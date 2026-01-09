- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
4
盈利交易:
4 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
36.08 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
85.65 USD (448 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
4 (85.65 USD)
最大连续盈利:
85.65 USD (4)
夏普比率:
1.57
交易活动:
58.74%
最大入金加载:
0.89%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
4 分钟
采收率:
0.00
长期交易:
4 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
n/a
预期回报:
21.41 USD
平均利润:
21.41 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
算法交易:
75%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.06% (0.16 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|EURUSD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|85
|EURUSD
|0
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|407
|EURUSD
|41
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- 入金加载
- 提取
最好交易: +36.08 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +85.65 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FPMarketsSC-Live4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Follow us for more
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
49%
0
0
USD
USD
261
USD
USD
1
75%
4
100%
59%
n/a
21.41
USD
USD
0%
1:500