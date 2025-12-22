- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
10
Negociações com lucro:
4 (40.00%)
Negociações com perda:
6 (60.00%)
Melhor negociação:
301.80 USD
Pior negociação:
-707.00 USD
Lucro bruto:
837.80 USD (4 188 pips)
Perda bruta:
-1 389.60 USD (6 944 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (536.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
536.00 USD (3)
Índice de Sharpe:
-0.20
Atividade de negociação:
6.16%
Depósito máximo carregado:
1.78%
Último negócio:
12 horas atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
-0.43
Negociações longas:
10 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
0.60
Valor esperado:
-55.18 USD
Lucro médio:
209.45 USD
Perda média:
-231.60 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-1 279.80 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 279.80 USD (5)
Crescimento mensal:
-2.76%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
551.80 USD
Máximo:
1 279.80 USD (6.17%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.17% (1 279.80 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.25% (455.80 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-552
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-2.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +301.80 USD
Pior negociação: -707 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +536.00 USD
Máxima perda consecutiva: -1 279.80 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Neex-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-3%
0
0
USD
USD
19K
USD
USD
2
0%
10
40%
6%
0.60
-55.18
USD
USD
6%
1:500