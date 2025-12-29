- 成長
トレード:
8
利益トレード:
5 (62.50%)
損失トレード:
3 (37.50%)
ベストトレード:
1 007.29 USD
最悪のトレード:
-597.23 USD
総利益:
3 781.70 USD (13 430 pips)
総損失:
-1 581.48 USD (9 102 pips)
最大連続の勝ち:
3 (2 358.89 USD)
最大連続利益:
2 358.89 USD (3)
シャープレシオ:
0.47
取引アクティビティ:
23.94%
最大入金額:
11.23%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
1.39
長いトレード:
3 (37.50%)
短いトレード:
5 (62.50%)
プロフィットファクター:
2.39
期待されたペイオフ:
275.03 USD
平均利益:
756.34 USD
平均損失:
-527.16 USD
最大連続の負け:
3 (-1 581.48 USD)
最大連続損失:
-1 581.48 USD (3)
月間成長:
21.63%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
1 581.48 USD (12.80%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.81% (1 581.48 USD)
エクイティによる:
4.03% (437.72 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD#
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD#
|2.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD#
|4.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 007.29 USD
最悪のトレード: -597 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +2 358.89 USD
最大連続損失: -1 581.48 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RSFinance-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Technical Analyst using Price action with Fibonacci retracement
