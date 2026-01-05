СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / GOLDEN TRAP Autotrade
Sarbiyanto

GOLDEN TRAP Autotrade

Sarbiyanto
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 5%
Headway-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
8
Прибыльных трейдов:
4 (50.00%)
Убыточных трейдов:
4 (50.00%)
Лучший трейд:
25.40 USD
Худший трейд:
-13.48 USD
Общая прибыль:
65.19 USD (6 517 pips)
Общий убыток:
-51.88 USD (5 187 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (57.32 USD)
Макс. прибыль в серии:
57.32 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
9.85%
Макс. загрузка депозита:
3.61%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
0.30
Длинных трейдов:
3 (37.50%)
Коротких трейдов:
5 (62.50%)
Профит фактор:
1.26
Мат. ожидание:
1.66 USD
Средняя прибыль:
16.30 USD
Средний убыток:
-12.97 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-38.95 USD)
Макс. убыток в серии:
-38.95 USD (3)
Прирост в месяц:
5.32%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
44.01 USD (14.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.32% (44.01 USD)
По эквити:
4.24% (12.29 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 13
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +25.40 USD
Худший трейд: -13 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +57.32 USD
Макс. убыток в серии: -38.95 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
1.50 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
2.40 × 50
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.80 × 81
Automated trading using the GOLDEN TRAP Expert Advisor (EA). Master account with an initial deposit of $250. Low risk, with each entry limited by a Stop Loss. Take Profit with a ratio of around 1:2, but positions can be closed at any time based on trend strength analysis.


Нет отзывов
2026.01.16 06:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.16 05:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 13:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 22:11
Share of trading days is too low
2026.01.05 22:11
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.05 04:58
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 04:58
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 04:58
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.05 04:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 04:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
