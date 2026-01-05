- Прирост
Всего трейдов:
8
Прибыльных трейдов:
4 (50.00%)
Убыточных трейдов:
4 (50.00%)
Лучший трейд:
25.40 USD
Худший трейд:
-13.48 USD
Общая прибыль:
65.19 USD (6 517 pips)
Общий убыток:
-51.88 USD (5 187 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (57.32 USD)
Макс. прибыль в серии:
57.32 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
9.85%
Макс. загрузка депозита:
3.61%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
0.30
Длинных трейдов:
3 (37.50%)
Коротких трейдов:
5 (62.50%)
Профит фактор:
1.26
Мат. ожидание:
1.66 USD
Средняя прибыль:
16.30 USD
Средний убыток:
-12.97 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-38.95 USD)
Макс. убыток в серии:
-38.95 USD (3)
Прирост в месяц:
5.32%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
44.01 USD (14.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.32% (44.01 USD)
По эквити:
4.24% (12.29 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|1.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Лучший трейд: +25.40 USD
Худший трейд: -13 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +57.32 USD
Макс. убыток в серии: -38.95 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|1.50 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.40 × 50
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.80 × 81
GOLDEN TRAP AutotradeAutomated trading using the GOLDEN TRAP Expert Advisor (EA). Master account with an initial deposit of $250. Low risk, with each entry limited by a Stop Loss. Take Profit with a ratio of around 1:2, but positions can be closed at any time based on trend strength analysis.
Нет отзывов
