- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
10
利益トレード:
4 (40.00%)
損失トレード:
6 (60.00%)
ベストトレード:
301.80 USD
最悪のトレード:
-707.00 USD
総利益:
837.80 USD (4 188 pips)
総損失:
-1 389.60 USD (6 944 pips)
最大連続の勝ち:
3 (536.00 USD)
最大連続利益:
536.00 USD (3)
シャープレシオ:
-0.20
取引アクティビティ:
6.16%
最大入金額:
1.78%
最近のトレード:
13 時間前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
-0.43
長いトレード:
10 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
0.60
期待されたペイオフ:
-55.18 USD
平均利益:
209.45 USD
平均損失:
-231.60 USD
最大連続の負け:
5 (-1 279.80 USD)
最大連続損失:
-1 279.80 USD (5)
月間成長:
-2.76%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
551.80 USD
最大の:
1 279.80 USD (6.17%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.17% (1 279.80 USD)
エクイティによる:
2.25% (455.80 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-552
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-2.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +301.80 USD
最悪のトレード: -707 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +536.00 USD
最大連続損失: -1 279.80 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Neex-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-3%
0
0
USD
USD
19K
USD
USD
2
0%
10
40%
6%
0.60
-55.18
USD
USD
6%
1:500