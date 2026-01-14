기고글 토론 "결제 및 결제 수단" - 페이지 54

Andre Gomes:

안녕하세요, 내 MQL5 지갑에 입금된 자금으로 마켓플레이스에서 상품을 구매할 수 있나요?

감사합니다

물론, 구매 시 왼쪽에서 MQL5 결제수단을 선택하시면 됩니다.

 
Marcelo Prestes De Oliveira:
안녕하세요 친구들 이 계정 확인이 너무 오래 걸리는지 알려주세요 사용 가능한 돈이 있습니다 나는 이미 전에 약간의 인출을했는데 지금 확인을 기다리라고 요청합니다.

저도 같은 일이 일어났습니다. 얼마나 걸렸나요?

 
최대 인출 자금 500USD와 1000USD WC가 실제 최대 금액이며 페이팔 및 은행 카드와 같은 다른 인출 플랫폼에서 하루에 1000USD를 인출하는 경우 인출이 성공할 수 있습니까?
 
32278813:
최대 출금 한도 500USD와 1000USD가 실제 최대 금액이며, 페이팔과 은행 카드 등 다른 출금 플랫폼에서 하루에 1000USD를 출금할 경우 출금에 성공할 수 있나요?

MQL5 계정에서 일일 출금 한도는 $500이며, 그 외의 경우에는 서비스 데스크에 문의하시기 바랍니다.

 
돈을 인출할 수 없습니다.
 
12006476:
돈을 인출할 수 없습니다.

브로커에게 문의하세요. 여기서는 도와드릴 수 없습니다.

 
은행 카드로 출금한 경우 수령까지 얼마나 걸리나요? USD를 EUR 카드(VISA)로 이체할 수 있나요?
