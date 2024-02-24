트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1040

산산이치 포멘코 :

시나리오에 대해 자세히 설명해 주시겠습니까?

R 프로그램의 구성 요소를 일관된 전체로 결합하는 데 문제가 없습니다.

OnInit 섹션에서 R을 한 번 호출하고 R로 작성된 12개 반의 함수를 생성하는 신호에 대해 OnTick을 한 번 호출합니다. C ++ 또는 Fortran으로 작성된 함수를 참조하는 것인지 확실하지 않습니다. 이 모든 다양성은 고문에서 볼 수 없으며 R에 대한 텍스트의 변경으로 인해 고문의 변경 사항은 없습니다....


내 문제가 뭐야? 그리고 내가 볼 수 없는 이 문제를 파이썬에서 어떻게 해결할 수 있습니까?

질문이 무엇인지 잘 이해가 되지 않습니다.

일반 정보를 위한 스크립팅 언어에 대한 기사 - https://ru.wikipedia.org/wiki/Script_language 이 기사는 다소 구식이지만 몇 가지 아이디어를 제공합니다.

R은 또한 개발 환경에 고도로 전문화된 스크립팅 언어에 불과하며, R 환경 패키지에 특화된 자체 조작을 위해 설계되었습니다.

 

음....

분명히, 마침내 옷을 입고이 지점의 참가자는 휴식을 취하기로 결정했습니다 ...

바르게!

그러나 질문을 드리겠습니다.

Kolmogorov에 따르면 SW의 다음 값을 예측하려면 두 가지 조건이 필요합니다.

1. 기대 CB는 =0이어야 합니다.

이 기준은 다음 두 가지에 의해 충족됩니다.

a) 반환(첫 번째 차이, 증분) 가격

b) 슬라이딩 윈도우의 증가분의 합

좋은. 위아래로 탭하여 반환 - 물고기가 없습니다. 아직 증분 금액이 없습니다. 맞나요?

2. 슬라이딩 창의 ACF는 다음과 같아야 합니다.

주기적 기능. 그래서?

누구든지 이 함수의 빈도 분포를 플로팅하려고 시도한 적이 있습니까? 거침없는 시냇물에서 우리 주머니에 돈이 쏟아지려면 어떻게 해야 합니까?

[삭제]  
알렉산더_K2 :

Forex와 싸우고 Forbes의 정상에 오르려고 하는 것에 지쳐서, 우리는 여기에서 어리석음이 최악의 존재 스타일이 아니라고 유쾌하게 결정했습니다 :))

 
막심 드미트리예프스키 :

Forex와 싸우고 Forbes의 정상에 오르려고 하는 것에 지쳐서, 우리는 여기에서 어리석음이 최악의 존재 스타일이 아니라고 유쾌하게 결정했습니다 :))

:)) 동의합니다, 맥스. 하지만, 사실을 위해, 나는 아직도, 가끔은 행복한 과거를 휘젓는다... 성배 의 꿈은 불멸이다... 시를 쓸 때다 :)))

[삭제]  
알렉산더_K2 :

:)) 동의합니다, 맥스. 하지만, 사실을 위해, 나는 아직도, 가끔은 행복한 과거를 휘젓는다... 성배의 꿈은 불멸이다... 시를 쓸 때다 :)))

ACF와 관련하여 나는 특정 시점 이후에 수익률을 뒤집어야 한다는 의견을 계속 고수하고 두 부분 모두에서 ACF에 명시적인 주기성이 있는 가장 좋은 지점을 찾습니다. 그런 다음 과거 역수익률을 기반으로 예측할 수 있습니다. 그러나 지금까지는 물론, 나는 그것을 직접 해보지 않았습니다. :)

그건 그렇고, 오류도 매우 중요하지만 예측은 더 이상 이러한 모든 자동 회귀 및 가치만큼 무작위적이지 않습니다. + 다른 상황에 맞게 특별히 모델을 휘젓는 것이 필요합니다.
 
막심 드미트리예프스키 :

ACF와 관련하여 나는 특정 시점 이후에 수익률을 뒤집어야 한다는 의견을 계속 고수하고 두 부분 모두에서 ACF에 명시적인 주기성이 있는 가장 좋은 지점을 찾습니다. 그런 다음 과거 역수익률을 기반으로 예측할 수 있습니다. 그러나 지금까지는 물론, 나는 그것을 직접 해보지 않았습니다. :)

내가 당신에게 약간의 희망을 드리겠습니다 - Erlang 흐름의 ACF는 흐름의 순서가 증가하면서 주기적 형태를 얻습니다.

Erlang 스트림에만(!) 있고 다른 것은 없습니다. 막대 M1, M5 등에서 OHLC로 작업하면 이러한 효과가 나타나지 않습니다.

그러나이 포럼의 참가자 중 가장 낮은 수준을 고려할 때 눈에 완전한 광기가 있습니다.이 작업은 오랫동안 해결 될 것입니다 ... IMHO.

우리는 평소와 같이 마법사와 Alyoshenka를 기다리고 있습니다. 그들은 적절한 시간에 올 것입니다. 나는 그것을 믿는다.

 
알렉산더_K2 :

내가 당신에게 약간의 희망을 드리겠습니다 - Erlang 흐름의 ACF는 흐름의 순서가 증가하면서 주기적 형태를 얻습니다.

이것은 당연합니다. 그러나 이것에도 불구하고 결과는 보증금이 0이 될 것입니다.

알렉산더_K2 :

Erlang 스트림에만(!) 있고 다른 것은 없습니다. 막대 M1, M5 등에서 OHLC로 작업하면 이러한 효과가 나타나지 않습니다.

알렉산더, 나를 용서하지만 당신은 나조차도 견딜 수 없을 정도로 거친 게임을 가지고 있습니다)

이것은 문헌에 기술된 경우입니다. 위트) IMHO의 화.

 
드미트리 스쿠브 :

이것은 당연합니다. 그러나 이것에도 불구하고 결과는 보증금이 0이 될 것입니다.

알렉산더, 나를 용서하지만 당신은 나조차도 견딜 수 없을 정도로 거친 게임을 가지고 있습니다)

이것은 문헌에 기술된 경우입니다. 위트) IMHO의 화.

아니, 글쎄, 내가 틀릴 수도 있다, 드미트리 - 나는 단순히 모든 것을 비교할 수 없습니다. 방금 30차 Erlang에서 EURJPY 쌍 에 대한 ACF 주기성을 보았고 기뻤습니다... 전에는 이것을 본 적이 없었습니다...

 
막심 드미트리예프스키 :

ACF와 관련하여 나는 특정 시점 이후에 수익률을 뒤집어야 한다는 의견을 계속 고수하고 두 부분 모두에서 ACF에 명시적인 주기성이 있는 가장 좋은 지점을 찾습니다. 그런 다음 과거 역수익률을 기반으로 예측할 수 있습니다. 그러나 지금까지는 물론, 나는 그것을 직접 해보지 않았습니다. :)

그건 그렇고, 오류도 매우 중요하지만 예측은 더 이상 이러한 모든 자동 회귀 및 가치만큼 무작위적이지 않습니다. + 다른 상황에 맞게 특별히 모델을 휘젓는 것이 필요합니다.

ACF에 대해 전혀 모른다는 밝은 생각.

[삭제]  
유리 아사울렌코 :

ACF에 대해 전혀 모른다는 밝은 생각.

계속...

