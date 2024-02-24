트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2221 1...221422152216221722182219222022212222222322242225222622272228...3399 새 코멘트 [삭제] 2020.12.04 12:31 #22201 mytarmailS : 뭐, 랜덤하우스가 없는게 정상입니다) 나는 아직도 그의 역할이 거기에 무엇인지 이해하지 못한다 내 생각에는 표시를 만드는 것이 지그재그 또는 신이 알고 있는 것보다 더 정상적입니다. mytarmailS 2020.12.04 12:37 #22202 막심 드미트리예프스키 : 내 생각에는 표시를 만드는 것이 지그재그 또는 신이 알고 있는 것보다 더 정상적입니다. 흠...뭔가 이해가 안가네요 [삭제] 2020.12.04 12:40 #22203 mytarmailS : 흠...뭔가 이해가 안가네요 이해할 것이 없습니다. 이것은 알고리즘의 가장 중요한 부분이 아닙니다. 원하는 대로 표시할 수 있습니다. Fast235 2020.12.04 12:41 #22204 기다려, 바로 본론으로 들어갈게 [삭제] 2020.12.04 12:41 #22205 Fast235 : 기다려, 바로 본론으로 들어갈게 이쁘게 들어와서 🤣🤣 엉엉 웃기네 나중에 또 올게 Fast235 2020.12.04 12:43 #22206 막심 드미트리예프스키 : 아름답게 입력 취향에 대해 이야기하자면 mytarmailS 2020.12.04 12:53 #22207 막심 드미트리예프스키 : 카록.. 했다 아직 아무것도 훈련하지 않았지만 시각적으로 그런 것은 보이지 않습니다 rsa 바이 사인 5 콤프 그리고 시뮬레이션 데이터로 [삭제] 2020.12.04 13:00 #22208 mytarmailS : 카록.. 했다 아직 아무것도 훈련하지 않았지만 시각적으로 그런 것은 보이지 않습니다 rsa 바이 사인 5 콤프 그리고 시뮬레이션 데이터로 클러스터는 적어도 더 조밀합니다. 배출량이 적어야 합니다. mytarmailS 2020.12.04 13:04 #22209 막심 드미트리예프스키 : 클러스터는 적어도 밀도가 높습니다. 배출량이 적어야 합니다. 연습해봐야지... 이제 정규화 되지 않은 가격이 rsa에 제출되면 차이가 표시됩니다. 그러나 정규화되지 않은 파일은 의미가 없습니다. Vladimir Perervenko 2020.12.04 13:07 #22210 mytarmailS : 분류 또는 회귀에 맞게 조정된 거의 모든 패키지에서 "최소" 뉴런을 훈련시키는 방법을 알아냈습니다. 가장 중요한 것은 패키지가 뉴런의 가중치에 대한 액세스를 제공하고 이를 변경할 수 있다는 것입니다. 그런 레시피. 1) 우리는 뉴런을 훈련합니다. 무엇이든 상관없이 가장 중요한 것은 가중치가 있는 모델을 얻는 것입니다. 2) 최적화 방법 선택(유전학, 개미, 떼, 어닐링 시뮬레이션 등) 3) 피트니스 함수 작성 4) 뉴런의 가중치를 가져와 최적화를 위한 매개변수로 제시합니다. 모두!! ))) 수익을 내기 위해 뉴런을 훈련시키거나 일종의 메가 인디케이터를 만들거나 무엇이든 만들 수 있습니다. 모든 것은 이미 발명되었습니다! 패키지 R 참조 - "automl" 1...221422152216221722182219222022212222222322242225222622272228...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
뭐, 랜덤하우스가 없는게 정상입니다)
나는 아직도 그의 역할이 거기에 무엇인지 이해하지 못한다
내 생각에는 표시를 만드는 것이 지그재그 또는 신이 알고 있는 것보다 더 정상적입니다.
흠...뭔가 이해가 안가네요
흠...뭔가 이해가 안가네요
기다려, 바로 본론으로 들어갈게
아름답게 입력
취향에 대해 이야기하자면
클러스터는 적어도 더 조밀합니다. 배출량이 적어야 합니다.
클러스터는 적어도 밀도가 높습니다. 배출량이 적어야 합니다.
연습해봐야지...
이제 정규화 되지 않은 가격이 rsa에 제출되면 차이가 표시됩니다.
그러나 정규화되지 않은 파일은 의미가 없습니다.
분류 또는 회귀에 맞게 조정된 거의 모든 패키지에서 "최소" 뉴런을 훈련시키는 방법을 알아냈습니다.
가장 중요한 것은 패키지가 뉴런의 가중치에 대한 액세스를 제공하고 이를 변경할 수 있다는 것입니다.
그런 레시피.
1) 우리는 뉴런을 훈련합니다. 무엇이든 상관없이 가장 중요한 것은 가중치가 있는 모델을 얻는 것입니다.
2) 최적화 방법 선택(유전학, 개미, 떼, 어닐링 시뮬레이션 등)
3) 피트니스 함수 작성
4) 뉴런의 가중치를 가져와 최적화를 위한 매개변수로 제시합니다.
모두!! )))
수익을 내기 위해 뉴런을 훈련시키거나 일종의 메가 인디케이터를 만들거나 무엇이든 만들 수 있습니다.
모든 것은 이미 발명되었습니다! 패키지 R 참조 - "automl"