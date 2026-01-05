СигналыРазделы
Ying Tu Xu

FXcpu buy usd

Ying Tu Xu
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2026 7%
Exness-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
25
Прибыльных трейдов:
25 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
4.48 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
27.50 USD (22 736 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
25 (27.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
27.50 USD (25)
Коэффициент Шарпа:
0.88
Торговая активность:
95.71%
Макс. загрузка депозита:
38.87%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
29
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
3 (12.00%)
Коротких трейдов:
22 (88.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
1.10 USD
Средняя прибыль:
1.10 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
30.42% (99.61 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDm 12
GBPNZDm 7
GBPUSDm 6
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDm 22
GBPNZDm 2
GBPUSDm 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDm 22K
GBPNZDm 305
GBPUSDm 211
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4.48 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 25
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +27.50 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.05 12:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 11:04
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.01.05 11:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 11:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
FXcpu buy usd
100 USD в месяц
7%
0
0
USD
328
USD
1
0%
25
100%
96%
n/a
1.10
USD
30%
1:200
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.