐입니다. 그러나 이것은 눈에 보입니다. 맨눈))) 난 그냥 box-counting 차원을 공부하는 중이야, 아직 코드에 쓰지 않았어, 내가 쓸게, 아마 보일거야... 하지만 난 의심스러워 내 접근 방식. 코어 MQL4 및 MQL5에 대한 코딩하는 방법? Yuriy Asaulenko 2018.09.30 00:26 #10830 이고르 마카누 : fractality를 평가하는 방법이 있지만 가장 널리 사용되는 방법은 box-counting 차원입니다. Renko 차트를 사용하여 시간을 배제할 수 있습니다. 이고르, 분포를 귀로 보여주지 않았습니까? 그것을 잃어 버렸다. 다시보고 무엇에서 어떻게 얻었는지 말하겠습니다. 1...107610771078107910801081108210831084108510861087108810891090...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
나 죽어가고 있어...
그럼 같은
우리는 알고, 우리는 들었습니다 :)
그것?
https://www.forexfactory.com/showthread.php?t=278340
수이와 참조. 그리드에 있으면 정상적으로 요리해야합니다. 그렇지 않으면 지붕 (레벨)이 철거됩니다.
요리는 정상이지만 아직 명확하지 않습니다 ....
일반 극한값은 작동하지 않고 다양한 복잡한 조합이 그 과정에서 작동하지만 그리드는 이를 찾지 못합니다. 그들은 조합을 수집하고 이가 있는지 확인하는 별도의 알고리즘이 필요합니다. 그런 다음 네트워크에 사용할 준비가 됩니다.
나무 등 숲.
네, 하지만 이것은 이미 흔적입니다. 단계, 그리고 저는 첫 번째 단계에 갇혀 있습니다. 정보의 변환, 조합을 찾으려면 먼저 조합을 만들어야 합니다. 이러한 조합은 데이터를 이미 연결, 추가, 폐기할 수 있는 몇 개의 조각으로 나누는 클러스터입니다. 일반적으로 결합 ...하지만 여기에 수행하는 방법이 있습니다. 조각 xs의 수는 ...
자, 여기 흔한 단순한 패턴을 보는데, 양방향, 단 하나의 네트워크도 찾지 못해서 바로 그려줄게...
1) 지그재그 움직임을 기다림
2) 여기에서 다중 이동이 이미 켜져 있고 가격은 어디로든 갈 수 있습니다. 가장 중요한 것은 261.8을 돌파하는 것입니다.
3) 그 후에야 100% 선에서 반등을 기다릴 수 있습니다. 즉, 조건 (2)는 언제든지 발생할 수 있거나 전혀 발생하지 않을 수 있습니다
예, 물론 반등이 없을 수도 있지만 이것은 무언가가 고려되지 않았지만 (무언가) 발생한다는 사실에서 더 가능성이 높습니다.
1) 알다시피, 나는 인간의 언어로 지그재그 움직임을 썼습니다. 모든 것이 간단하지만 움직임이란 무엇입니까 - 코드 형태의 파동? 시장이 프랙탈이면 어떻게 프로그래밍합니까? 하지만 프로그래밍해야 하고 모든 것을 동일한 매개변수로 가져와야 나중에 무언가를 찾기 위해 이러한 조합을 분리하고 만들 수 있습니다.
2) 그러한 미숙한 작업을 네트워크에 밀어 넣는 방법을 이해합니다. .... 예, 다중 방향 상황의 네트워크를 찾지는 못하지만 시장에는 그러한 ... 다중 방향 - 하나가있을 때만 있습니다. 상황은 다른 상황에서 발생하며 이는 여러 번 지속될 수 있습니다.
글쎄, 1 - 2까지의 거리가 충분하다면 지그재그로 선택하는 것이 가능할 것입니다.
다시 그리기를 제외합니다. 패턴 zz 등과 같은 기사를 찾으십시오. 누군가가 골라낸 것입니다.
여기에서 MO 딸랑이는 전혀 필요하지 않습니다 ...
네 읽어보고 지그재그로 해봤는데 프랙탈은 어떻게든 극복해야지..
그리고 문제는 이 주어진 패턴을 설명하는 방법이 아니라 수백 가지가 더 있습니다. 문제는 네트워크가 다중 패스 옵션, 시간이 지남에 따라 확장된 이해할 수 없는 대상 등으로 이 클래스의 패턴을 찾도록 강제하는 방법입니다...
첫 번째는 kaneshn입니다. 내가 앉아서 생각하도록 데이터를 변환하는 방법
fractality를 평가하는 방법이 있지만 가장 널리 사용되는 방법은 box-counting 차원입니다.
Renko 차트를 사용하여 시간을 배제할 수 있습니다.
동일한 지그재그로 renko 범위 매개변수를 입력해야 하며 이는 좋지 않습니다.
그리고 프랙탈리티를 평가하는 대신 그것을 사용하는 방법은 무엇입니까? 그녀는 무엇을 줄 수 있습니까?
Renko는 ZZ가 아닙니다. Renko는 바 내부의 작은 움직임을 숨길 것입니다. Renko 벽돌의 크기로 Renko 벽돌을 분해할 때도 작동합니다. 늦었지만 시간 구성 요소가 없고 소음이 없습니다. 구성 요소
당신 자신이 프랙탈리티에 대해 시작했습니다. 나는 일주일 전에 habrehabr에서 읽은 방법을주었습니다.
무엇이 프랙탈리티를 주는가? 예, 아무도 모릅니다. 이 추정치는 엔트로피와 유사하다고 생각합니다. 여기 프랙탈리티 평가에서, 엔트로피의 변화에서 찾을 수 있는 모든 것은 시장에 변화가 있었다는 것뿐입니다. 그러나 이것은 눈에 보입니다. 맨눈)))
난 그냥 box-counting 차원을 공부하는 중이야, 아직 코드에 쓰지 않았어, 내가 쓸게, 아마 보일거야... 하지만 난 의심스러워
이고르, 분포를 귀로 보여주지 않았습니까? 그것을 잃어 버렸다.
다시보고 무엇에서 어떻게 얻었는지 말하겠습니다.