시나리오에 대해 자세히 설명해 주시겠습니까?
R 프로그램의 구성 요소를 일관된 전체로 결합하는 데 문제가 없습니다.
OnInit 섹션에서 R을 한 번 호출하고 R로 작성된 12개 반의 함수를 생성하는 신호에 대해 OnTick을 한 번 호출합니다. C ++ 또는 Fortran으로 작성된 함수를 참조하는 것인지 확실하지 않습니다. 이 모든 다양성은 고문에서 볼 수 없으며 R에 대한 텍스트의 변경으로 인해 고문의 변경 사항은 없습니다....
내 문제가 뭐야? 그리고 내가 볼 수 없는 이 문제를 파이썬에서 어떻게 해결할 수 있습니까?
질문이 무엇인지 잘 이해가 되지 않습니다.
일반 정보를 위한 스크립팅 언어에 대한 기사 - https://ru.wikipedia.org/wiki/Script_language 이 기사는 다소 구식이지만 몇 가지 아이디어를 제공합니다.
R은 또한 개발 환경에 고도로 전문화된 스크립팅 언어에 불과하며, R 환경 패키지에 특화된 자체 조작을 위해 설계되었습니다.
그러나 질문을 드리겠습니다.
Kolmogorov에 따르면 SW의 다음 값을 예측하려면 두 가지 조건이 필요합니다.
1. 기대 CB는 =0이어야 합니다.
이 기준은 다음 두 가지에 의해 충족됩니다.
a) 반환(첫 번째 차이, 증분) 가격
b) 슬라이딩 윈도우의 증가분의 합
좋은. 위아래로 탭하여 반환 - 물고기가 없습니다. 아직 증분 금액이 없습니다. 맞나요?
2. 슬라이딩 창의 ACF는 다음과 같아야 합니다.
주기적 기능. 그래서?
누구든지 이 함수의 빈도 분포를 플로팅하려고 시도한 적이 있습니까? 거침없는 시냇물에서 우리 주머니에 돈이 쏟아지려면 어떻게 해야 합니까?
Forex와 싸우고 Forbes의 정상에 오르려고 하는 것에 지쳐서, 우리는 여기에서 어리석음이 최악의 존재 스타일이 아니라고 유쾌하게 결정했습니다 :))
:)) 동의합니다, 맥스. 하지만, 사실을 위해, 나는 아직도, 가끔은 행복한 과거를 휘젓는다... 성배 의 꿈은 불멸이다... 시를 쓸 때다 :)))
ACF와 관련하여 나는 특정 시점 이후에 수익률을 뒤집어야 한다는 의견을 계속 고수하고 두 부분 모두에서 ACF에 명시적인 주기성이 있는 가장 좋은 지점을 찾습니다. 그런 다음 과거 역수익률을 기반으로 예측할 수 있습니다. 그러나 지금까지는 물론, 나는 그것을 직접 해보지 않았습니다. :)그건 그렇고, 오류도 매우 중요하지만 예측은 더 이상 이러한 모든 자동 회귀 및 가치만큼 무작위적이지 않습니다. + 다른 상황에 맞게 특별히 모델을 휘젓는 것이 필요합니다.
내가 당신에게 약간의 희망을 드리겠습니다 - Erlang 흐름의 ACF는 흐름의 순서가 증가하면서 주기적 형태를 얻습니다.
Erlang 스트림에만(!) 있고 다른 것은 없습니다. 막대 M1, M5 등에서 OHLC로 작업하면 이러한 효과가 나타나지 않습니다.
그러나이 포럼의 참가자 중 가장 낮은 수준을 고려할 때 눈에 완전한 광기가 있습니다.이 작업은 오랫동안 해결 될 것입니다 ... IMHO.
우리는 평소와 같이 마법사와 Alyoshenka를 기다리고 있습니다. 그들은 적절한 시간에 올 것입니다. 나는 그것을 믿는다.
이것은 당연합니다. 그러나 이것에도 불구하고 결과는 보증금이 0이 될 것입니다.
아니, 글쎄, 내가 틀릴 수도 있다, 드미트리 - 나는 단순히 모든 것을 비교할 수 없습니다. 방금 30차 Erlang에서 EURJPY 쌍 에 대한 ACF 주기성을 보았고 기뻤습니다... 전에는 이것을 본 적이 없었습니다...
ACF에 대해 전혀 모른다는 밝은 생각.
