Sergey Golubev #:

결제 시점에 따라 다름

  • 은행 카드를 사용한 경우 국제 결제이므로 하루 이상 걸릴 수 있습니다;
  • MQL5 포럼 계정/잔액을 사용하여 결제한 경우 거의 즉시 처리됩니다.

이 링크에서 구독을 확인할 수 있습니다: https://www.mql5.com/ko/signals/subscriptions
그리고 이 링크에 구독이 표시되면 하우투의 이 게시물 있는 절차/지침을 따르세요.

결제가 완료되고 잔액에 표시되지만 구독을 클릭하면 구독 실패 알림이 표시됩니다 (아래 이미지)
브로커는 Tickmill 메타 트레이더 4입니다!
 
Yesica Rodriguez #:
프로필 페이지 상단에 '금융 작업이 제한되어 있습니다'라는 빨간색 경고 메시지가 표시됩니까?

https://www.mql5.com/ko/users/yr2

그렇다면 서비스 데스크에 문의하여 MQL5 계정에서 이 제한을 제거해야 합니다.

그런 다음 신호 구독 설정을 완료하거나 이전 구독이 취소된 경우 다시 구독할 수 있습니다.

 
문제가 무엇인지 알려주실 수 있나요?
신호 제공자가 어떤 브로커를 사용하는지 어떻게 알 수 있나요?

귀하의 질문에 대한 답변이 이미 있습니다. 동일한 질문에 대한 답변도 여기에서 받았습니다. 이 질문의 스팸 발송을 중지해 주세요.

 
Dd112233 신호 제공자가 어떤 브로커를 사용하는지 어떻게 알 수 있나요?
신호 제공자의 신호 페이지에 브로커와 계좌 유형이 기재되어 있습니다.
 

신호 제공자는 여기에서 카피 트레이딩을 시작한 이후 시간이 지남에 따라 브로커를 변경할 수 있습니다.

 
Dd112233 신호 제공자는 여기에서 카피 트레이딩을 시작한 이후 시간이 지남에 따라 브로커를 변경할 수 있습니다.

신호는 트레이딩 계좌의 파생상품입니다. 기존 신호의 거래 계좌(또는 브로커)를 변경하는 것은 기술적으로 불가능합니다.

페르시아어로 중복된 게시물을 게시하지 마시고 사이트에서 선택한 언어 섹션과 일치하는 언어만 사용해 주세요.


 
안녕하세요. 내 구독자에게 복사된 거래가 없습니다. 개설 및 마감된 거래에 대한 알림을 받았습니다. "기호를 찾을 수 없습니다"라고 표시됩니다. 이 주제에 대한 튜토리얼 링크가 있는 경우 해당 링크를 알려주세요.
 
Evgeniy Govorkov #:
안녕하세요. 내 구독자에게 복사된 거래가 없습니다. 개설 및 마감된 거래에 대한 알림을 받았습니다. "기호를 찾을 수 없음"이라고 표시됩니다. 이 주제에 대한 튜토리얼 링크가 있는 경우 링크를 알려주세요.

이는 일부 심볼이 매핑을 통과하지 못하기 때문일 수 있습니다.

-----------------------------

FAQ по сервису Сигналы - При регистрации сигнала выдает ошибку.
FAQ по сервису Сигналы - При регистрации сигнала выдает ошибку.
  • 2021.07.13
  • www.mql5.com
Но проблема с копированием конкретно XRPUSDT на моем сигнале существует и всплывала неоднократно. автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий. и проверить это можно или посмотреть спецификацию символов. ---------------- Такие моменты лучше подписчикам проверять до подписки
 
Sergey Golubev #:

예를 들어 일부 문자가 매핑을 통과하지 못하기 때문일 수 있습니다.

-----------------------------

예, Xauusd+가 있습니다. 구독자는 Xauusd만 가지고 있습니다. 이 경우 복사가 불가능하다는 것이 맞나요?
