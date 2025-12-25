- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
9
盈利交易:
7 (77.77%)
亏损交易:
2 (22.22%)
最好交易:
49.76 USD
最差交易:
-14.74 USD
毛利:
164.76 USD (15 307 pips)
毛利亏损:
-24.74 USD (936 pips)
最大连续赢利:
4 (31.26 USD)
最大连续盈利:
133.50 USD (3)
夏普比率:
0.69
交易活动:
0.22%
最大入金加载:
0.65%
最近交易:
9 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
7 小时
采收率:
5.66
长期交易:
9 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
6.66
预期回报:
15.56 USD
平均利润:
23.54 USD
平均损失:
-12.37 USD
最大连续失误:
2 (-24.74 USD)
最大连续亏损:
-24.74 USD (2)
每月增长:
20.40%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
24.74 USD (3.63%)
相对跌幅:
结余:
3.38% (24.74 USD)
净值:
1.58% (10.53 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD_MRG
|140
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD_MRG
|14K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +49.76 USD
最差交易: -15 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +31.26 USD
最大连续亏损: -24.74 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
