Mazlan Mamat #:
이봐요... 여기서 카피 트레이드를 구매하거나 소유하기에는 너무 복잡합니다... 시스템이 이해하기 어렵게 실행됩니다... 제발 도와주세요.

여기에 설명 된대로 모든 작업을 수행했는지 확인하십시오:

MT4/MT5 신호 구독 방법

https://www.mql5.com/en/forum/189731 (MT4)

https://www.mql5.com/en/forum/336422 (MT5)

 

안녕하세요, MT4 모바일에서 작동하나요 아니면 항상 PC에서 사용해야 하나요? 그렇다면 MT4 모바일에서 자동 거래가 되나요?

 
아니요, 메타트레이더 모바일 앱에서는 신호 구독을 할 수 없습니다. 컴퓨터 로컬 또는 VPS 서비스를 사용하여 원격으로 데스크톱 메타트레이더 애플리케이션에 있어야 합니다.

또한 메타트레이더 모바일 앱에는 "자동 거래" 기능이 없습니다. 모바일 단말기는 사용자 지정 프로그램을 실행할 수 없습니다.

 
누구나 "규칙이 MQL5에서 신호 트레이더가되는 기사를 보여줄 수 있습니까? 미리 감사드립니다.
 
https://www.mql5.com/ko/signals/rules

 
MetaQuotes:

트레이딩 시그널을 구독하는 방법 새 문서가 게시되었습니다:

작성자 MetaQuotes

하위 섹션 이후
연결 및 권한만 부여하면 활성화할 필요 없이 자동으로 거래가 진행되나요?

또는 거래를 복사하고 실행하려면 내 계정이 활성화되어 있어야합니다.


내 질문 다른 방법으로
신호에 가입하고 내 PC에서 모든 것을 설정하면 (내 PC를 쐈을 때 신호가 계속 작동하고 브로커의 내 계정이 신호 권한 아래에 있거나 PC가 활성화되어 있고 활성화되어 있어야하며 내 브로커 계정도 활성화되어 있고 로그인해야합니다?) 신호에 가입하고 모든 것을 설정하면 신호가 계속 작동하고 브로커의 내 계정이 신호 권한 아래에 있어야합니까?

고마워요
 
MQL5 VPS를 사용하는 경우 PC를 닫을 수 있습니다.


여기에 설명된 대로 모든 작업을 완료했는지 확인하세요:

MT4/MT5 신호 구독 방법

https://www.mql5.com/en/forum/189731 (MT4)

https://www.mql5.com/en/forum/336422 (MT5)

 
신용 카드를 통한 결제 후 신호 구독을 허용하지 않음
값이 인출되어 결제에 표시되었지만 신호 구독을 허용하지 않음
구독 옵션을 제공하지만 시도하면이 (아래 이미지)가 표시됩니다

당신이 나를 도울 수 있다면, 이미 감사합니다!
 
결제 시점에 따라 다릅니다:

  • 은행 카드를 사용한 경우 - 어쨌든 국제 결제이기 때문에 하루 이상 걸릴 수 있습니다;
  • MQL5 포럼 계정/잔액을 사용하여 결제한 경우 거의 즉시 처리됩니다.

이 링크에서 구독을 확인할 수 있습니다: https://www.mql5.com/ko/signals/subscriptions
그리고 이 링크에 구독이 표시되면 이 게시물 절차/지침에 따라 사용 방법을 확인하세요.

