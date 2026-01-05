- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
25
Прибыльных трейдов:
25 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
4.48 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
27.50 USD (22 736 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
25 (27.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
27.50 USD (25)
Коэффициент Шарпа:
0.88
Торговая активность:
95.71%
Макс. загрузка депозита:
38.87%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
29
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
3 (12.00%)
Коротких трейдов:
22 (88.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
1.10 USD
Средняя прибыль:
1.10 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
30.42% (99.61 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|12
|GBPNZDm
|7
|GBPUSDm
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|22
|GBPNZDm
|2
|GBPUSDm
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|22K
|GBPNZDm
|305
|GBPUSDm
|211
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +4.48 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 25
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +27.50 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
100 USD в месяц
7%
0
0
USD
USD
328
USD
USD
1
0%
25
100%
96%
n/a
1.10
USD
USD
30%
1:200