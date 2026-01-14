기고글 토론 "결제 및 결제 수단" - 페이지 55 1...484950515253545556575859606162...184 새 코멘트 Vladimir Karputov 2020.07.23 17:52 #541 Nauris Zukas: 은행 카드로 출금한 경우 수령까지 얼마나 걸리나요? USD를 EUR 카드(VISA)로 이체할 수 있나요? 3초에서 3일까지 - 은행에 따라 다릅니다. Nauris Zukas 2020.07.23 18:43 #542 Vladimir Karputov:3초에서 3일까지 - 은행에 따라 다릅니다. 알겠습니다, 감사합니다 조금만 더 기다리겠습니다. Maxim Romanov 2020.07.23 19:17 #543 Nauris Zukas: 은행 카드로 출금한 경우 수령까지 얼마나 걸리나요? USD를 EUR 카드(VISA)로 이체할 수 있나요? 루블 카드로 출금했는데 모든 금액이 즉시 입금되어 저절로 환전되었습니다. Nauris Zukas 2020.07.24 11:36 #544 Maxim Romanov: 루블 카드로 인출하면 모든 것이 즉시 변환되어 자체적으로 변환되었습니다. 고마워요! 그것도 왔습니다. 거의 2 일이 내 은행에 왔습니다. 앞으로 기억해 두겠습니다. Edgar Akhmadeev 2020.07.24 11:51 #545 Nauris Zukas: 은행 카드로 출금한 경우 수령까지 얼마나 걸리나요? USD를 EUR 카드(VISA)로 이체할 수 있나요? 좋은 러시아 은행으로 - 즉시. 유로존에서 - 궁금합니다. 어렵지 않다면 어떻게 받는지 알려주세요.전환 시 손해를 보지 않으려면 계좌에 다른 통화로 하위 계좌를 개설하고 다른 카드를 연결할 수 있습니다. Alfa-Bank에서는 이와 같이 5 개의 직불 카드가 관세 계획에서 무료입니다 (이코노미가 아님). 240033351 2020.07.24 20:02 #546 Zar를 MT4에 USD로 입금할 수 있도록 도와주세요. Alfiya Mishurnyaeva 2020.07.28 12:00 #547 은행 카드로 결제하는 데는 국가, 은행 및 각 기관의 신용 정책 등에 따라 최대 35일(영업일 기준)이 소요될 수 있습니다. 하지만 이는 극단적인 경우이며 일반적으로 3~5일 이내로 소요됩니다. Julija Ubaviciute 2020.07.29 00:52 #548 안녕하세요, MT4 플랫폼인가요 아니면 MT5 플랫폼인가요? Keith Watford 2020.07.29 01:27 #549 Julija Ubaviciute: 안녕하세요, MT4 플랫폼인가요 아니면 MT5 플랫폼인가요? 이 문서는 플랫폼과는 무관한 MQL5 결제에 관한 글입니다. Jonathan Pereira 2020.07.29 04:51 #550 이 주제와 관련이 없는 댓글은 '임의의 주제'로 이동되었습니다. 1...484950515253545556575859606162...184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
은행 카드로 출금한 경우 수령까지 얼마나 걸리나요? USD를 EUR 카드(VISA)로 이체할 수 있나요?
3초에서 3일까지 - 은행에 따라 다릅니다.
3초에서 3일까지 - 은행에 따라 다릅니다.
알겠습니다, 감사합니다 조금만 더 기다리겠습니다.
은행 카드로 출금한 경우 수령까지 얼마나 걸리나요? USD를 EUR 카드(VISA)로 이체할 수 있나요?
루블 카드로 인출하면 모든 것이 즉시 변환되어 자체적으로 변환되었습니다.
고마워요! 그것도 왔습니다. 거의 2 일이 내 은행에 왔습니다. 앞으로 기억해 두겠습니다.
은행 카드로 출금한 경우 수령까지 얼마나 걸리나요? USD를 EUR 카드(VISA)로 이체할 수 있나요?
은행 카드로 결제하는 데는 국가, 은행 및 각 기관의 신용 정책 등에 따라 최대 35일(영업일 기준)이 소요될 수 있습니다.
하지만 이는 극단적인 경우이며 일반적으로 3~5일 이내로 소요됩니다.
안녕하세요, MT4 플랫폼인가요 아니면 MT5 플랫폼인가요?
이 문서는 플랫폼과는 무관한 MQL5 결제에 관한 글입니다.