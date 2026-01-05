- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
8
利益トレード:
4 (50.00%)
損失トレード:
4 (50.00%)
ベストトレード:
25.40 USD
最悪のトレード:
-13.48 USD
総利益:
65.19 USD (6 517 pips)
総損失:
-51.88 USD (5 187 pips)
最大連続の勝ち:
3 (57.32 USD)
最大連続利益:
57.32 USD (3)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
9.85%
最大入金額:
3.61%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
0.30
長いトレード:
3 (37.50%)
短いトレード:
5 (62.50%)
プロフィットファクター:
1.26
期待されたペイオフ:
1.66 USD
平均利益:
16.30 USD
平均損失:
-12.97 USD
最大連続の負け:
3 (-38.95 USD)
最大連続損失:
-38.95 USD (3)
月間成長:
5.32%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
44.01 USD (14.32%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.32% (44.01 USD)
エクイティによる:
4.24% (12.29 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|1.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +25.40 USD
最悪のトレード: -13 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +57.32 USD
最大連続損失: -38.95 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|1.50 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.40 × 50
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.80 × 81
GOLDEN TRAP AutotradeAutomated trading using the GOLDEN TRAP Expert Advisor (EA). Master account with an initial deposit of $250. Low risk, with each entry limited by a Stop Loss. Take Profit with a ratio of around 1:2, but positions can be closed at any time based on trend strength analysis.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
5%
0
0
USD
USD
263
USD
USD
2
100%
8
50%
10%
1.25
1.66
USD
USD
14%
1:500