기고글 토론 "결제 및 결제 수단" - 페이지 54

Andre Gomes:안녕하세요, 내 MQL5 지갑에 입금된 자금으로 마켓플레이스에서 상품을 구매할 수 있나요? 감사합니다

Eleni Anna Branou 2020.06.10 09:01 #531
물론, 구매 시 왼쪽에서 MQL5 결제수단을 선택하시면 됩니다.

Keith Watford 2020.06.18 18:01 #532
이 주제와 관련이 없는 댓글은 '주제에서 벗어난 게시물'로 이동되었습니다.

Marcelo Prestes De Oliveira: 안녕하세요 친구들 이 계정 확인이 너무 오래 걸리는지 알려주세요 사용 가능한 돈이 있습니다 나는 이미 전에 약간의 인출을했는데 지금 확인을 기다리라고 요청합니다.

Vinicius Cechella Borba 2020.07.14 17:55 #533
저도 같은 일이 일어났습니다. 얼마나 걸렸나요?

Keith Watford 2020.07.15 15:55 #534
이 주제와 관련이 없는 댓글은 '주제에서 벗어난 게시물'로 이동되었습니다.

2020.07.16 16:53 #535
최대 인출 자금 500USD와 1000USD WC가 실제 최대 금액이며 페이팔 및 은행 카드와 같은 다른 인출 플랫폼에서 하루에 1000USD를 인출하는 경우 인출이 성공할 수 있습니까?

Eleni Anna Branou 2020.07.16 17:33 #536
MQL5 계정에서 일일 출금 한도는 $500이며, 그 외의 경우에는 서비스 데스크에 문의하시기 바랍니다.

eric lane 2020.07.19 19:46 #537
돈을 인출할 수 없습니다.

Eleni Anna Branou 2020.07.19 20:07 #538
브로커에게 문의하세요. 여기서는 도와드릴 수 없습니다.

Keith Watford 2020.07.20 09:23 #539
이 주제와 관련이 없는 댓글은 '주제에서 벗어난 게시물'로 이동되었습니다.

Nauris Zukas 2020.07.23 17:15 #540
은행 카드로 출금한 경우 수령까지 얼마나 걸리나요? USD를 EUR 카드(VISA)로 이체할 수 있나요?
