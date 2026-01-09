SinaisSeções
Ziead Hazem Hasan Khatab

The master bot real

Ziead Hazem Hasan Khatab
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2026 49%
FPMarketsSC-Live4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
4
Negociações com lucro:
4 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
36.08 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
85.65 USD (448 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (85.65 USD)
Máximo lucro consecutivo:
85.65 USD (4)
Índice de Sharpe:
1.57
Atividade de negociação:
58.74%
Depósito máximo carregado:
0.89%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
4 minutos
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
4 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
21.41 USD
Lucro médio:
21.41 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Algotrading:
75%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.06% (0.16 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 3
EURUSD 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 85
EURUSD 0
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 407
EURUSD 41
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +36.08 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +85.65 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FPMarketsSC-Live4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

2026.01.09 18:41
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.09 18:41
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.09 18:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 18:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
