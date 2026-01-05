- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
25
Negociações com lucro:
25 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
4.48 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
27.50 USD (22 736 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
25 (27.50 USD)
Máximo lucro consecutivo:
27.50 USD (25)
Índice de Sharpe:
0.88
Atividade de negociação:
93.21%
Depósito máximo carregado:
38.72%
Último negócio:
39 minutos atrás
Negociações por semana:
29
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
3 (12.00%)
Negociações curtas:
22 (88.00%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
1.10 USD
Lucro médio:
1.10 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
30.15% (98.73 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|12
|GBPNZDm
|7
|GBPUSDm
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDm
|22
|GBPNZDm
|2
|GBPUSDm
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDm
|22K
|GBPNZDm
|305
|GBPUSDm
|211
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +4.48 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 25
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +27.50 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
100 USD por mês
7%
0
0
USD
USD
328
USD
USD
1
0%
25
100%
93%
n/a
1.10
USD
USD
30%
1:200