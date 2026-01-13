- 자본
- 축소
트레이드:
4
이익 거래:
3 (75.00%)
손실 거래:
1 (25.00%)
최고의 거래:
5.16 USD
최악의 거래:
-0.10 USD
총 수익:
11.65 USD (3 488 pips)
총 손실:
-0.10 USD (19 pips)
연속 최대 이익:
2 (10.21 USD)
연속 최대 이익:
10.21 USD (2)
샤프 비율:
1.27
거래 활동:
0.00%
최대 입금량:
22.89%
최근 거래:
9 분 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
37 초
회복 요인:
115.50
롱(주식매수):
4 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
116.50
기대수익:
2.89 USD
평균 이익:
3.88 USD
평균 손실:
-0.10 USD
연속 최대 손실:
1 (-0.10 USD)
연속 최대 손실:
-0.10 USD (1)
Algo 트레이딩:
25%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
0.10 USD (0.02%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
1.05% (5.35 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|3.5K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +5.16 USD
최악의 거래: -0 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +10.21 USD
연속 최대 손실: -0.10 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
