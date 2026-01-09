- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
4
利益トレード:
4 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
36.08 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
85.65 USD (448 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
4 (85.65 USD)
最大連続利益:
85.65 USD (4)
シャープレシオ:
1.57
取引アクティビティ:
58.74%
最大入金額:
0.89%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
4 分
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
4 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
21.41 USD
平均利益:
21.41 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
アルゴリズム取引:
75%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.06% (0.16 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|EURUSD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|85
|EURUSD
|0
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|407
|EURUSD
|41
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FPMarketsSC-Live4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
30 USD/月
49%
0
0
USD
USD
261
USD
USD
1
75%
4
100%
59%
n/a
21.41
USD
USD
0%
1:500