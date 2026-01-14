기고글 토론 "결제 및 결제 수단" - 페이지 53

250달러를 입금했는데 왜 돈이 없는지 모르겠고 거래를 시작하려면 왜 다시 입금해야 하는지 이해가 안됩니다. 사기인가요???
 
여기가 아닌 브로커에서 거래 계좌를 확인해야 합니다.

 

안녕하세요, 여기서 돈을 떠나 카드로 이동하는 데 얼마나 걸리나요, 너무 오래 걸리나요, 알고 계십니까?


감사합니다 좋은 사업

 
볼레토 방카리오로 입금한 후 얼마 동안 사용할 수 있는지 알려주실 수 있나요?
 
안녕하세요, 저는 이곳에 처음 왔습니다. 퀵 트레이드 계좌에 돈을 입금했습니다. 혼란스럽지 않은 한 여기서 거래할 수 있다고 생각했습니다. 빠른 거래에서 돈을 인출하고 여기에 입금해야 하나요? 두 계좌가 어떻게 연결되는지 이해하지 못하겠습니다. 누구든지 도와주세요...
 
MQL5 웹 사이트에서는 거래할 수 없습니다.

브로커를 통해 거래해야 합니다.

퀵 트레이드가 브로커이고 브로커에 자금을 예치했다면 브로커와 거래하세요.

 
예치금이 있지만 거래에 사용할 수 없습니다. 이 계좌를 내 메타트레이드 계좌에 연결하는 방법을 모르겠습니다. 해결책을 찾도록 도와주세요.
 
MQL5 계좌와 브로커가 연결되어 있지 않습니다. MQL5에 예치된 자금으로 거래할 수 없습니다.

브로커에 계좌를 개설하고 브로커에 돈을 입금해야 합니다.

 
이 주제와 관련이 없는 댓글은 '주제에서 벗어난 게시물'로 이동되었습니다.
 

안녕하세요, 내 MQL5 지갑에 입금된 자금으로 마켓플레이스에서 상품을 구매할 수 있나요?

감사합니다

