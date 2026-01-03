기고글 토론 "거래신호에 가입하는 방법" - 페이지 116 1...109110111112113114115116117 새 코멘트 Yesica Rodriguez 2025.09.02 13:45 #1151 Sergey Golubev #:결제 시점에 따라 다름 은행 카드를 사용한 경우 국제 결제이므로 하루 이상 걸릴 수 있습니다; MQL5 포럼 계정/잔액을 사용하여 결제한 경우 거의 즉시 처리됩니다. 이 링크에서 구독을 확인할 수 있습니다: https://www.mql5.com/ko/signals/subscriptions 그리고 이 링크에 구독이 표시되면 하우투의 이 게시물 #1148에 있는 절차/지침을 따르세요. 결제가 완료되고 잔액에 표시되지만 구독을 클릭하면 구독 실패 알림이 표시됩니다 (아래 이미지) 브로커는 Tickmill 메타 트레이더 4입니다! Eleni Anna Branou 2025.09.02 14:13 #1152 Yesica Rodriguez #: 결제가 완료되어 잔액에 표시되지만 구독을 클릭하면 구독 실패 알림이 표시됩니다 (아래 이미지) 브로커는 Tickmill 메타 트레이더 4입니다! 프로필 페이지 상단에 '금융 작업이 제한되어 있습니다'라는 빨간색 경고 메시지가 표시됩니까? https://www.mql5.com/ko/users/yr2 그렇다면 서비스 데스크에 문의하여 MQL5 계정에서 이 제한을 제거해야 합니다. 그런 다음 신호 구독 설정을 완료하거나 이전 구독이 취소된 경우 다시 구독할 수 있습니다. Andranik Petrosian 2025.09.06 08:58 #1153 문제가 무엇인지 알려주실 수 있나요? 파일: camphoto_959030623.jpeg 3900 kb Dd112233 2025.10.21 12:05 #1154 신호 제공자가 어떤 브로커를 사용하는지 어떻게 알 수 있나요? 운영자 수정 귀하의 질문에 대한 답변이 이미 있습니다. 동일한 질문에 대한 답변도 여기에서 받았습니다. 이 질문의 스팸 발송을 중지해 주세요. Volodymyr Zubov 2025.10.21 12:12 #1155 Dd112233 신호 제공자가 어떤 브로커를 사용하는지 어떻게 알 수 있나요? 신호 제공자의 신호 페이지에 브로커와 계좌 유형이 기재되어 있습니다. Dd112233 2025.10.25 18:48 #1156 신호 제공자는 여기에서 카피 트레이딩을 시작한 이후 시간이 지남에 따라 브로커를 변경할 수 있습니다. Vladislav Boyko 2025.10.25 19:18 #1157 Dd112233 신호 제공자는 여기에서 카피 트레이딩을 시작한 이후 시간이 지남에 따라 브로커를 변경할 수 있습니다. 신호는 트레이딩 계좌의 파생상품입니다. 기존 신호의 거래 계좌(또는 브로커)를 변경하는 것은 기술적으로 불가능합니다. 페르시아어로 중복된 게시물을 게시하지 마시고 사이트에서 선택한 언어 섹션과 일치하는 언어만 사용해 주세요. Evgeniy Govorkov 2025.11.05 16:42 #1158 안녕하세요. 내 구독자에게 복사된 거래가 없습니다. 개설 및 마감된 거래에 대한 알림을 받았습니다. "기호를 찾을 수 없습니다"라고 표시됩니다. 이 주제에 대한 튜토리얼 링크가 있는 경우 해당 링크를 알려주세요. Sergey Golubev 2025.11.05 17:37 #1159 Evgeniy Govorkov #: 안녕하세요. 내 구독자에게 복사된 거래가 없습니다. 개설 및 마감된 거래에 대한 알림을 받았습니다. "기호를 찾을 수 없음"이라고 표시됩니다. 이 주제에 대한 튜토리얼 링크가 있는 경우 링크를 알려주세요. 이는 일부 심볼이 매핑을 통과하지 못하기 때문일 수 있습니다. 매핑: 글 #4338 및 글 #4339 요약: 게시물 #2 설명 (러시아어 포럼): 이 스레드의 첫 페이지 ----------------------------- FAQ по сервису Сигналы - При регистрации сигнала выдает ошибку. 2021.07.13www.mql5.com Но проблема с копированием конкретно XRPUSDT на моем сигнале существует и всплывала неоднократно. автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий. и проверить это можно или посмотреть спецификацию символов. ---------------- Такие моменты лучше подписчикам проверять до подписки Evgeniy Govorkov 2025.11.05 18:54 #1160 Sergey Golubev #:예를 들어 일부 문자가 매핑을 통과하지 못하기 때문일 수 있습니다. 매핑: 글 #4338 및 글 #4339 요약: 게시물 #2 설명(러시아어 포럼): 이 스레드의 첫 페이지 ----------------------------- 예, Xauusd+가 있습니다. 구독자는 Xauusd만 가지고 있습니다. 이 경우 복사가 불가능하다는 것이 맞나요? 1...109110111112113114115116117 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
결제 시점에 따라 다름
이 링크에서 구독을 확인할 수 있습니다: https://www.mql5.com/ko/signals/subscriptions
그리고 이 링크에 구독이 표시되면 하우투의 이 게시물 #1148에 있는 절차/지침을 따르세요.
브로커는 Tickmill 메타 트레이더 4입니다!
결제가 완료되어 잔액에 표시되지만 구독을 클릭하면 구독 실패 알림이 표시됩니다 (아래 이미지)
브로커는 Tickmill 메타 트레이더 4입니다!
프로필 페이지 상단에 '금융 작업이 제한되어 있습니다'라는 빨간색 경고 메시지가 표시됩니까?
https://www.mql5.com/ko/users/yr2
그렇다면 서비스 데스크에 문의하여 MQL5 계정에서 이 제한을 제거해야 합니다.
그런 다음 신호 구독 설정을 완료하거나 이전 구독이 취소된 경우 다시 구독할 수 있습니다.
신호 제공자가 어떤 브로커를 사용하는지 어떻게 알 수 있나요?
귀하의 질문에 대한 답변이 이미 있습니다. 동일한 질문에 대한 답변도 여기에서 받았습니다. 이 질문의 스팸 발송을 중지해 주세요.
신호 제공자는 여기에서 카피 트레이딩을 시작한 이후 시간이 지남에 따라 브로커를 변경할 수 있습니다.
신호는 트레이딩 계좌의 파생상품입니다. 기존 신호의 거래 계좌(또는 브로커)를 변경하는 것은 기술적으로 불가능합니다.
페르시아어로 중복된 게시물을 게시하지 마시고 사이트에서 선택한 언어 섹션과 일치하는 언어만 사용해 주세요.
안녕하세요. 내 구독자에게 복사된 거래가 없습니다. 개설 및 마감된 거래에 대한 알림을 받았습니다. "기호를 찾을 수 없음"이라고 표시됩니다. 이 주제에 대한 튜토리얼 링크가 있는 경우 링크를 알려주세요.
이는 일부 심볼이 매핑을 통과하지 못하기 때문일 수 있습니다.
이는 일부 심볼이 매핑을 통과하지 못하기 때문일 수 있습니다.
