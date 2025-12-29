- 成长
交易:
8
盈利交易:
5 (62.50%)
亏损交易:
3 (37.50%)
最好交易:
1 007.29 USD
最差交易:
-597.23 USD
毛利:
3 781.70 USD (13 430 pips)
毛利亏损:
-1 581.48 USD (9 102 pips)
最大连续赢利:
3 (2 358.89 USD)
最大连续盈利:
2 358.89 USD (3)
夏普比率:
0.47
交易活动:
23.94%
最大入金加载:
11.23%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
7 小时
采收率:
1.39
长期交易:
3 (37.50%)
短期交易:
5 (62.50%)
利润因子:
2.39
预期回报:
275.03 USD
平均利润:
756.34 USD
平均损失:
-527.16 USD
最大连续失误:
3 (-1 581.48 USD)
最大连续亏损:
-1 581.48 USD (3)
每月增长:
21.63%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1 581.48 USD (12.80%)
相对跌幅:
结余:
15.81% (1 581.48 USD)
净值:
4.03% (437.72 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD#
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD#
|2.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD#
|4.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 007.29 USD
最差交易: -597 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +2 358.89 USD
最大连续亏损: -1 581.48 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RSFinance-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Technical Analyst using Price action with Fibonacci retracement
没有评论
