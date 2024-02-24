트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2227 1...222022212222222322242225222622272228222922302231223222332234...3399 새 코멘트 [삭제] 2020.12.06 14:59 #22261 알렉세이 비아즈미킨 : Yandex의 특정 구현에 대해 이야기하고 있습니다. 파이썬에서는 공개 옵션에서 모든 것이 어렵지 않다는 것이 분명합니다. :) 왜 특정, 당신은 검색 엔진이 아닙니다 Aleksey Vyazmikin 2020.12.06 15:10 #22262 막심 드미트리예프스키 : 왜 특정, 당신은 검색 엔진이 아닙니다 예, 사실 필요가 없습니다. [삭제] 2020.12.06 15:27 #22263 알렉세이 비아즈미킨 : 예, 사실 필요가 없습니다. 일반적인 용어로 파이썬을 배우면 간단합니다. 책 목록을 삭제했습니다. 나는 아실릴 가장 흥미로운 것을 모두 사용할 수 있습니다. 물론 장기적으로 MO에 관심을 가질 계획이 아니라면 단순히 다른 옵션이 없습니다. Александр Алексеевич 2020.12.07 06:57 #22264 막심 드미트리예프스키 : 일반적인 용어로 파이썬을 배우면 간단합니다. 책 목록을 삭제했습니다. 나는 아실릴 가장 흥미로운 것을 모두 사용할 수 있습니다. 물론 장기적으로 MO에 관심을 가질 계획이 아니라면 단순히 다른 옵션이 없습니다. 안녕하세요, 책에 대한 링크를 던져) 어떻게 든 놓쳤습니다. Valeriy Yastremskiy 2020.12.07 10:21 #22265 알렉세이 비아즈미킨 : 예, 사실 필요가 없습니다. Max의 비디오, 그가 작동하는 방식을 보면 이것은 패키지 및 설명에 대한 Google 검색의 50%이고 다른 모든 것의 절반입니다.))) PHP와 달리 Python을 매력적으로 만드는 것은 인터넷에서 작업할 수 있는 자료가 있다는 것입니다. . Valeriy Yastremskiy 2020.12.07 10:51 #22266 알렉산더 알렉세비치 : 안녕하세요, 책에 대한 링크를 던져) 어떻게 든 놓쳤습니다. 막심 드미트리예프스키 : 비현실적으로 멋진 파이썬 및 파이썬 머신 러닝에 관한 문헌 아카이브 https://codernet.ru/books/python/?page=1 나는 python에 대한 핑크색 책을 좋아하지만 거기에 없는 것 같습니다. Python | CoderNet codernet.ru Архив учебной литературы по программированию на языке Python mytarmailS 2020.12.07 12:50 #22267 시장의 역학에 대해 생각하는 것을 좋아하는 사람들... 모델의 출력에서 전환점을 인식하도록 모델을 훈련시켰을 때 확률은 0에서 1 사이입니다. 표시기(출력)가 파란색으로 표시됩니다. 간단한 방법으로 지표는 판매에 대한 판매자의 관심을 보여줍니다 그림에서 볼 수 있듯이 표시기는 때때로 작동합니다. 그러나 다른 것이 더 흥미롭습니다. 모든 아름답고 반동 없는(바닐라) "추세"는 지표가 판매에 대한 판매자의 관심이 전혀 없음을 나타내는 순간에 정확히 발생합니다. 그리고 관심이 나타나자 마자 성장이 시작됩니다)) 그러니 모두가 지는 이유, TS가 고갈된 이유 등을 생각해 보십시오. ... Wizard2018 2020.12.07 13:03 #22268 mytarmailS : 시장의 역학에 대해 생각하는 것을 좋아하는 사람들... 그림에서 볼 수 있듯이 표시기는 때때로 작동합니다. 그러나 다른 것이 더 흥미롭습니다. 모든 아름답고 반동 없는(바닐라) "추세"는 지표가 판매에 대한 판매자의 관심이 전혀 없음을 나타내는 순간에 정확히 발생합니다. 이것은 바닐라 하향 움직임을 위해 판매자가 아니라 구매자 가 필요하기 때문입니다. :)))) 시장의 메커니즘이 그렇게 배열되어 있습니다. mytarmailS 2020.12.07 13:09 #22269 마법사2018 : 이것은 바닐라 하향 움직임을 위해 판매자가 아니라 구매자 가 필요하기 때문입니다. :)))) 시장의 메커니즘이 그렇게 배열되어 있습니다. 감사 모자 denis.eremin 2020.12.07 13:56 #22270 마법사2018 : 이것은 바닐라 하향 움직임을 위해 판매자가 아니라 구매자 가 필요하기 때문입니다. :)))) 시장의 메커니즘이 그렇게 배열되어 있습니다. 왜 구매자인가? 1...222022212222222322242225222622272228222922302231223222332234...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
Yandex의 특정 구현에 대해 이야기하고 있습니다. 파이썬에서는 공개 옵션에서 모든 것이 어렵지 않다는 것이 분명합니다. :)
왜 특정, 당신은 검색 엔진이 아닙니다
예, 사실 필요가 없습니다.
일반적인 용어로 파이썬을 배우면 간단합니다. 책 목록을 삭제했습니다. 나는 아실릴
가장 흥미로운 것을 모두 사용할 수 있습니다. 물론 장기적으로 MO에 관심을 가질 계획이 아니라면단순히 다른 옵션이 없습니다.
안녕하세요, 책에 대한 링크를 던져) 어떻게 든 놓쳤습니다.
Max의 비디오, 그가 작동하는 방식을 보면 이것은 패키지 및 설명에 대한 Google 검색의 50%이고 다른 모든 것의 절반입니다.))) PHP와 달리 Python을 매력적으로 만드는 것은 인터넷에서 작업할 수 있는 자료가 있다는 것입니다. .
비현실적으로 멋진 파이썬 및 파이썬 머신 러닝에 관한 문헌 아카이브
https://codernet.ru/books/python/?page=1
나는 python에 대한 핑크색 책을 좋아하지만 거기에 없는 것 같습니다.
시장의 역학에 대해 생각하는 것을 좋아하는 사람들...
모델의 출력에서 전환점을 인식하도록 모델을 훈련시켰을 때 확률은 0에서 1 사이입니다.
표시기(출력)가 파란색으로 표시됩니다.
간단한 방법으로 지표는 판매에 대한 판매자의 관심을 보여줍니다
그림에서 볼 수 있듯이 표시기는 때때로 작동합니다.
그러나 다른 것이 더 흥미롭습니다. 모든 아름답고 반동 없는(바닐라) "추세"는 지표가 판매에 대한 판매자의 관심이 전혀 없음을 나타내는 순간에 정확히 발생합니다.
그리고 관심이 나타나자 마자 성장이 시작됩니다))
그러니 모두가 지는 이유, TS가 고갈된 이유 등을 생각해 보십시오. ...
이것은 바닐라 하향 움직임을 위해 판매자가 아니라 구매자 가 필요하기 때문입니다. :)))) 시장의 메커니즘이 그렇게 배열되어 있습니다.
감사 모자
왜 구매자인가?