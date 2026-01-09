信号部分
Ziead Hazem Hasan Khatab

The master bot real

Ziead Hazem Hasan Khatab
0条评论
可靠性
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 49%
FPMarketsSC-Live4
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
4
盈利交易:
4 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
36.08 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
85.65 USD (448 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
4 (85.65 USD)
最大连续盈利:
85.65 USD (4)
夏普比率:
1.57
交易活动:
58.74%
最大入金加载:
0.89%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
4 分钟
采收率:
0.00
长期交易:
4 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
n/a
预期回报:
21.41 USD
平均利润:
21.41 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
算法交易:
75%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.06% (0.16 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 3
EURUSD 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 85
EURUSD 0
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 407
EURUSD 41
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +36.08 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +85.65 USD
最大连续亏损: -0.00 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FPMarketsSC-Live4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Follow us for more 
没有评论
2026.01.09 18:41
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.09 18:41
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.09 18:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 18:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
