シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / The master bot real
Ziead Hazem Hasan Khatab

The master bot real

Ziead Hazem Hasan Khatab
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 49%
FPMarketsSC-Live4
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
4
利益トレード:
4 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
36.08 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
85.65 USD (448 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
4 (85.65 USD)
最大連続利益:
85.65 USD (4)
シャープレシオ:
1.57
取引アクティビティ:
58.74%
最大入金額:
0.89%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
4 分
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
4 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
21.41 USD
平均利益:
21.41 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
アルゴリズム取引:
75%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.06% (0.16 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 3
EURUSD 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 85
EURUSD 0
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 407
EURUSD 41
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +36.08 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +85.65 USD
最大連続損失: -0.00 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FPMarketsSC-Live4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Follow us for more 
レビューなし
2026.01.09 18:41
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.09 18:41
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.09 18:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 18:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
The master bot real
30 USD/月
49%
0
0
USD
261
USD
1
75%
4
100%
59%
n/a
21.41
USD
0%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください