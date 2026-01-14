기고글 토론 "결제 및 결제 수단" - 페이지 53 1...464748495051525354555657585960...184 새 코멘트 Man Kong 2020.05.17 23:28 #521 250달러를 입금했는데 왜 돈이 없는지 모르겠고 거래를 시작하려면 왜 다시 입금해야 하는지 이해가 안됩니다. 사기인가요??? 파일: Screenshot_20200518-052727_Gmail.jpg 270 kb Arash D 2020.05.18 00:15 #522 Man Kong: 250달러를 입금했는데 왜 돈이 없는지 모르겠고 거래를 시작하려면 왜 다시 입금해야 하는지 이해가 안됩니다. 사기인가요? 여기가 아닌 브로커에서 거래 계좌를 확인해야 합니다. Alexandro Matos 2020.05.20 13:48 #523 안녕하세요, 여기서 돈을 떠나 카드로 이동하는 데 얼마나 걸리나요, 너무 오래 걸리나요, 알고 계십니까? 감사합니다 좋은 사업 Wellington De Almeida 2020.05.25 19:18 #524 볼레토 방카리오로 입금한 후 얼마 동안 사용할 수 있는지 알려주실 수 있나요? 71688 2020.05.25 22:48 #525 안녕하세요, 저는 이곳에 처음 왔습니다. 퀵 트레이드 계좌에 돈을 입금했습니다. 혼란스럽지 않은 한 여기서 거래할 수 있다고 생각했습니다. 빠른 거래에서 돈을 인출하고 여기에 입금해야 하나요? 두 계좌가 어떻게 연결되는지 이해하지 못하겠습니다. 누구든지 도와주세요... Keith Watford 2020.05.26 01:57 #526 71688: 안녕하세요, 저는 여기에 처음 왔습니다. 퀵 트레이드 계좌에 돈을 입금했습니다. 혼란스럽지 않은 한 그 돈을 여기거래에 사용할 수 있다고 생각했습니다. 빠른 거래에서 돈을 인출하고 여기에 입금해야 하나요? 두 계좌가 어떻게 연결되어 있는지 이해하지 못하겠습니다. 누구든지 도와주세요... MQL5 웹 사이트에서는 거래할 수 없습니다. 브로커를 통해 거래해야 합니다. 퀵 트레이드가 브로커이고 브로커에 자금을 예치했다면 브로커와 거래하세요. Al Badr Hoqqu 2020.06.02 05:53 #527 예치금이 있지만 거래에 사용할 수 없습니다. 이 계좌를 내 메타트레이드 계좌에 연결하는 방법을 모르겠습니다. 해결책을 찾도록 도와주세요. Keith Watford 2020.06.02 06:16 #528 Line225: 예치금이 있지만 거래에 사용할 수 없습니다. 이 계좌를 내 메타트레이드 계좌에 연결하는 방법을 모르겠습니다. 해결 방법을 알려주세요. MQL5 계좌와 브로커가 연결되어 있지 않습니다. MQL5에 예치된 자금으로 거래할 수 없습니다. 브로커에 계좌를 개설하고 브로커에 돈을 입금해야 합니다. Keith Watford 2020.06.09 14:04 #529 이 주제와 관련이 없는 댓글은 '주제에서 벗어난 게시물'로 이동되었습니다. Andre Gomes 2020.06.10 00:51 #530 안녕하세요, 내 MQL5 지갑에 입금된 자금으로 마켓플레이스에서 상품을 구매할 수 있나요? 감사합니다 1...464748495051525354555657585960...184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
