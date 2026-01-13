- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
3
Прибыльных трейдов:
2 (66.66%)
Убыточных трейдов:
1 (33.33%)
Лучший трейд:
5.16 USD
Худший трейд:
-0.10 USD
Общая прибыль:
6.60 USD (2 477 pips)
Общий убыток:
-0.10 USD (19 pips)
Макс. серия выигрышей:
1 (5.16 USD)
Макс. прибыль в серии:
5.16 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.98
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
6 секунд
Фактор восстановления:
65.00
Длинных трейдов:
3 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
66.00
Мат. ожидание:
2.17 USD
Средняя прибыль:
3.30 USD
Средний убыток:
-0.10 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.10 USD (1)
Алготрейдинг:
33%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.10 USD (0.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|6
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|2.5K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +5.16 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +5.16 USD
Макс. убыток в серии: -0.10 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
