- 자본
- 축소
트레이드:
44
이익 거래:
22 (50.00%)
손실 거래:
22 (50.00%)
최고의 거래:
280.00 USD
최악의 거래:
-161.80 USD
총 수익:
598.70 USD (9 324 pips)
총 손실:
-561.70 USD (23 084 pips)
연속 최대 이익:
5 (330.50 USD)
연속 최대 이익:
330.50 USD (5)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
53.07%
최대 입금량:
66.74%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
44
평균 유지 시간:
56 분
회복 요인:
0.11
롱(주식매수):
25 (56.82%)
숏(주식차입매도):
19 (43.18%)
수익 요인:
1.07
기대수익:
0.84 USD
평균 이익:
27.21 USD
평균 손실:
-25.53 USD
연속 최대 손실:
7 (-327.72 USD)
연속 최대 손실:
-327.72 USD (7)
월별 성장률:
1.85%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
327.72 USD
최대한의:
327.72 USD (16.39%)
상대적 삭감:
잔고별:
16.39% (327.72 USD)
자본금별:
29.85% (565.80 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|44
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|37
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-14K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +280.00 USD
최악의 거래: -162 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +330.50 USD
연속 최대 손실: -327.72 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-7"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real2
|0.00 × 6
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 6
|
Exness-Real29
|0.00 × 7
|
Exness-Real4
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
