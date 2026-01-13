- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
3
利益トレード:
2 (66.66%)
損失トレード:
1 (33.33%)
ベストトレード:
5.16 USD
最悪のトレード:
-0.10 USD
総利益:
6.60 USD (2 477 pips)
総損失:
-0.10 USD (19 pips)
最大連続の勝ち:
1 (5.16 USD)
最大連続利益:
5.16 USD (1)
シャープレシオ:
0.98
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
6 秒
リカバリーファクター:
65.00
長いトレード:
3 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
66.00
期待されたペイオフ:
2.17 USD
平均利益:
3.30 USD
平均損失:
-0.10 USD
最大連続の負け:
1 (-0.10 USD)
最大連続損失:
-0.10 USD (1)
アルゴリズム取引:
33%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.10 USD (0.02%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|6
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|2.5K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +5.16 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +5.16 USD
最大連続損失: -0.10 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
