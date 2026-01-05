- Crescimento
Negociações:
21
Negociações com lucro:
10 (47.61%)
Negociações com perda:
11 (52.38%)
Melhor negociação:
280.00 USD
Pior negociação:
-161.80 USD
Lucro bruto:
369.38 USD (4 192 pips)
Perda bruta:
-359.87 USD (12 027 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (330.50 USD)
Máximo lucro consecutivo:
330.50 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
53.01%
Depósito máximo carregado:
66.74%
Último negócio:
39 minutos atrás
Negociações por semana:
26
Tempo médio de espera:
48 minutos
Fator de recuperação:
0.03
Negociações longas:
13 (61.90%)
Negociações curtas:
8 (38.10%)
Fator de lucro:
1.03
Valor esperado:
0.45 USD
Lucro médio:
36.94 USD
Perda média:
-32.72 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-327.72 USD)
Máxima perda consecutiva:
-327.72 USD (7)
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
327.72 USD
Máximo:
327.72 USD (16.39%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.39% (327.72 USD)
Pelo Capital Líquido:
29.85% (565.80 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|10
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-7.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real2
|0.00 × 6
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 6
|
Exness-Real29
|0.00 × 7
|
Exness-Real4
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
