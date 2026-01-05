- 成長
トレード:
21
利益トレード:
10 (47.61%)
損失トレード:
11 (52.38%)
ベストトレード:
280.00 USD
最悪のトレード:
-161.80 USD
総利益:
369.38 USD (4 192 pips)
総損失:
-359.87 USD (12 027 pips)
最大連続の勝ち:
5 (330.50 USD)
最大連続利益:
330.50 USD (5)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
54.47%
最大入金額:
66.74%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
26
平均保有時間:
48 分
リカバリーファクター:
0.03
長いトレード:
13 (61.90%)
短いトレード:
8 (38.10%)
プロフィットファクター:
1.03
期待されたペイオフ:
0.45 USD
平均利益:
36.94 USD
平均損失:
-32.72 USD
最大連続の負け:
7 (-327.72 USD)
最大連続損失:
-327.72 USD (7)
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
327.72 USD
最大の:
327.72 USD (16.39%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.39% (327.72 USD)
エクイティによる:
29.85% (565.80 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|10
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-7.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +280.00 USD
最悪のトレード: -162 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +330.50 USD
最大連続損失: -327.72 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real2
|0.00 × 6
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 6
|
Exness-Real29
|0.00 × 7
|
Exness-Real4
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
