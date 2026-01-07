- 成长
交易:
58
盈利交易:
45 (77.58%)
亏损交易:
13 (22.41%)
最好交易:
350.30 USD
最差交易:
-392.00 USD
毛利:
1 801.38 USD (16 023 pips)
毛利亏损:
-1 178.44 USD (13 737 pips)
最大连续赢利:
13 (104.50 USD)
最大连续盈利:
830.92 USD (10)
夏普比率:
0.11
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
5.49%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
38
平均持有时间:
5 小时
采收率:
0.70
长期交易:
43 (74.14%)
短期交易:
15 (25.86%)
利润因子:
1.53
预期回报:
10.74 USD
平均利润:
40.03 USD
平均损失:
-90.65 USD
最大连续失误:
6 (-885.64 USD)
最大连续亏损:
-885.64 USD (6)
每月增长:
1.09%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
885.64 USD (1.53%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
3.83% (2 208.74 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|54
|EURUSD
|1
|GBPCAD
|1
|GBPAUD
|1
|AUDUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|56
|EURUSD
|211
|GBPCAD
|3
|GBPAUD
|350
|AUDUSD
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|1.8K
|EURUSD
|124
|GBPCAD
|20
|GBPAUD
|368
|AUDUSD
|16
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +350.30 USD
最差交易: -392 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +104.50 USD
最大连续亏损: -885.64 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 133
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|0.00 × 23
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 5
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 4
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 2
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 4
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 23
|
SolidECN-Server
|0.00 × 8
|
RoyalCapitalLtd-Server
|0.00 × 1
|
FXGT-Live2
|0.00 × 1
|
FortunaMarkets-Server
|0.00 × 10
|
Axiory-Live
|0.00 × 33
|
FXDDMauritius-Live
|0.00 × 1
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 7
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 13
|
Markets.com-Live
|0.00 × 11
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 7
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 2
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
