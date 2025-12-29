- Прирост
Всего трейдов:
8
Прибыльных трейдов:
5 (62.50%)
Убыточных трейдов:
3 (37.50%)
Лучший трейд:
1 007.29 USD
Худший трейд:
-597.23 USD
Общая прибыль:
3 781.70 USD (13 430 pips)
Общий убыток:
-1 581.48 USD (9 102 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (2 358.89 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 358.89 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.47
Торговая активность:
23.94%
Макс. загрузка депозита:
11.23%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
1.39
Длинных трейдов:
3 (37.50%)
Коротких трейдов:
5 (62.50%)
Профит фактор:
2.39
Мат. ожидание:
275.03 USD
Средняя прибыль:
756.34 USD
Средний убыток:
-527.16 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-1 581.48 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 581.48 USD (3)
Прирост в месяц:
21.63%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 581.48 USD (12.80%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.81% (1 581.48 USD)
По эквити:
4.03% (437.72 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD#
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD#
|2.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD#
|4.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Лучший трейд: +1 007.29 USD
Худший трейд: -597 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +2 358.89 USD
Макс. убыток в серии: -1 581.48 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RSFinance-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Technical Analyst using Price action with Fibonacci retracement
Нет отзывов
