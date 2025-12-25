- 자본
- 축소
트레이드:
22
이익 거래:
15 (68.18%)
손실 거래:
7 (31.82%)
최고의 거래:
49.76 USD
최악의 거래:
-49.64 USD
총 수익:
437.29 USD (42 659 pips)
총 손실:
-200.73 USD (18 508 pips)
연속 최대 이익:
4 (149.02 USD)
연속 최대 이익:
149.02 USD (4)
샤프 비율:
0.35
거래 활동:
28.06%
최대 입금량:
0.65%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
19
평균 유지 시간:
11 시간
회복 요인:
1.85
롱(주식매수):
22 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
2.18
기대수익:
10.75 USD
평균 이익:
29.15 USD
평균 손실:
-28.68 USD
연속 최대 손실:
3 (-127.64 USD)
연속 최대 손실:
-127.64 USD (3)
월별 성장률:
33.17%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
127.64 USD (16.16%)
상대적 삭감:
잔고별:
14.03% (127.64 USD)
자본금별:
1.58% (10.53 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD_MRG
|237
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD_MRG
|24K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
