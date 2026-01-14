기고글 토론 "결제 및 결제 수단" - 페이지 55

Nauris Zukas:
은행 카드로 출금한 경우 수령까지 얼마나 걸리나요? USD를 EUR 카드(VISA)로 이체할 수 있나요?

3초에서 3일까지 - 은행에 따라 다릅니다.

 
Vladimir Karputov:

3초에서 3일까지 - 은행에 따라 다릅니다.

알겠습니다, 감사합니다 조금만 더 기다리겠습니다.

 
루블 카드로 출금했는데 모든 금액이 즉시 입금되어 저절로 환전되었습니다.
 
고마워요! 그것도 왔습니다. 거의 2 일이 내 은행에 왔습니다. 앞으로 기억해 두겠습니다.

 
Nauris Zukas:
은행 카드로 출금한 경우 수령까지 얼마나 걸리나요? USD를 EUR 카드(VISA)로 이체할 수 있나요?
좋은 러시아 은행으로 - 즉시. 유로존에서 - 궁금합니다. 어렵지 않다면 어떻게 받는지 알려주세요.
전환 시 손해를 보지 않으려면 계좌에 다른 통화로 하위 계좌를 개설하고 다른 카드를 연결할 수 있습니다. Alfa-Bank에서는 이와 같이 5 개의 직불 카드가 관세 계획에서 무료입니다 (이코노미가 아님).
 
Zar를 MT4에 USD로 입금할 수 있도록 도와주세요.
 

은행 카드로 결제하는 데는 국가, 은행 및 각 기관의 신용 정책 등에 따라 최대 35일(영업일 기준)이 소요될 수 있습니다.

하지만 이는 극단적인 경우이며 일반적으로 3~5일 이내로 소요됩니다.

 
안녕하세요, MT4 플랫폼인가요 아니면 MT5 플랫폼인가요?
 
Julija Ubaviciute:
안녕하세요, MT4 플랫폼인가요 아니면 MT5 플랫폼인가요?

이 문서는 플랫폼과는 무관한 MQL5 결제에 관한 글입니다.

 
이 주제와 관련이 없는 댓글은 '임의의 주제'로 이동되었습니다.
