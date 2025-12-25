- 成長
トレード:
2
利益トレード:
2 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
14.30 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
16.56 USD (369 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
2 (16.56 USD)
最大連続利益:
16.56 USD (2)
シャープレシオ:
1.37
取引アクティビティ:
0.22%
最大入金額:
0.30%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
15 分
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
2 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
8.28 USD
平均利益:
8.28 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
2.55%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.15% (0.99 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD_MRG
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD_MRG
|369
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +14.30 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +16.56 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
