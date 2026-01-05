- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
25
利益トレード:
25 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
4.48 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
27.50 USD (22 736 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
25 (27.50 USD)
最大連続利益:
27.50 USD (25)
シャープレシオ:
0.88
取引アクティビティ:
93.21%
最大入金額:
38.72%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
29
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
3 (12.00%)
短いトレード:
22 (88.00%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
1.10 USD
平均利益:
1.10 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
30.15% (98.73 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|12
|GBPNZDm
|7
|GBPUSDm
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDm
|22
|GBPNZDm
|2
|GBPUSDm
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDm
|22K
|GBPNZDm
|305
|GBPUSDm
|211
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +4.48 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 25
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +27.50 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
100 USD/月
7%
0
0
USD
USD
328
USD
USD
1
0%
25
100%
93%
n/a
1.10
USD
USD
30%
1:200