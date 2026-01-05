シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Galaxy 2000
Raphael Okonkwo

Galaxy 2000

Raphael Okonkwo
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 0%
FBS-Real-7
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
21
利益トレード:
10 (47.61%)
損失トレード:
11 (52.38%)
ベストトレード:
280.00 USD
最悪のトレード:
-161.80 USD
総利益:
369.38 USD (4 192 pips)
総損失:
-359.87 USD (12 027 pips)
最大連続の勝ち:
5 (330.50 USD)
最大連続利益:
330.50 USD (5)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
54.47%
最大入金額:
66.74%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
26
平均保有時間:
48 分
リカバリーファクター:
0.03
長いトレード:
13 (61.90%)
短いトレード:
8 (38.10%)
プロフィットファクター:
1.03
期待されたペイオフ:
0.45 USD
平均利益:
36.94 USD
平均損失:
-32.72 USD
最大連続の負け:
7 (-327.72 USD)
最大連続損失:
-327.72 USD (7)
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
327.72 USD
最大の:
327.72 USD (16.39%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.39% (327.72 USD)
エクイティによる:
29.85% (565.80 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 21
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 10
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -7.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +280.00 USD
最悪のトレード: -162 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +330.50 USD
最大連続損失: -327.72 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
GMI-Live14
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 6
TitanFX-Demo01
0.00 × 6
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real2
0.00 × 6
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ATFXGM8-Live
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 2
OctaFX-Real8
0.00 × 1
ECMarkets-Live02
0.00 × 6
Exness-Real29
0.00 × 7
Exness-Real4
0.00 × 7
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 4
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 3
XMGlobal-Real 28
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
133 より多く...
Galaxy 2000
レビューなし
2026.01.06 03:17
Share of trading days is too low
2026.01.06 03:17
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 03:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 02:17
Share of trading days is too low
2026.01.06 02:17
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 02:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 01:14
Share of trading days is too low
2026.01.06 01:14
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.05 21:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 21:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 17:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.05 17:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 17:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Galaxy 2000
30 USD/月
0%
0
0
USD
2K
USD
1
100%
21
47%
54%
1.02
0.45
USD
30%
1:500
コピー

