기고글 토론 "거래신호에 가입하는 방법" - 페이지 115 1...108109110111112113114115116117 새 코멘트 Mazlan Mamat 2024.07.10 05:15 #1141 몇 년 동안 노력 중입니다. Eleni Anna Branou 2024.07.10 09:15 #1142 Mazlan Mamat #: 이봐요... 여기서 카피 트레이드를 구매하거나 소유하기에는 너무 복잡합니다... 시스템이 이해하기 어렵게 실행됩니다... 제발 도와주세요. 여기에 설명 된대로 모든 작업을 수행했는지 확인하십시오: MT4/MT5 신호 구독 방법 https://www.mql5.com/en/forum/189731 (MT4) https://www.mql5.com/en/forum/336422 (MT5) Giulio22 2025.01.14 18:47 #1143 안녕하세요, MT4 모바일에서 작동하나요 아니면 항상 PC에서 사용해야 하나요? 그렇다면 MT4 모바일에서 자동 거래가 되나요? Fernando Carreiro 2025.01.14 18:54 #1144 @Giulio22 #: 안녕하세요, MT4 모바일에서 작동하나요 아니면 항상 PC에서 사용해야 하나요? 그렇다면 MT4 모바일에서 자동매매가 되나요? 아니요, 메타트레이더 모바일 앱에서는 신호 구독을 할 수 없습니다. 컴퓨터 로컬 또는 VPS 서비스를 사용하여 원격으로 데스크톱 메타트레이더 애플리케이션에 있어야 합니다. 또한 메타트레이더 모바일 앱에는 "자동 거래" 기능이 없습니다. 모바일 단말기는 사용자 지정 프로그램을 실행할 수 없습니다. Hendrik Budi Widagdo 2025.04.14 17:15 #1145 누구나 "규칙이 MQL5에서 신호 트레이더가되는 기사를 보여줄 수 있습니까? 미리 감사드립니다. Eleni Anna Branou 2025.05.07 19:29 #1146 Hendrik Budi Widagdo #: 누구나 "규칙이 MQL5에서 신호 트레이더가되는 기사를 보여줄 수 있습니까? 미리 감사드립니다. https://www.mql5.com/ko/signals/rules Mohammed Fahad A Alkhalifah 2025.06.12 22:02 #1147 MetaQuotes:트레이딩 시그널을 구독하는 방법 새 문서가 게시되었습니다:작성자 MetaQuotes 하위 섹션 이후연결 및 권한만 부여하면 활성화할 필요 없이 자동으로 거래가 진행되나요?또는 거래를 복사하고 실행하려면 내 계정이 활성화되어 있어야합니다.내 질문 다른 방법으로신호에 가입하고 내 PC에서 모든 것을 설정하면 (내 PC를 쐈을 때 신호가 계속 작동하고 브로커의 내 계정이 신호 권한 아래에 있거나 PC가 활성화되어 있고 활성화되어 있어야하며 내 브로커 계정도 활성화되어 있고 로그인해야합니다?) 신호에 가입하고 모든 것을 설정하면 신호가 계속 작동하고 브로커의 내 계정이 신호 권한 아래에 있어야합니까?고마워요 Eleni Anna Branou 2025.06.13 06:53 #1148 MOHAMMED ALKHALIFAH #: 하위 섹션 이후 연결 및 권한만 설정하면 활성화할 필요 없이 자동으로 거래가 진행되나요? 또는 거래를 복사하고 실행하려면 내 계정이 활성화되어 있어야 합니다. 내 질문 다른 방법으로 신호에 가입하고 PC에서 모든 것을 설정하면 (PC를 쐈을 때 신호가 여전히 작동하고 브로커의 내 계정이 신호 권한 아래에 있거나 PC가 활성화되어 있고 활성화되어 있어야하며 브로커 계정도 활성화되어 있고 로그인해야합니까? 고마워요 MQL5 VPS를 사용하는 경우 PC를 닫을 수 있습니다. 여기에 설명된 대로 모든 작업을 완료했는지 확인하세요: MT4/MT5 신호 구독 방법 https://www.mql5.com/en/forum/189731 (MT4) https://www.mql5.com/en/forum/336422 (MT5) Yesica Rodriguez 2025.09.02 13:15 #1149 신용 카드를 통한 결제 후 신호 구독을 허용하지 않음 값이 인출되어 결제에 표시되었지만 신호 구독을 허용하지 않음 구독 옵션을 제공하지만 시도하면이 (아래 이미지)가 표시됩니다 당신이 나를 도울 수 있다면, 이미 감사합니다! Sergey Golubev 2025.09.02 13:30 #1150 Yesica Rodriguez #: 신용카드로 결제한 후 신호를 구독할 수 없음 금액이 인출되었고 결제에 표시되었지만 신호를 구독할 수 없음 구독 옵션을 제공하지만 시도하면 이렇게 표시됩니다(아래 이미지) 도와주시면 이미 감사하겠습니다! 결제 시점에 따라 다릅니다: 은행 카드를 사용한 경우 - 어쨌든 국제 결제이기 때문에 하루 이상 걸릴 수 있습니다; MQL5 포럼 계정/잔액을 사용하여 결제한 경우 거의 즉시 처리됩니다. 이 링크에서 구독을 확인할 수 있습니다: https://www.mql5.com/ko/signals/subscriptions 그리고 이 링크에 구독이 표시되면 이 게시물 #1148의 절차/지침에 따라 사용 방법을 확인하세요. Discover new MetaTrader 5 opportunities with MQL5 community and services www.mql5.com Logging in to MQL5.com website 1...108109110111112113114115116117 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
이봐요... 여기서 카피 트레이드를 구매하거나 소유하기에는 너무 복잡합니다... 시스템이 이해하기 어렵게 실행됩니다... 제발 도와주세요.
여기에 설명 된대로 모든 작업을 수행했는지 확인하십시오:
MT4/MT5 신호 구독 방법
https://www.mql5.com/en/forum/189731 (MT4)
https://www.mql5.com/en/forum/336422 (MT5)
안녕하세요, MT4 모바일에서 작동하나요 아니면 항상 PC에서 사용해야 하나요? 그렇다면 MT4 모바일에서 자동 거래가 되나요?
아니요, 메타트레이더 모바일 앱에서는 신호 구독을 할 수 없습니다. 컴퓨터 로컬 또는 VPS 서비스를 사용하여 원격으로 데스크톱 메타트레이더 애플리케이션에 있어야 합니다.
또한 메타트레이더 모바일 앱에는 "자동 거래" 기능이 없습니다. 모바일 단말기는 사용자 지정 프로그램을 실행할 수 없습니다.
누구나 "규칙이 MQL5에서 신호 트레이더가되는 기사를 보여줄 수 있습니까? 미리 감사드립니다.
https://www.mql5.com/ko/signals/rules
트레이딩 시그널을 구독하는 방법 새 문서가 게시되었습니다:
작성자 MetaQuotes
하위 섹션 이후
MQL5 VPS를 사용하는 경우 PC를 닫을 수 있습니다.
여기에 설명된 대로 모든 작업을 완료했는지 확인하세요:
MT4/MT5 신호 구독 방법
https://www.mql5.com/en/forum/189731 (MT4)
https://www.mql5.com/en/forum/336422 (MT5)
값이 인출되어 결제에 표시되었지만 신호 구독을 허용하지 않음
구독 옵션을 제공하지만 시도하면이 (아래 이미지)가 표시됩니다
당신이 나를 도울 수 있다면, 이미 감사합니다!
신용카드로 결제한 후 신호를 구독할 수 없음
금액이 인출되었고 결제에 표시되었지만 신호를 구독할 수 없음
구독 옵션을 제공하지만 시도하면 이렇게 표시됩니다(아래 이미지)
도와주시면 이미 감사하겠습니다!
결제 시점에 따라 다릅니다:
이 링크에서 구독을 확인할 수 있습니다: https://www.mql5.com/ko/signals/subscriptions
그리고 이 링크에 구독이 표시되면 이 게시물 #1148의 절차/지침에 따라 사용 방법을 확인하세요.